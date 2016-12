Cum funcţionează clientelismul în "patria" lui Liviu Dragnea

Aproape jumătate din contractele derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală sunt câştigate de câteva companii, multe dintre acestea fiind cu probleme penale sau au legături politice sau de familie cu primari, preşedinţi de consilii judeţene, consilieri locali, parlamantari sau lideri ai partidelor de la nivel local sau centrale, sunt concluziile unei cercetări făcută de către think tank-ul Expert Forum.

"Legăturile sunt în multe cazuri de partid, însă tind să fie mai degrabă construite în jurul relaţiilor de putere locale. Aşadar, sunt patroni de firme care donează la mai multe partide, sunt traseişti politici sau au legături de familie cu persoane din alte partide. Unele dintre firme sunt conduse în acte de administratori care nu au o imagine publică vizibilă, dar în realitate sunt dirijate de oameni politici. În câteva dintre cazurile identificate, proprietarii reali nu au făcut eforturi prea mari să se camufleze şi au făcut afaceri direct cu firmele lor. Menţionăm că nu am analizat toate firmele, ci doar cele care au câştigat cele mai multe contracte; există posibilitatea ca unele dintre aceste companii care sunt pe ultimele locuri în aceste judeţe să fie campioane la contracte cu statul în alte judeţe. Există atât situaţii în care monopolul este deţinut de firme de partid din judeţ, dar şi de firme care vin din alte regiuni ale ţării şi care au succes la contracte în toată România", se arată în studiu. Acesta cuprinde cercetarea în cinci judeţe Caraş Severin, Gorj, Iaşi, Timiş şi Teleorman. Acestea au fost alese luând în calcul mai multe criterii: numărul de obiective de investiţii aprobate, poziţionarea geografică şi nevoia de a acoperi uniform toată ţara, existenţa unor plângeri penale. Judeţul Teleorman a fost ales având în vedere rezultatele verificărilor privind contractele de la Consiliul Judeţean, unde firma Teldrum (despre care s-a tot spus în mass-media că ar fi controlată din umbră de Liviu Dragnea, însă liderul PSD a negat de fiecare dată această supoziţie) a câştigat 10 din 11 contracte.

Între 2013 şi iunie 2016 au fost executate plăţi de 5.719.641.554 lei pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform informaţiilor publicate de Ministerul Dezvoltării Regionale. Cei mai mulţi bani au ajuns la comune, adică 4.419.514.542 lei. EFOR a arătat deja că distribuţia acestor fonduri este predispusă la clientelism politic practicat de toate partidele, iar în perioada 2012-2016 un primar de la putere avea şansa de două ori mai mare să ia bani decât unul de la opoziţie. Situaţia este şi mai evidentă în perioada 2007-2008, când şansa era de trei ori mai mare. Fondurile gestionate prin PNDL sunt destinate dezvoltării de infrastructură locală, cum ar fi drumuri, alimentare cu apă, staţii de epurare, canalizare, construcţie de baze sportive sau modernizare şi construire de clădiri publice. Deşi fondurile sunt alocate de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), achiziţiile se fac pe plan local, adică de către beneficiari (primării/consilii locale şi consilii judeţene).

Pentru judeţul Teleorman a fost alocată de la bugetul de stat pentru 2015- 2019 suma de 400.418.823,50 lei, pe listă figurând 91 de proiecte. Pentru toată perioada analizată Expert Forum a identificat un număr de 118 de proiecte. Dintre acestea, doar pentru 44 au fost identificaţi câştigători ai procedurilor de achiziţii publice. Din 118, pentru 85 de proceduri există anunţuri de lansare a procedurii de achiziţie. Un număr de 21 nu se regăsesc în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP), sumele fiind alocate pentru perioada 2015-2019 – este, deci, posibil ca procedurile să nu fie lansate încă, iar patru achiziţii sunt anulate şi nu este reîncepută procedura. Primii cinci din 21 de competitori identificaţi au câştigat 72,76% din totalul de bani, ca sume din contracte, raportat la datele disponibile. Aproape 30% din valoarea contractelor, adică 34,8 milioane de lei, au revenit Teldrum. Conform Expert Forum, despre acţionariatul Teldrum nu se pot găsi informaţii pe Registrul Comerţului, însă la persoane împuternicite figurează Petre Pitiş (director general), Floarea Neda (Director adjunct), Lucian Liviu Dobrescu, Petre Pitiş, Costache Mirela (administratori). Informaţii apărute în mass-media susţin că Petre Pitiş este un apropiat al preşedintelui PSD, Liviu Dragnea. Pitiş a fost implicat într-un dosar penal cu firma 3T Construct, o societate care ar fi abonată la bani publici în judeţele din nord, în special Suceava şi Satu Mare. Senatorul PSD Valer Marian a făcut în 2012 o plângere penală împotriva lui Liviu Dragnea, în care se specifică faptul că: "Dragnea ar fi exercitat, în mod direct sau prin intermediul lui Mircea Vasile Govor, presiuni asupra primarului municipiului Satu Mare, Costei Dorel Coica, pentru a atribui firmei 3T Construct Piatra Neamt, o lucrare în valoare de şapte milioane de euro din cadrul programului ISPA pentru apă şi canalizare în municipiul Satu Mare, în valoare totală de 108 milioane euro. Fostul prefect de Teleorman declara despre Teldrum că a sifonat 1 miliard de euro şi că ar fi sponsorizat campania candidatului la preşedinţie Traian Băsescu. Și Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5, declara că Teldrum şi-a primit contractele în urma unor aranjamente guvernamentale care l-au implicat pe Dragnea. În 2006, în Registrul Comerţului ca acţionari figurau Marian Fişcuci - 9,33%, Liviu Lucian Dobrescu – 43,99%, iar Mugurel Sorin Gheorghieş - 44%, toţi trei fiind foşti colegi de-ai lui Liviu Dragnea. Marian Fiscuci a donat către Partidul Social Democrat în 2008, 2009 şi 2011.

