Cum va ajunge impozitul pe venitul global cel mai detestabil bir

Noul impozit pe venitul global, gândit de PSD, va muta sarcina plății obligațiilor către bugetul de stat de la angajatori la angajați, se arată într-un draft de modificare a Codului Fiscal obținut de Profit.ro. Conform documentului, angajatorii nu vor mai reține din salariul angajaților decât contribuțiile sociale. Salariații trebuie să și-l plătească singuri în cursul anului următor obținerii veniturilor atunci când vor depune declarații de venit global pe gospodărie. În aceeași situație se află și cei care obțin câștiguri din jocuri de noroc sau cei care câștigă din dobânzile bancare.

În prezent, angajatorul calculează și reține salariaților contribuțiile sociale și impozitul pe venit de 16%. Până la sfârșitul lunii februarie 2018, conform documentului PSD, angajatorul are obligația să-i elibereze angajatului doar un document din care să rezulte situația veniturilor nete realizate în cursul anului precedent. Guvernul vrea eliminarea reținerii la sursa a impozitelor pentru salarii. Aceste venituri se vor declara in anul următor in impozitul pe venit global.

"Este o greșeală. Se poate aplica și reținerea la sursă și globalizarea veniturilor. Eliminarea reținerii la sursă, ne spun toate studiile și practica, va duce la o creștere a evaziunii și la situația neplăcută de a nu colecta impozit pe venit pe această categorie de venit tot anul 2018, an în care se introduce acest sistem. Atenție, în același an guvernul vrea sa introducă majoritatea creșterilor salariale! Guvernul să se mai gândească! Că aceste idei sunt pur și simplu nerealizabile!", susține Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe în Cabinetul Ponta. Analistul economic Bogdan Glăvan spune că în măsura în care impozitul pe venitul global reprezintă o relaxare fiscala, atunci e bun. "În măsura în care el mută obligația de pe antreprenori pe cetățeni, atunci iar e bun. Pun pariu că IVG va ajunge cel mai detestat bir din România, depășind TVA, ceea ce, repet, e un lucru bun. Dar nu știm asta. Poate face cineva un calcul comparativ, pe o familie simplă de salariati, să vedem, cine câștigă, cine pierde", a declarat Glăvan.

Nici fostul șef al ANAF Gelu Diaconu nu vede cu ochi buni acest nou impozit gândit de PSD. Acesta susține, într-o postare pe blogul său, că discuţia despre impozitul pe gospodărie "nu este altceva decât fie o fumigenă propagandistică” și atrage atenția asupra faptului că stabilitatea macro-economică a ţării este pusă în pericol de "habarniştii populişti ai PSD".