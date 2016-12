Cum va fi vremea luni şi marţi

Potrivit ANM, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru sfârşitul lunii decembrie în cea mai mare parte a tării.

Luni, în ţară, cerul va fi mai mult noros în regiunile din vestul, centrul şi nordul teritoriului, iar noaptea şi în est. La munte, mai ales la altitudini mari, vor predomină ninsorile, iar în Maramureş, Transilvania, zona deluroasă din Banat şi Crişana şi local în Moldova se vor semnala precipitaţii mixte.

În sud şi sud-est înnorările vor fi temporare şi doar izolat vor fi precipitaţii slabe, predominant ploi. Vor fi condiţii de polei. Maximele se vor încadra între -1 grad în estul Transilvaniei şi 7 grade în Banat şi Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 şi 3 grade.

În Capitală, maximele se vor situa in jurul valorii de 5 grade, iar cea minimele vor fi de -2...-1 grad. Cerul va fi temporar noros, iar trecător, in cursul noptii, vor fi conditii pentru precipitatii slabe mixte. Vantul va sufla in general slab.

Marţi, temperaturile maxime se vor încadra între 1...2 grade în nord-vestul şi centrul ţării şi 10 grade în sud, iar cele minime vor fi curpinse, în general, între -5 şi 0 grade.

Cerul va avea înnorări în general persistente în regiunile intracarpatice, unde local şi temporar se vor semnala precipitaţii, mixte în cursul zilei şi predominant sub formă de ninsoare noaptea, iar la munte va ninge. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros şi, cu precădere în est şi sud-est, în prima parte a zilei, vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ploaie, în timp ce spre sfârşitul intervalului în Moldova, pe arii restrânse vor predomină ninsorile. Izolat vor fi condiţii de polei.

Vântul va avea intensificări în zonele montane, cu viteze mai mari pe creşte, unde va viscoli sau spulberă zăpadă, dar pe arii mai restrânse şi la cote mai reduse şi în celelalte regiuni.