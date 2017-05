Cuplul Plahotniuc - Dodon sufocă Republica Moldova

CARTE DE VIZITĂ

- Andrei Năstase este liderul politic al Platformei Civice Demnitate și Adevăr, omul care în toamna anului trecut a făcut un gest politic rar întâlnit la politicienii români, renunţând la candidatura pentru preşedinţia Moldovei, din poziţia de aproape calificat în turul al doilea, făcând posibilă accederea Maiei Sandu.

- Născut în satul Mândrești, raionul Telenești, Republica Moldova, pe 6 august 1975.

- A făcut studiile la școala din localitate, mai târziu a absolvit Facultatea de Istorie-Geografie a Universității „Ștefan cel Mare“ din Suceava şi ale Facultăţii de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași.

- A activat câţiva ani în calitate de procuror, apoi a fost în conducerea unei întreprinderi moldo‑germane, iar din 2002 lucrează ca avocat în Chişinău.

Cine este omul Andrei Năstase şi cum a ajuns în politică?

La începutul anului 2015, alături de mai mulți lideri de opinie, jurnaliști, juriști, politologi, ambasadori ș.a., am fondat Platforma Civică Demnitate și Adevăr, care a organizat proteste de amploare din 2015, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, unde au fost prezenți peste 100.000 de oameni şi care a iniţiat o acţiune de protest nonstop. Atunci am fost ales preşedinte al Consiliului Marii Adunări Naționale (CMAN), organism civic care şi-a propus să-i reprezinte pe protestatari în dialogul cu guvernarea.

În acelaşi an, în noiembrie, în calitatea mea de președinte al Biroului Executiv al Grupului de Inițiativă constituit în vederea organizării referendumului republican de modificare a Constituției sub aspectul alegerii și demiterii directe a președintelui de către popor, limitarea imunității parlamentare și a numărului de deputați, am elaborat proiectele de legi respective, care au fost ulterior expertizate și avizate pozitiv de către Curtea Constituțională. Am reușit colectarea unui număr-record de peste 400.000 de semnături. În decembrie 2015, o parte din membrii Platformei DA, în vederea implementării Proclamației Marii Adunări Naționale din 6 septembrie 2015 și a Rezoluției din 13 septembrie 2015 cu privire la edificarea unei alternative politice viabile actualei clase politice compromise iremediabil, a constituit Partidul Platforma Demnitate, iar eu am fost ales președinte al noului partid. Contextul politic al acelor evenimente a fost unul extrem de dur. Actuala guvernare coruptă comisese deja numeroase crime, printre care faimosul jaf al secolului, și a capturat toate instituţiile statale, blocând reformele şi punând instituțiile de drept și de reglementare la dispoziţia unui clan mafiot.

În anul 2016 aţi renunţat la candidatura la preşedinţia Republicii Moldova în favoarea candidatului comun. Care a fost contextul şi de ce aţi făcut această mişcare? Dvs ați avut de pierdut, în timp ce Maia Sandu și partidul său au crescut...

Da, în interesul ţării şi al cetăţenilor Republicii Moldova, Platforma DA a sprijinit la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 un candidat comun, chiar dacă sondajele ne plasau pe poziții egale. După ce am cutreierat toată Moldova și am comunicat cu foarte mulți oameni, am constatat că lumea era conştientă de faptul că dacă am fi participat la acest scrutin cu mai mulţi candidaţi ai forţelor anti-oligarhice, am fi favorizat candidatul regimului oligarhic să acceadă în turul al doilea alături de reprezentantul aşa-zisei opoziții geopolitice. Nu a fost o decizie uşoară, în special pentru colegii mei de partid, dar a fost una înţeleaptă şi singura valabilă în acel moment, raportată la situaţia social-politică și chiar la comportamentul altor politicieni. Decizia de a susţine candidatul unic a fost una responsabilă şi asumată personal, fără vreo influenţă din ţară sau din afară. Prin retragerea candidaturii, prin munca și scorul obținut, Platforma DA a salvat nu doar campania prezidenţială a candidatului unic, ci şi viitorul forţelor democratice proeuropene.

În 2015, Platforma Civică Demnitate şi Adevăr a organizat în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău un protest nonstop, la care au participat peste 100.000 de oameni

„Plahotniuc e o canalie politică rară“

Aprilie 2009 – aprilie 2017... Cum s-a ajuns la „statul capturat“ şi la falimentul ideii de integrare europeană?

