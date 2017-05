Cum vrea Executivul să aducă la București Agenția Europeană pentru Medicamente

O sumă de 30.000 de euro va fi alocată din Bugetul Ministerului Sănătății, pe anul 2017, pentru elaborarea de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a unei strategii de promovare a candidaturii României pentru relocarea la București a Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). Guvernul a adoptat în ultima ședință un Memorandum privind reconfirmarea candidaturii României pentru relocarea EMA de la Londra. Strategia de promovare include editarea dosarului de candidatură, crearea de broșuri de prezentare, crearea unui site web și a unui material video de prezentare. Secretariatul General al Guvernului este mandatat să demareze, în regim de urgență, procedura de selecție a clădirii pentru găzduirea EMA și să încheie un acord de principiu cu dezvoltatorul pentru rezervarea clădirii până la finalizarea procesului de selecție a orașului gazdă al agenției. Ministerul Sănătății în colaborare cu Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale trebuie să finalizeze dosarul de candidatură în termen de 10 zile calendaristice de la aprobarea locației definitive, dar nu mai târziu de 15 iulie 2017. Guvernul a adoptat în luna martie un prim memorandum privind prezentarea de către România a candidaturii pentru relocarea la București a Agenției Europene a Medicamentului. Ulterior prezentării candidaturii României, președintele Comisiei Europene și cel al Consiliului European au transmis în atenția Consiliului UE, la 24 mai, propunerea referitoare la procedura de luare a unei decizii. Propunerea prevede și necesitatea reconfirmării de către statele membre a candidaturii pentru relocare, precum și depunerea dosarelor de candidatură până pe 31 iulie 2017. Documentul enunță și criteriile specifice în baza cărora ar urma să fie formulată decizia de relocare și reperele de calendar. Comisia va examina proiectele și va trimite propria evaluare Secretariatului General al Consiliului până la 15 septembrie 2017, urmând ca decizia finală să fie luată în cadrul Consiliului Afaceri Generale din octombrie 2017. Decizia ar urma să fie formulată în baza unor runde succesive de vot secret, fiecare stat membru având un număr egal de voturi. Statul membru care va fi selectat pentru găzduirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente nu va mai putea candida pentru relocarea Autorității Bancare Europene. Comisia Europeană va anunța în următoarele săptămâni care vor fi orașele care vor găzdui sediile Autoritatea Bancară Europeană (EBA) și Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), organisme aflate deocamdată la Londra. Mutarea, scrie The Observer, reprezintă "represalii la abordarea agresivă a Marii Britanii a negocierilor privind viitoarea sa relație cu UE după Brexit". Pentru EMA și-a arătat interesul și România. Conform Executivului român, țara noastră deține o expertiză consistentă în domeniul medical, aflându-se în partea superioară în ceea ce privește numărul de absolvenți de școală medicală, iar, din 2007, 14.000 de români specializați în medicină și farmacie lucrează în țările Uniunii Europene. De asemenea, în București își au sediul numeroase instituții de profil, inclusiv laboratoare și companii farmaceutice (Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino", Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan, Institutul Victor Babeș. Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Prof. Dr. N. Paulescu) care au ca obiectiv gestionarea efectelor majore în situații de criză care pot afecta sistemul național de sănătate. Bucureștiul va avea însă concurență serioasă. EMA a dezvăluit că reprezentanţii guvernelor şi sau ai unor oraşe din mai multe țări, precum Austria, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania şi Suedia, şi-au exprimat interesul pentru a găzdui agenţia. EMA a precizat că, deocamdată, nu este clar dacă toţi cei care şi-au manifestat interesul vor depune şi o ofertă formală. Bruxelles-ul va lua în calcul viitoarea gazdă a EMA mai multe asptecte la care Bucureștiul lasă de dorit: infrastructura de transport, spațiile de cazare, oportunitățile de angajare, accesul la sănătate. Momentan, Bucureștiul nu are legături directe aeriene cu multe din capitalele Europei, precum Ljubljana, Tallinn, Vilnius, La Valletta (doar low cost), Helsinki, Luxembourg. De asemenea, legăturile cu Aeroportul Otopeni se rezumă doar la două linii express, 780 și 783. Metroul spre aeroport se află încă la faza de studii și vorbe. Capitala României primește anual în jur de 1,5 milioane de turiști (incluzând aici și oameni de afaceri sau persoane venite în interes de serviciu) iar capacitatea de cazare este undeva la peste 20.000 de locuri. Mutarea EMA de la Londra presupune relocarea a 900 de angajați și a familiilor acestora. Acestora le trebuie alocate locuințe, acces la școli internaționale pentru copii și la servicii medicale de calitate. Agenţia Europeană a Medicamentului supervizează siguranţa medicamentelor vândute în Uniunea Europeană, o piaţă de peste 500 de milioane de consumatori. Cu aproape 900 de angajaţi, un buget de 322 milioane de euro pe an şi totodată capabilă să strângă anual 36.000 de experţi la reuniunile sale, Agenţia Europeană a Medicamentului este cea mai mare instituţie UE găzduită în prezent de Marea Britanie şi o ţintă atractivă pentru mai multe oraşe de pe continent.