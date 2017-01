Cum trece Sănătatea prin sistemul lui Ghiță

La sfârșitul anului trecut, în plin scandal privind contractele încheiate cu firmele patronate direct sau indirect de Sebastian Ghiță, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a oferit nu unul, ci două contracte substanțiale. Ambele se referă la PIAS, adică Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate, cea care, anul trecut, de foarte multe ori și-a arătat limitele. Mii de pacienți au fost nevoiți să revină la medic când sistemul informatic era valid pentru a putea primi rețetele. Peste 20 de milioane de lei va primi firma lui Sebastian Ghiță pentru servicii de administrare, suport tehnic și mentenanță a sistemului.

Cu doar două zile înainte ca Sebastian Ghiță să dispară ca măgarul în ceață, societatea Teamnet Internațional SA a reușit să pună mâna pe două contracte bănoase. Ambele au fost încheiate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la doar o lună unul după altul. În această sarabandă, valoarea ar putea trece neobservată, dacă ne gândim că numai anul trecut au fost peste 20 de incidente de nefuncționare a sistemului aferent cardului de sănătate.

În ordine cronologică, pe 24 noiembrie, societatea Teamnet International SA primea, fără a fi organizată o licitație electronică, pe criteriul prețul cel mai scăzut, un contract în valoare de 14.755.500 de lei. Denumit „Acord-Cadru de Servicii de Help-Desk, Mentenanță și Suport Tehnic Aferente Componentei Aplicative a Sistemului Informatic Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate“, acesta are ca obiect „stabilirea elementelor și condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente de prestări servicii ce urmează a fi atribuite în temeiul și pe durata derulării prezentului acord-cadru de servicii de help-desk, mentenanță și suport tehnic aferente componentei aplicative a sistemului informatic CEAS“, specialiștii IT din cadrul firmei câștigătoare trebuind să acorde consultanță, dezvoltare software, Internet și asistență, dar și servicii de ajutor pentru utilizatori și servicii de asistență.

La nicio lună de la acest contract, pe 19 decembrie, firma Teamnet International SA primește, tot fără a fi organizată o licitație electronică, un alt contract în valoare de 7.463.970 de lei pentru Servicii de Administrare, Suport Tehnic și Mentenanță Hardware pentru PIAS. Mai exact, cei 238 de angajați declarați ai societății trebuie să ofere servicii de suport tehnic, dar și repararea și întreținerea echipamentului informatic.

Un nebun aruncă o piatră...

La două săptămâni după dispariția lui Ghiță, care își tine publicul în priză prin transmiterea unor înregistrări dubioase în care acuză pe toată lume de orice, Parchetul Înaltei Curți de Casație a înregistrat ieri un dosar penal în urma difuzării de către România TV a unei astfel de înregistrări în care este redat un dialog între fostul preşedinte al României Traian Băsescu şi o altă persoană. În această înregistrare, Traian Băsescu relata despre informaţiile pe care le primea în legătură cu cauze judiciare aflate în curs de soluţionare.

Băsescu a comentat pe pagina sa de Facebook înregistrarea. „Am luat notă de înregistrările apărute în mass-media în serialul «Ghiţă face dreptate». Cu privire la aceste înregistrări, fac următoarele precizări: 1. Înregistrările au fost făcute în cadrul unor discuţii private în ultimele luni ale anului 2016; 2. Recunosc înregistrările ca fiind reale; 3. Autorul a procedat la editarea înregistrărilor, ceea ce este de natură a crea unele confuzii. Afirmaţiile mele sunt legate de informaţii primite de la structurile specializate, şi nu de la procurori sau judecători, cu care nu am discutat niciodată dosarul ICA (Voiculescu)...“.

Înainte ca Parchetul General să anunțe deschiderea unui dosar penal, procurorul general, Augustin Lazăr, a spus despre acest caz că „până în acest moment, nimeni nu a depus vreun denunț sau vreo plângere într-un sens sau altul. Ministerul Public este prezent, monitorizează cu atenție tot ce se discută și se desfășoară în spațiul public, vom analiza, să vedem care sunt elementele constitutive ale vreunei infracțiuni, dacă acestea există, apoi vom proceda conform legii“.

La rândul său, Florin Iordache, ministrul desemnat al Justiţiei, spune că s-ar impune constituirea unei comisii parlamentare care să analizeze aceste înregistrări ale lui Ghiță. „Aşa cum apar acele înregistrări, cred că s-ar impune, probabil, constituirea unei comisii parlamentare care ar putea stabili dacă există anumite probleme sau sunt simple declarații. CSM se poate autosesiza pe acest subiect, dacă sunt reale acele declarații.” Fostul ministru al Justiției Raluca Prună a spus, după ce a urmărit înregistrarea difuzată de Ghiță, că „că așa ceva nicăieri în lume nu se întâmplă“.

Judecătoarea Camelia Bogdan, vizată de ultima înregistrare remisă publicului de Ghiță, a caracterizat afirmațiile din înregistrările prezentate de fostul deputat ca pe „un atac împotriva statului de drept, în esență“, și a formulat o cerere de apărare a reputației, rezervându-și, de asemenea, dreptul de a acționa în justiție.

„Cel mai grav mi se pare că sub paravanul libertății de expresie se vehiculează ideea că în Justiție se aranjează dosare și că există magistrați executanți. În ceea ce mă privește, am formulat o cerere de apărare a reputației și consider că incumbă CSM, Inspecției Judiciare, CNA și organelor de urmărire penală să pună capăt acestui atac fără precedent la Justiție... Este un atac împotriva statului de drept, în esență.“

186 de milioane de euro pentru un sistem care sughiță des