Acum 8 ani, am crezut că scăpăm de un regim comunist autoritar şi intrăm în normalitate, dar nu a fost să fie. Din umbra regimului Voronin, în noaptea dintre 7 şi 8 aprilie 2009, Plahotniuc, sforarul cu multiple identităţi şi paşapoarte, a trecut peste sângele tinerilor protestatari sau poliţişti, schingiuiţi sau ucişi, preluând ulterior, prin fraudă, corupere şi şantaj, puterea politică, instituţiile de drept şi cele de reglementare. S-a ajuns la statul capturat pentru că în politicul moldovenesc a intrat mafia. Da, la graniţa de Est a Uniunii Europene și NATO există un stat capturat de mafie şi acesta e Republica Moldova. Beneficiarul, un proxenet intrat pe uşa din dos în politică, tratează o societate tot mai deșteptată ca pe o gloată oarbă, fără memorie, pe care tot el și slugoii săi au reușit de-a lungul timpului să o prade și sărăcească și pe care o intoxică zilnic prin canalele sale propagandistice.

Vladimir Plahotniuc e o canalie politică rară, care s-a născut cu întârziere, într-o altă epocă decât specimenele asemănătoare lui. După ce a jefuit țara de miliardele acumulate prin sacrificiu de mai multe generații, și-a tras recent drept colac de salvare (pentru a forţa mâna Europei să-i dea bani) un președinte-sperietoare geopolitică și, având toată puterea de decizie și o justiție putred de coruptă, stagnează și în continuare dezvoltarea acestui stat, sărăcind și umilind niște oameni de-o cumsecădenie rară. Instituţiile statului au ajuns la ultima etapă a degradării, în aşa fel încât nu pot fi apreciate nici cu calificativul „satisfăcător“, iar persoanele care ocupă principalele funcţii din stat nu sunt selectate după criteriul profesionalismului, ci după cel de supunere absolută căpeteniei. Să-l luăm drept exemplu pe Ilan Shor, una dintre cele mai „de preţ“ mascote ale elitei economico-administrative. Este bine cunoscut faptul că „reuşitele“ de la Orhei, oraş al cărui primar este, sunt doar „răscumpărarea“ a o groază de bani furaţi, precum „jaful miliardului“. Activitatea acestuia în Republica Moldova ne dă de înţeles că acest individ venal niciodată şi nimic nu a făcut pentru ţară şi popor. Dar priviţi ce privilegii are! Un hoţ care beneficiază de o imunitate mai mare decât deputaţii. Omul povesteşte, recunoaşte prin propria voce, cum a dat mită de 250 de milioane de dolari, iar procurorul general tot gângureşte ceva despre faptul că cel care s-a prezentat benevol la poliţie nu poate fi reţinut. Istoria despre „furtul miliardului“ şi promisiunile caricaturizate de a soluţiona problema pot fi un exemplu elocvent al faptului că Moldova se îndreaptă spre haos. Analiza modificărilor operate în legislaţie, coroborată cu activităţile inițiate în 2010 şi continuate sincronizat, demonstrează că marele jaf de la BEM şi BNM a fost pus la cale încă în 2010. Din rezervele statului au fost furate zeci de miliarde de lei. Şi rambursarea acestui deficit tot pe umerii populaţiei a fost pusă, iar puţina presă liberă şi oamenii de valoare care spun adevărul sunt ostracizaţi, intimidați, hărțuiți, filați și persecutați ca într-un ditamai sistem stalinist. Demersurile de investigare şi sancţionare a crimelor regimului din Moldova sunt sortite eşecului, căci justiţia este sluga obedientă a mafiei de la guvernare. În cazul BEM ar fi trebuit să stea pe banca acuzaţilor peste 20 de foşti şi actuali judecători (inclusiv preşedinţi de instanţă), 5 procurori, 2 administratori de insolvabilitate, un preşedinte de bancă, un şef de direcţie al SIS, un executor judecătoresc, vreo câteva zeci de miniştri şi deputaţi de toate culorile, membri ai CSM şi CSJ, factori de decizie din cadrul BNM, un prim-ministru (dacă nu doi), un procuror general. Pe toţi aceştia îi leagă răul cel mare – regimul Plahotniuc.

