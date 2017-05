Cum arată tabloul semnat Basquiat vândut pentru 110,5 milioane de dolari

Pictura artistului haitian-american Jean-Michel Basquiat, creată în 1982, a adus 110,5 milioane de dolari companiei Sotheby, devenind cea de-a şasea cea mai scumpă lucrare vândută vreodată la licitaţie.

"Acum este în aceeaşi ligă cu Francis Bacon şi Pablo Picasso", a declarat dealerul Jeffrey Deitch, expert în artă.

La scurt timp după ce aplauzele de la finalul licitaţiei s-au diminuat, miliardarul japonez Yusaku Maezawa a anunţat, printr-un post pe contul lui Instagram, că este cumpărătorul lucrării. "Mă bucur să anunţ că am câştigat această capodoperă", a spus acesta în post. „Când am întâlnit prima dată acest tablou, am simţit atâta entuziasm şi recunoştinţă pentru dragostea mea de artă. Vreau să împărtăşesc această experienţă cu cât mai mulţi oameni posibil.”

Acelaşi Maezawa, fondatorul Fundaţiei de Artă Contemporană, în vârstă de 41 de ani, a câştigat şi anul trecut licitaţia pentru o lucrare semnată Basquiat, plătind 57,3 milioane de dolari pentru o pictură a artistului din 1982 ce întruchipa un diavol cu coarne. Yusaku Maezawa este un antreprenor de origine japoneză, cu o avere estimată la 3,6 miliarde de dolari, conform Forbes.

Artistul Jean-Michel Basquiat s-a născut în Brooklyn şi a început prin a fi artist de graffiti pentru a ajunge, în decurs de doar 7 ani, un colector de artă. Jean-Michel Basquiat s-a stins din viaţă la doar 27 de ani din cauza unei supradoze de droguri în 1988. Anul trecut, Basquiat a devenit artistul american cu cea mai mare pondere în licitaţie, generând 171,5 milioane de dolari din 80 de lucrări, potrivit Artprice, iar cota sa a crescut de cel puţin zece ori în ultimii 15 ani.