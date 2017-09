Cum comentează ministrul Finanțelor creșterea prețului la carburanți

Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a declarat, marți, în Parlament, că nu a urmărit prețul carburanților la pompă.

”Sincer, nu am urmărit care este prețul la pompă, din punctul ăsta de vedere. Noi, când am făcut analiza, am ținut cont de faptul că în momentul în care s-a redus acciza, ea nu s-a regăsit nici în prețul de la pompă, într-o scădere direct proporțională a prețului la pompă, dar nici într-o creștere a impozitului pe profit al companiilor care vindeau carburanți, ceea ce ne-a făcut să ne dăm seama că această diferență pe care statul o lăsase ca o facilitate pentru fiecare cetățean a fost preluată de către companii. Am constatat că ea a fost preluată, am și inițiat acțiuni de control. Mai mult decât atât, în momentul în care am decis să facem această creștere pentru că am avut consultări înainte cu companiile din domeniu și nu numai, am decis să creem această creștere în două etape pentru a nu crea un șoc de consum și am luat în calcul cam care ar putea fi scăderea de consum și am ținut cont și de valoarea accizei, valoarea cu care trebuie să crească acciza”, a spus Mișa.

Întrebat despre afirmațiile premierului Mihai Tudose despre unele măsuri ce vor fi luate dacă prețurile carburanților vor crește în urma reintroducerii supraaccizei, ministrul a precizat: ”Nu pot să comentez eu declarațiile premierului, dar eu am încredere în premier și în faptul că se vor lua niște măsuri și vor fi niște analize. Nu știu exact la ce se referea dânsul".

La remarca jurnaliștilor că prețurile carburanților au crescut, ministrul Finanțelor a răspuns: ”Urmărim indiscutabil să vedem ce se întâmplă și din punctul ăsta de vedere, vom monitoriza și ulterior să vedem dacă creșterea de preț se regăsește într-o creștere a profitabilității companiilor care vând carburanți, pentru că în mod firesc ar trebui ca acea diferență peste valoarea cu care a crescut acciza să se regăsească în profitul companiilor și, automat, într-un impozit pe profit mai mare la nivelul bugetului de stat”.

El a mai spus că Guvernul va lua decizii în momentul în care are toate datele.

De asemenea, Ionuț Mișa a spus că, înaintea reintroducerii supraaccizei, a avut discuții cu reprezentanții companiilor din domeniu.

”Am avut discuții cu jucătorii din piață, am primit analize din partea lor. Noi am solicitat analize, le-am prezentat și analizele pe care le-am avut noi. Indiscutabil că am avut discuții despre menținerea prețurilor la pompă. Nu am avut angajamente din acest punct de vedere”, a conchis Mișa.