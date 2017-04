Cum s-a sucit președintele Iohannis după ce a pierdut casa

Pierderea casei din Sibiu în instanță și posibilele interese politice l-au metamorfozat pe preşedintele Klaus Iohannis. Iohannis a invitat politicienii "penali" la recepţia de 9 mai, după ce anul trecut, de Ziua Națională a României, a provocat un întreg scandal pe scena politică prin refuzul său de a le transmite invitații lui Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu.

Dragnea a confirmat că a fost invitat la Cotroceni, dar nu prea știa de ce. De asemenea, o confirmare a venit și din partea lui Călin Popescu Tăriceanu.

”Am primit o invitaţie la Cotroceni cred că atunci (9 mai - n.r.) sau când vine domnul Juncker (...) Am primit, am văzut-o la cabinet (...) Nu l-am întrebat pe Călin. Dar eu am primit, am primit”, a anunțat Dragnea joi.

Purtătorul de cuvânt al Administrației Prezidențiale, Mădălina Dobrovolschi, a declarat vineri că la evenimentul din 9 mai "lista a fost extinsă".

”Nu voi face niciun fel de comparaţie între un eveniment şi altul (…) De această dată s-a optat pentru o listă extinsă care să satisfacă un principiu: o reprezentare cât mai largă, atât la nivelul instituţiilor statului, cât şi din alte zone, ceea ce înseamnă societate românească, cultură, educaţie, sănătate, economie. O să vedeţi că va fi foarte multă lume şi vă asigur că această curte a Palatului Cotroceni este suficient de mare pentru a găzdui pe toată lumea”, a spus Dobrovolschi întrebată de ce la recepţia de 9 Mai au fost invitate persoane considerate indezirabile la recepţia de 1 Decembrie 2016 din cauza problemelor penale.

Chestionată în continuare dacă preşedintele a renunţat la criteriile de integritate impuse listei de invitaţi, Dobrovolschi a susținut că cele două evenimente, recepţia de 1 Decembrie şi cea de 9 Mai, sunt diferite.

”Nu voi compara lista de acum cu altă listă pentru că sunt evenimente diferite. Vă asigur că preşedintele României nu face niciodată rabat de la principii, pentru că nu este o chestiune pe care doar domnul preşedinte o crede. Trebuie să avem în spaţiul public şi mai ales la nivelul funcţiilor importante în stat nişte criterii de moralitate care să fie respectate de toată lumea (…) Acum vorbim despre un alt principiu care a stat la baza acestei liste, a fost acela pe care l-am menţionat deja – o reprezentare cât mai largă a întregului spectru politic şi a conducerii instituţiilor statului”, a spus purtătorul de cuvânt.

Aceasta a mai menționat că pe lista de invitaţi se regăsesc foştii preşedinţi ai Românii, foştii prim-miniştri, inclusiv Victor Ponta, dar şi şefi actuali ai instituţiilor statului.

Preşedintele Klaus Iohannis explica anul trecut, referindu-se de decizia sa de a nu invita la parada militară şi la recepţia organizate de 1 Decembrie ”persoane cu probleme penale”, că trebuie date semnale puternice că la vârful statului se promovează curăţenia în politică.

"Este Ziua Naţională, o zi dedicată unor manifestări foarte vizibile, care vor să sublinieze caracterul statului român de stat unitar, de stat de drept, de stat european, de stat membru NATO. Noi, prin manifestările de 1 Decembrie, nu dorim doar să omagiem trecutul, ci şi să creionăm viitorul României. Viitorul României se bazează pe respectarea valorilor Uniunii Europene, pe valorile NATO şi toate acestea au un punct comun foarte puternic: statul de drept. Şi atunci, cred că este bine să dăm semnale puternice, lesne de înţeles, şi de cetăţeanul simplu, şi de diplomatul titrat, că de la vârful statului se promovează curăţenia politică", spunea Iohannis.