Cum ne pregătim corpul pentru toamnă

Vara îşi ia rămas-bun de la noi, iar organismul nostru trebuie deja să se pregătească pentru o tranziţie mai uşoară către sezonul rece, pentru a nu risca răceli sau alte boli specifice toamnei.

În opinia profesorului de yoga Dana Ţupa, curăţarea corpului prin eliminarea toxinelor este o metodă vitală pentru a ne păstra sistemul imunitar sănătos, însă la fel de important este să ne pregătim şi emoţional pentru tranziţia la sezonul răcoros. Este binecunoscut faptul că, în timpul sezonului ploios, creşte considerabil rata depresiilor, iar toate aceste probleme pot fi preîntâmpinate dacă adoptăm o strategie, formată din patru paşi foarte simpli.

Vitaminizare. După o vară călduroasă, aș spune chiar sufocantă, în care am simțit ieșind apa prin toți porii, pentru a ne echilibra și a putea menține un optim al pielii, fiecare celulă tânjește după apă și hrană, pe care o regăsim cu ușurință în mod natural și perfect asimilabil ca fructe și legume. Sărurile pierdute prin transpirația abundentă a verii posibil să ne fi dat reacții la care nici măcar nu ne-am putea gândi: crampe musculare, palpitații, o digestie dificilă, carii dentare sau deficitara funcționare a glandei tiroide, acestea fiind doar câteva din rezultatele absenței unor minerale în organismul nostru. Și pentru că toamna este bogată în fructe și legume, de ce nu am încerca o dietă detoxifiantă, dar în același timp regenerantă, bazată pe sucuri obținute din presarea la rece a legumelor și fructelor?, explică Dana Ţupa.

Nu evitați soarele. Zile cu soare puțin și corpul acoperit de haine, timpul îndelungat petrecut în încăperi, absența vitaminei D3 sunt lucruri care ne așteaptă pentru următoarele luni. Chiar și pentru cei mai puțin norocoși cu sănătatea și care nu suportă soarele puternic este momentul prielnic de a petrece timp liber în parc, sub razele blânde ale soarelui de toamnă, sau, de ce nu, chiar la mare!?, spune profesorul de yoga.

Sportul este foarte important. Pe principiul respiră şi oxigenează-te, corpul nostru se pregătește lejer pentru perioada grea a iernii, cu două sărbători în care vrem, nu vrem, petrecem timp excesiv în jurul mesei. De câte ori nu ne propunem diete după sărbători sau până la concediu? Poate faceți parte din categoria celor care nu iubesc efortul fizic excesiv, sau, pur și simplu, nu vă permite sănătatea. De ce nu am încerca o mișcare ușoară și lejeră în cadrul unor sesiuni de yoga, care facilitează regenerarea, tonifiere musculară ușoară, energizarea, flexibilitatea și eliminarea stresului? Orice mișcare este bună, mai ales dacă nu este în exces pentru resursele personale, iar anumite forme de yoga sunt chiar foarte lejere și cu efecte reale“, este de părere profesorul Dana Ţupa. Cu toate că sunt indicate și alte forme de mișcare, precum jogging, aerobic sau fitness, simplul fapt că renunțați la sedentarism și începeți să mergeți mai mult pe jos sau să faceți plimbări seara sau dimineața vă vor ajuta să vă mențineți sănătoși.

Dietă alcalină timp de 7 zile. Specialiştii recomandă ca, în sezonul de tranziţie, să adăugăm în meniul nostru zilnic alimente de natură alcalină, pentru a ne îmbunătăți sistemul imunitar. „Ideal ar fi ca dieta alcalină să o adoptăm ca stil de viaţă pentru măcar o săptămână pe lună, cu atât mai mult cu cât beneficiile ei sunt incomensurabile, sau cel puţin să creştem până la 75% hrană de natură alcalină în meniul nostru obişnuit. Dieta alcalină aduce mai multă energie, fenomen cunoscut chiar şi de către copii. La fel şi corpul uman, al cărui pH se echilibrează, dieta conduce la o energizare optimă, eliminarea toxinelor şi, treptat, eliminarea diferitelor afecţiuni, potrivit medicului. În opinia specialistului, o dietă alcalină exclude în principal hrana care are în conţinut: zahăr - natural sau nu (inclusiv fructoza), glutenul şi făinoasele în general, carnea, lactatele, alcoolul, cafeaua, cu alte cuvinte, cam 90% din ceea ce consumă un om obişnuit.

„Recomandat ar fi să mâncăm tot ceea ce este verde: salate, germeni ai diferitelor plante, seminţe, legume fierte sau crude, sucuri de legume, pudră de orz, ovăz și grâu verde, alfalfa, spirulină, chlorella, lămâi şi grapefruit-ul care nu este dulce“, explică specialistul.