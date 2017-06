Cum şi de ce poate fi predat folclorul la școală

În perioada 8-9 iunie a.c., la Iaşi, Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi, organizează cea de-a III-a ediţie a Atelierul etno-didactic: Cum şi de ce poate fi predat folclorul. Organizatorii invită la discuții în cadrul atelierului de lucru, spacialişti din mai multe domenii, în care sunt analizate cele mai bune strategii de transmitere a noțiunilor de cultură tradiţională către noile generaţii. Înmulţirea unor asemenea demersuri de educare a celor care educă nu doar ar diminua clişeele identitare, dar ar îmbunătăţi şi strategiile de marketing pentru ţara noastră, ele s-ar fundamenta apoi pe o cunoaştere de profunzime a datelor culturale şi ar evita formulările entuziaste, goale de conţinut.

Atelierul etno-didactic: Cum şi de ce poate fi predat folclorul este organizat sub patronajul Academiei Române, Filiala Iaşi, pentru al treilea an consecutiv. Prima ediţie a întâlnirii a avut ca principal scop identificarea metodelor de predare a unei discipline şcolare cu rol esenţial în definirea propriei identităţii, în ciuda faptului că pare a se afla în opoziţie cu lumea pragmatică şi tehnologizată în care trăim. Concluziile întâlnirii au fost redactate şi înaintate, o lună mai târziu, sub formă de Memoriu (https://goo.gl/DvRJ6a), Ministerului Educaţiei şi Cercetării. În finalul documentului, Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide“ propunea Ministerului întregul său sprijin în elaborarea unor programe fundamentate ştiinţific şi în pregătirea cadrelor didactice, oferind sugestii metodologice.

Cea de a doua ediţie a atelierului etno-didactic organizat de Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” de la Iaşi s-a ţinut în pofida „negocierilor” eşuate cu autorii de programe şcolare, inspectorii şcolari bucureşteni şi specialiştii în ştiinţele educaţiei, şi a reunit, din nou, profesionişti din domenii diverse: educatori, profesori din mediul universitar şi preuniversitar, muzeografi, realizatori de emisiuni radio, meşteri populari, organizatori de târguri şi tabere de creaţie populară, cercetători din România şi Republica Moldova. Hotărârea de a continua organizarea acestui workshop şi intenţia de a înfiinţa un centru de resurse educaţionale pentru cadrele didactice în vederea predării adecvate a informaţiilor tradiţionale a fost încurajată de reacţiile din mediul public şi cel academic la memoriul adresat Ministerului Educaţiei, după prima ediţie a atelierului.

Demersurile locale sunt în sincronicitate cu eforturile internaţionale UNESCO. Reţeaua de şcoli ASPnet asociate acestei organizaţii educaţionale şi culturale se întâlneşte în 181 de ţări din întreaga lume, dar nu şi în România. În schimb, cultura tradiţională este transmisă la noi prin iniţiative personale care, în mod previzibil, sunt receptate cu mult entuziasm de publicul şcolar. Aşa se explică faptul că proiectul „Să învăţăm de la bunici!“, pornit de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 din Iaşi, se desfăşoară acum într-o reţea de 25 de unităţi preşcolare şi şcolare (din ciclul primar şi gimnazial), cu 65 de cadre didactice din 15 judeţe ale ţării.

La workshop-ul organizat anul acesta în zilele de 8 şi 9 iunie la Filiala Iaşi a Academiei Române, vor fi prezenţi iniţiatorii acestui proiect educaţional autofinanţat, dar şi specialişti din şapte judeţe ale ţării printre care se vor număra cadre didactice, muzeografi, meşteri populari, antreprenori locali. Cu toţii împărtășesc convingerea că înainte de toate trebuie să înţelegem aspectele elementare ale culturii tradiţionale. Iar problema semnalată continuu de participanţii la ediţiile precedente ale manifestării organizate de Departamentul de Etnologie al institutului academic ieşean constă în formarea formatorilor, în instruirea organizatorilor de târguri populare şi a jurnaliştilor, pe scurt, în educarea celor care fac educaţie generaţiilor prezente. În cadrul oranizației UNESCO această abordare se numeşte de „jos în sus” şi pleacă dinspre comunitate înspre experţi şi autorităţi.