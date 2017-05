Cum poate profita România de Brexit

România are toate şansele să devină un important centru pentru serviciile din pieţele financiare globale după decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană, susțin oficialii KeysFin, companie care oferă servicii de business information şi credit management, prelucrate pe baza informaţiilor oficiale de la Ministerul Finanţelor şi Registrul Comerţului. „Pe fondul Brexit-ului şi al anticipatelor schimbări de reglementare din Cipru, trebuie să nu ratăm oportunitatea de a reloca în ţara noastră afacerile sutelor de companii din sectorul pieţelor financiare, un busines global evaluat la aproximativ 20 de miliarde de dolari”, afirmă Claudiu Ghebaru, business consultant în industria FX, fost Head of Business Development - EMEA & APAC pentru Trade.com. „Dacă România nu va exploata oportunitatea, o vor face bulgarii, care au făcut paşi importanţi în acest sens”, afirmă expertul, citat de KeysFin. Potrivit expertului, ca urmare a reglementărilor care urmează în Cipru dar şi a Brexit-ului, a apărut o oportunitate pentru România, pentru că noile reglementări din industrie vor pune o mare presiune pe costuri, pe optimizarea acestora. „Vorbim de o piaţă de peste 15-20 de miliarde de dolari. Am inclus nu numai companiile din Cipru sau din Londra, dar ci şi cele din SUA, Australia şi Asia. Companii de peste 2 miliarde de dolari listate pe bursa din New York, companii listate pe London Stock Exchange, cu o capitalizare bursieră între 500-700 de milioane de lire sterline sau companii listate în Polonia, cu o capitalizare de peste 200 milioane de euro, toate încearcă să acceseze o bucăţică din această piaţă financiară la nivel global. Deci miza este unafoarte, foarte mare”, explică Ghebaru.

Spre deosebire de noi, bulgarii au făcut paşi concreţi în acest sens. În momentul de faţă, la Sofia sunt mai multe companii prezente decât la Bucureşti din punct de vedere al pieţei. Cel mai mare furnizor de tehnologie din industria IT, Metaquotes, tocmai şi-a lansat un mare centru operaţional în țara vecină, atât din punct de vedere al dezvoltării IT, serviciilor oferite cât şi operaţional.

În momentul de faţă, România practic nu prea face parte din piaţafinanciară, din piaţa FX. Statisticile arată că, din rândul companiilor reglementate din industrie la cele mai mari două autorităţi de reglementare din Europa, din Cipru şi din Londra, în Cipru sunt reglementate peste 220 de firme, iar în Marea Britanie sunt peste 1.000. Dintre acestea, în momentul de faţă în România sunt prezente maxim patru sau cinci, ceea cereprezintă mai puţin de 1%.

“Străinii au foarte puţine informaţii despre România”

Marii jucători din pieţele financiare globale nu au acces la informaţiile despre ţara noastră, fapt care ne dezavantajează în actualul context. "În momentul în care companiile văd România doar pe hartă, dar nu au acces la informaţiile despre ţara noastră, de la cele privind forţa de muncă, nivelul salarial, potenţialul pieţei, segmentarea acesteia, acestea preferă să ocolească România, cum de altfel s-a întâmplat în multe domenii.”, spune expertul. Sunt însă și excepții. În domenii precum ecum auto și IT, în ultimii ani România s-a dezvoltat foarte mult. Companii precum Oracle, IBM, Microsoft au centre uriaşe în țară, Dacia şi Ford au fabrici importante, iar în zona Sibiului au apărut foarte mulţi producători de piese, de agregate, de subansamble, pentru BMW, Mercedes, Audi etc.