Ceva mai bine de 10% din valoarea contractelor a fost adjudecată de Hidro Olt. Firma are doi acţionari: SC Pensiunea Artemis SRL (95.26%) şi Simca S.A., ambele din Teleorman. Mai departe, Pensiunea Artemis este deţinută de Interagro SRL (45.46%) şi Nicoleta Mariana Toncea (54,54%), director Interagro. Firma face parte din grupul de companii condus de Ioan Niculae şi a intrat în insolvenţă în 2015. Ioan Niculae a fost trimis în judecată în 2012 şi condamnat în 2015 la doi ani şi jumătate de închisoare pentru că ar fi finanţat ilegal campania lui Mircea Geoană cu un milion de euro la propunerea fostului preşedinte al CJ Brăila, social-democratul Gheorghe Bunea Stancu. În schimb, Niculae trebuia să poată influenţa alegerea miniştrilor economiei şi a conducerii de la Romgaz şi Transgaz, pentru a obţine gaz ieftin pentru firmele pe care le deţine. Hidro Olt este văzută ca un competitor al Teldrum şi a condus la deschiderea unei investigaţii europene privind o procedura de achiziţie posibil trucată în 2011. ANRMAP a constat că firma Teldrum a câştigat 2 contracte care valorau 32 de milioane de euro, deşi ar fi avut oferte mai mari. Firma apare şi în dosarul fostului prefect de Teleorman şi lider PDL, Teodor Niţulescu, care în 2014 a fost suspectat că a făcut presiuni asupra lui Gabriel Nicolae Poncea. Acesta era director al Clubului Sportiv Şcolar Turnu Măgurele când i s-a cerut să anuleze o licitaţie câştigată de Asocierea Teldrum-Hidro Olt şi atribuirea către un alt consorţiu din care făcea parte alături de Hidro Olt şi Ten Holding.

Compania Coni, care are aproape 5% din valoarea contractelor, este controlată de Nicolae Onea, arestat în 2014 în dosarul fostului preşedinte PSD al CJ Prahova, Mircea Cosma. Mai multe firme din Prahova, printre care şi Coni ar fi fost favorizate la câştigarea de contracte de achiziţii publică şi decontări rapide. Pentru contractele primite, firmele ar fi întors o parte din bani către conducerea CJ, o parte ajungând la PSD. Mita. scrie Expert Forum, ar fi fost mascată în contracte fictive cu firmele S.C. Marconstruct Company S.R.L. şi SC S&S Wizard Advertising SRL Ploieşti, controlate de Răzvan Alexe. Acesta ar fi întors banii către familia Cosma şi către Adrian Alixandrescu, director executiv al Direcţiei Patrimoniu. Coni se regăseşte în topul firmelor care au câştigat contracte cu statul şi în judeţul Dâmboviţa, conform primei părţi a raportului EFOR. Coni are afaceri de 133.951.529 euro, echivalentul a 134 de contracte cu instituţii ale statului.

Firma Construct Plus, care deţine 4,6% din valoarea contractelor, îl are acţionar pe Vasile Stan. Acesta este, conform presei, director în cadrul Primăriei Giurgiu şi trezorierul filialei locale a PNL. Firma apare într-un raport DLAF legat de SC Romstrade SRL şi Nelu Iordache. Acesta din urmă a fost acuzat că a deturnat 6 milioane de euro de la construcţia autostrăzii Arad-Nădlac, pentru a plăti datorii ale companiei pe care o conduce, prin intermediul Construct Plus. Firma lui Stan a câştigat mai multe contracte în judeţele Giurgiu, Ilfov sau Argeş, în valoare de mai bine de 24 milioane de euro.

Asociatul unic al Mar Contruct Transport, companie cu aproape 10% din valoarea contractelor, este Marius-Gabriel Buzurin, însă conform presei firma este deţinută de Marian Florescu. Acesta a fost membru în mai multe partide – PNŢCD, PPPD şi UNPR. A fost liderul Iniţiativei Liberale din România în Olt. Presa locală a scris despre faptul că firmele acestuia câştigă contracte cu statul, dar şi despre probleme la implementarea proiectelor. Florescu are contracte de peste 6 milioane de euro cu primării din Teleorman şi Olt.

Porţii mai mici au înşfăcat firmele Simca şi Pefin General Prod. Prima dintre el îi are ca acţionari Petranic Oil şi pe Dănel Dinu (80.95%). Acesta din urmă este un afacerist important din Teleorman, apropiat de PSD. Petranic Oil deţine acţiuni şi la Modul Proiect SA, societatea administrată de Petrut Craciun, Eugen Pena şi Dan Pena. Firma a donat 500.000 de lei la PSD în 2008. La rândul său, Petranic OIL are ca acţionari Autocora SA şi pe Mariana Stoicescu (10%). Pefin General Prod este patronată, conform presei, Eugen Pârvulescu, preşedinte al PNL Teleorman şi candidat la alegerile parlamentare. În 2014, procurorii DNA au efectuat percheziţii la domiciliul său şi al fostului prefect Niţulescu, pentru suspiciuni legate de trucarea unor achiziţii publice de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Roşiorii de Vede.