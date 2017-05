Cum arată ultima versiune a proiectului legii prevenției

Cabinetul Grindeanu aprobă după mai multe luni de discuții proiectul de lege a prevenției, act normativ care prevede faptul că inspectorii Fiscului ori cei ai Inspecției Muncii nu vor mai aplica amenzi la prima constatare a unei fapte care constituie contravenție, astfel încât o firmă găsită cu nereguli în timpul unui control va avea la dispoziţie 90 de zile pentru a-şi remedia problemele.

”Actul normativ constituie principiile de bază ale codului economic al României, este structurat pe doi piloni esenţiali şi anume crearea cadrului optim de educare şi informare a operatorilor economici şi identificarea zonei de rezonabilitate în actul de control”, a declarat ministrul pentru IMM-uri, Alexandru Petrescu. Acesta a adăugat că actul normativ va fi o primă măsură ”de emancipare” a actului de control şi un prim pas de restabilire a unui cadru de încredere, element esenţial pentru ”un mediu de business stabil şi sănătos”.

Conform textului legii, scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții. Toate autorităţile/instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să elaboreze şi să difuzeze materiale documentare și ghiduri și/sau să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării

publice privind:

a) drepturile și obligațiile acestor autorități/instituții publice în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și privind drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități;

b) legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor;

c) legislația în vigoare care reglementează faptele contravenționale pentru care autoritatea/instituția publică are competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale, cu indicarea, distinct, a faptelor contravenționale, a sancțiunilor și/sau a altor

măsuri aplicabile.

Autorităţile/instituțiile publice cu atribuții de control, potrivit domeniilor de competență, au obligația să îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări corecte și unitare a prevederilor legale. În realizarea activității de îndrumare, autorităţile/instituțiile publice cu atribuții de control au obligația:

a) să elaboreze proceduri de îndrumare și control care să fie utilizate de către toate persoanele competente să efectueze activitatea de control;

b) să afișeze pe site-urile proprii spețele cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare emise în aceste cazuri;

c) ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale.

Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării în ceea ce privește reglementarea instrumentelor care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții. Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, în cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în dispozițiile legale, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situație, nu se aplică sancțiuni complementare. Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, în următoarele situații:

a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;

b) în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă;

c) în cazul în care, la reluarea controlului, agentul constatator s-ar afla în situația de a constata și sancționa aceeași faptă.

Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravențională pentru faptele constatate. Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii, constatate în acelaşi timp de acelaşi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției la care se anexează, după caz, un plan de remediere.

Agentul constatator are obligaţia să verifice în registrul unic de control și în evidențele autorității/instituției publice din care face parte. Agentul constatator are obligaţia să facă mențiuni în registrul unic de control cu privire la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat, precum și, după caz, cu privire la planul de remediere anexat. În termen de maxim zece zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul, și să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției și, dacă este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse. În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligațiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, prin care agentul constatator/organul sau persoana competentă aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale, altele decât cea cu avertisment, cu respectarea legislației în vigoare. În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, contravenientul săvârşeşte din nou aceeași contravenție, sunt direct aplicabile prevederile

legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.