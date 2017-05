Cum îi dezavantajează pe finanțiști legea salarizării

Salariații din direcțiile județene de finanțe Prahova, Ialomița, Satu Mare, Galați, Buzău, Iași, Botoșani, Bacău și Cluj au continuat marți, protestele începute luni, fiind nemulțumiți de noua formă a legii salarizării, aflată în prezent în Parlament, care îi dezavantajează față de ceilalți bugetari. SindFISC a prezentat o serie de exemple de coeficienți de ierahizare care generează nemulţumiri în rândul finanţiştilor, "întrucât se dovedeşte că, munca acestora nu este apreciată la acelaşi nivel cu muncă personalului bugetar din alte domenii de activitate", prin compararea coeficientului de ierarhizare de 1,96 prevăzut pentru un consilier superior cu vechimea cea mai mare (ca specialist cu gradul cel mai mare ) din cadrul unităţilor subordonate ANAF care efectuează rambursări de TVA şi descoperă evaziunea fiscală şi care nu mai beneficiază de niciun alt spor sau avantaj meterial, dar care are, în schimb, multe interdicţii şi incompatibilităţi, neavând dreptul să desfăşoare şi alte activităţi aducătoare de venituri, cu coeficientul de ierarhizare prevăzut pentru alte categorii de bugetari (considerate tot specialişti cu vechime în muncă similară şi gradul profesional cel mai înalt sau chiar cel mai scăzut).

În timp ce un finanţist, consilier superior cu vechimea cea mai mare, are un coeficient de iererhizare 1,96, pentru specialiştii altor

domenii sunt prevăzuţi următorii coeficienţi de ierarhizare :

1. pentru personalul din instituţii din domeniul culturii: actor (teatru sau mânuitor păpuşi ) la instituţii naţionale de cultură -

4,35; sufleor la instituţii naţionale de cultură - 2,74; actor (teatru sau mânuitor păpuşi ) la alte instituţii de cultură - 3.37; sufleor

la alte instituţii de cultură - 2,00; bibliotecar - 2,13; muzeograf - 2,13; registrator + consilier juridic ORC - 2,74,

2. pentru personalul diplomatic trimis în străinătate, chiar cu studii medii: contabil studii medii - 2.86; secretar dactilograf

studii medii - 2,75;

3. pentru personalul de specialitate din domeniul justiţiei: judecător stagiar gradaţie 0 ( cu vechimea cea mai mică) - 3,26;

procuror stagiar gradaţie 0 ( cu vechimea cea mai mică) - 3,10; grefier şef cu studii medii - 3,02; expert criminalist grad I -

2,91.

Premierul şi preşedintele ANAF se vor întâlni miercuri pentru a discuta şi asupra proiectului legii salarizării şi a nemulţumirilor

angajaţilor din cadrul instituţiilor sistemului instituţional al Finanţelor, care au protestat luni, a declarat purtătorul de cuvânt,

Alina Petrescu.

Ca răspuns la greva spontană a angajaţilor din Finanţe, Ministerul Muncii a transmis, printr-un comunicat de presă că vor fi afectate

doar salariile personalului din conducere, care "sunt în prezent foarte mari". "Ministerul Muncii a precizat, de la bun început, că vor

creşte foarte mult salariile mici, mai puţin cele mari şi deloc cele deja foarte mari. Astfel, în contextul grevei angajaţilor din Finanţe,

precizăm că salariile personalului de conducere din această zonă sunt, în prezent, foarte mari, raportat la cele similare din alte ministere.

Spre exemplu, un director din Ministerul de Finanţe are în prezent 14.129 lei, dublă faţă de un director din alte ministere. Conform noi legi, va avea 12.459 de lei. Salariile nu scad, însă, în ceea ce priveşte personalul de execuţie, în condiţiile în care în agenţiile

judeţene ale ANAF există deja salarii mari, între 4.300 şi 6.300 de lei. În agenţii judeţene ale altor ministere există, în prezent, şi

salarii mult mai mici, chiar şi de 1.100 de lei. Or principiul legii salarizării unitare este tocmai acela de a-i aduce la nivel similar pe

angajaţii care prestează aceeaşi muncă în instituţii diferite ale statului. Dar, Parlamentul României este cel care are ultimul cuvânt

de spus în privinţa Legii salarizării unitare", se arată în comunicat.