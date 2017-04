Cum poți ajunge consultant fiscal, noua găselnița a PSD

Camera Consultanților Fiscali din România, creația lui Daniel Chițoiu, fost vicepremier în Guvernul Ponta, cuprinde în acest moment 5.000 de membri. PSD dorește să angajeze 35.000 de consultanți fiscali până la finele lui acestui an astfel încât să de la 1 ianuarie 2018 să fie aplicată impozitarea pe venitul global. Fiecare dintre aceștia va fi plătit cu 10.000 de lei lunar, bani care nu vor încărca cheltuielile statului pentru că, spune ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, se va reduce personalul de la ghișeele instituțiilor publice. Consultantul fiscal va lucra după modelul medicului de familie, va avea un cabinet propriu și un program zilnic fix, în cadrul căruia va acorda consultații pentru gospodăriile pe care le are în gestiune. În cadrul acestui program poate primi bonurile fiscale, poate face plăți, poate completa declarațiile fiscale etc.

Condițiile puse de Camera Consultanţilor Fiscali pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal nu sunt însă chiar aşa de la îndemână oricului. Persoanele fizice trebuie să promoveze un examen care se organizează de Camera în baza unui regulament aprobat de Consiliul Superior şi publicat în Monitorul Oficial Partea I. În vederea înscrierii la examen, cadidații persoane fizice sunt obligate să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;

b) să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi: elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale; administrare fiscală; elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile; activitate financiar-contabila; activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice; activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplină financiară;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii poştale cu confirmare de primire, la Camera Consultanţilor Fiscali, şi va conţine documentele :

a) cererea de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;

b) curriculum vitae;

c) diplomă de studii superioare în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

e) actul de identitate, în copie;

f) certificatul de cazier judiciar;

g) certificatul de cazier fiscal;

h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;

i) trei fotografii 2/3 cm.

La depunerea documentelor candidatul plăteşte în contul Camerei Consultanţilor Fiscali taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileşte prin hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

”Este dificil căci nu există foarte mulți contabili, nu se știe ce fonduri sunt, ei trebuie să cunoască sistemul. Consultantul fiscal este ceva nou, inclusiv pentru ANAF”, spune Dan Schwartz, consultant fiscal, managing partener al firmei RSM Romania, citat de Digi24. Conform acestuia, un consultant fiscal trebuie să fie nu atât expert contabil, cât să aibă solide cunoștiunțe economice și de fiscalitate. El atrage atenția că acesta va trebui să se ocupe și de cele mai simple raportări sau situații către Fisc, dar și de situații complexe precum raportările la care sunt obligate persoanele ce obțin venituri din mai multe țări etc.

”Este una din cele mai grele meserii. Nu este ceea ce își închipuie dnul ministru, nu reprezintă doar trei hârțoage, consultantul trebuie să fie specialist în accize, TVA etc”, susține la rândul său, Adrian Bența, consultant fiscal. Ministrul Vasilescu spune că sarcina pregătirii consultanților fiscali îi va reveni Guvernului care va asigura selecția și pregătirea etapizată a acestora. Cei mai mulți vor proveni din sectorul de stat și din rândul absolvenților care vor fi atestați pentru această profesie.