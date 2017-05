Cum au devenit hainele artă

Astăzi debutează Bucharest Fashion Film Festival, primul festival din România plasat la intersecția dintre film, modă și branding. Până pe 14 mai, la Cinemateca Eforie și The Institute, manifestarea își propune să devină un forum de discuție despre relația dintre modă și film, prin proiecții de film, dezbateri și evenimente speciale, arată organizatorii.

Inițiatorii poveștii de modă și film au explicat în ce fel s-a închegat această primă ediție a evenimentului: „Combinând cele mai bune filme de modă contemporane cu o selecție de filme cult cu o pronunțată latură estetică, festivalul pune în legătură creativi de top din industria filmului și a modei, agenții de branding și studiouri de design, creând o relație simbiotică între aceste domenii și construind noi puncte de referință“.

Video și tulburare

Bucharest Fashion Film Festival abordează filmul de modă ca pe un concept deschis, care acoperă mai multe genuri. Fie că este vorba despre un scurtmetraj de prezentare a unui designer sau a unui brand, fie că pelicula are moda ca personaj central ori ca fir roșu, filmul de modă este un mediu care s-a dezvoltat recent, spun responsabilii programului bucureștean. Ascensiunea acestei zone artistice este susținută de evoluția platformelor video și poate reprezenta o nouă modalitate de consum, care pune accentul pe concept, utilizând un limbaj cinematografic. El are capacitatea de a captiva atât prin poveste, cât și prin imagini surprinzătoare.

Două serii de scurtmetraje vor aduce un amestec de filme de modă experimentale și narative, realizate de regizori consacrați, dar și de tineri, premiate la festivaluri internaționale prestigioase din Milano, Berlin sau Miami.

„Who are You, Polly Maggoo?” este o satiră a lumii modei și a exceselor sale

Lux și deznădejde

Festivalul va include și o secțiune de lungmetraje, documentare și filme de artă, care prezintă momente-cheie sau personaje marcante din istoria modei. „The First Monday in May“ oferă o perspectivă în culisele a două dintre evenimentele culturale de top ale New Yorkului: „China: Through The Looking Glass“, cea mai vizitată expoziție din istoria The Costume Institute din cadrul The Metropolitan Museum of Art, și gala Met, evenimentul de strângere de fonduri din deschiderea expoziției, care atrage în fiecare an spuma celebrităților. Filmul pune în discuție rolul modei într-un muzeu și posibilitatea ca aceasta să fie considerată o artă, discutând cu nume sonore din cinematografie, printre care regizori ca Wong Kar-Wai, directorul artistic al expoziției, Baz Luhrmann, sau designeri precum Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, Guo Pei și John Galliano. Treptat realizăm că suntem martorii unei introduceri inedite în relația dintre artă, meșteșug și aspectele comerciale.

Alături de documentare care oferă o perspectivă asupra industriei de modă contemporane, manifestarea va include și două filme cult. Unul, în regia lui Reiner Werner Fassbinder, apreciat cineast german și un observator avid al naturii umane, și „Who are You, Polly Maggoo?“, în regia lui William Klein, fotograf și regizor francez de origine americană. Rainer Werner Fassbinder, care s-a autointitulat un anarhist romantic, creează o metaforă a claustrofobiei, concentrându-se pe mediul ermetic în care se desfășoară relația dezechilibrată dintre o creatoare excentrică de haute couture și o tânără ingenuă care își dorește să fie model. Bucurându-se de o cinematografie acaparantă și de o distribuție exclusiv feminină, filmul atrage privitorul în universul texturat al luxului și deznădejdii, arată organizatorii festivalului.

Klein, autorul celuilalt film faimos, și-a câștigat celebritatea pe când lucra ca fotograf la Vogue. El este cunoscut pentru abordarea ironică și folosirea unor tehnici fotografice neobișnuite. „Who Are You, Polly Maggoo?“ este o satiră a lumii modei și a exceselor sale, cu referințe subtile la personaje celebre precum Diana Vreeland, redactor-șef la Vogue în anii ‘60. Filmul prezintă povestea unui top model descoperit în timp ce aștepta venirea Beatleșilor pe aeroportul Kennedy.

Bătaia industriilor

Invitatul special al festivalului este Shelley Jones, video comissioner pentru platforma video internațională Nowness. Acesta va discuta despre potențialul filmului de modă alături de Barna Nemethi, fotograf și regizor, și Anton și Damian Groves, cofondatori Studioset.

Un gen aflat de multe ori la intersecția dintre advertising și film de artă, filmul de modă redefinește relația dintre formă și funcționalitate. „What is Fashion Film?“, prima masă rotundă din cadrul festivalului, va aduce în prim-plan utilitatea filmului de modă și potențialul acestuia de a schimba modelul industriei, felul în care un film de modă poate modela percepția consumatorului asupra hainelor și resursele necesare producerii unui astfel de film care devine obiectul fascinației mediei.