O viitoare „durere de cap“ pentru întreaga Europă

Nu demult, la Bruxelles, aţi susţinut că în Republica Moldova există anumite derapaje antidemocratice.

Nu am vorbit doar despre derapaje. În definitiv, am vorbit despre statul captiv, despre instituţii care au fost transformate într-un sistem unic aflat la cheremul naşului grupării clientelare şi de familie, numită Partid Democrat. Am vorbit și despre intențiile opoziției.

Am explicat oficialilor de la Bruxelles de ce s-a ajuns aici. Profitând de răbdarea noastră proverbială, regimul Plahotniuc, în mod metodic, a urmărit jefuirea acestui stat, falimentarea lui de drept şi financiară. Acest regim a reuşit să spele zeci de miliarde de dolari, să devalizeze prin atacuri raider proprietăţi de stat şi private, să condamne la comandă victimele, iar pe unele să le şi îngroape pe ascuns, după o vânătoare de mistreţi. Suntem conştienţi de faptul că acest regim criminal nu va accepta vreodată o misiune Europlex, un procuror integru, o justiţie reformată. E bine că în urma discuțiilor și întrevederilor noastre acest lucru este înţeles de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, care, iată, conștientizează că sunt mințiți, că investesc în reforme false, mimate, că investesc milioanele de euro ale contribuabililor europeni şi americani în menţinerea unui regim criminal, care speculează cu sintagma „guvern proeuropean“.

Am explicat oficialilor de la Bruxelles că Plahotniuc, dacă nu va fi oprit în cel mai scurt timp, va deveni o durere de cap pentru întreaga Europă. La Chișinău se cunoaște deja că individul a trecut și Prutul cu schemele sale, iar presa română zice că acesta a intrat într-un conflict major cu proprietarii de terenuri din județul Vaslui.

„Sistemul uninominal este profund viciat în ţările postcomuniste“

Proiectele legii uninominalului și cel mixt au fost adoptate în primă lectură. Cine sunt beneficiarii acestui document legislativ?

Introducerea unui sistem electoral majoritar pe circumscripţii uninominale sau a unui sistem electoral mixt nu urmăreşte altceva decât crearea premiselor pentru ca un singur partid, PDM, condus de oligarhul cu un antirating ce depăşeşte 90%, pasibil de grele pedepse penale pentru furtul secolului şi spălătoria de zeci de miliarde ale mafiei ruseşti, să rămână la putere prin fraudă, corupere, manipulare şi după alegerile din 2018. Şi asta, fără să-i pese de riscurile catastrofale pe care le comportă acest sistem pentru ţară. Da, uninominalul funcţionează în Marea Britanie, dar acolo funcţionează de secole. Am văzut acest sistem politic eşuând în România, Georgia, Ucraina, deci nu trebuie să repetăm şi noi această greşeală. Potrivit experţilor, s-a constatat că sistemul uninominal este profund viciat în ţările postcomuniste în care nu s-a finalizat procesul de construcţie a instituţiilor statului de drept. S-a constatat că sistemul uninominal a contribuit la injectarea în campaniile electorale a unor resurse financiare colosale de provenienţă dubioasă, a întărit rolul baronilor şi oligarhilor locali, a stimulat succesul unor forţe populiste, a generat un traseism politic fără precedent în forurile legislative, a compromis şi corupt clasa politică în proporţii inacceptabile. Şi nimic nu poate compromite mai grav procesul de integrare europeană, procesul de consolidare a statului de drept şi de modernizare a ţării noastre, decât perpetuarea la putere a unei oligarhii criminale pretins proeuropene şi care promovează o retorică geopolitică agresivă.

În ipoteza în care alegerile parlamentare se vor desfăşura în sistemul electoral mixt, cum va acţiona opoziţia neparlamentară? Vedeţi o soluţie candidatura comună a Platformei DA şi PAS al Maiei Sandu?

Noi nu putem admite ca aceste modificări în legislaţia electorală să fie operate. Nu doar partidele semnatare ale Declaraţiei privind consensul politic național în favoarea menţinerii sistemului electoral proporțional sunt categoric împotrivă, ci şi societatea civilă, care de curând a organizat proteste şi nu are de gând să renunţe. Intenţia de schimbare a legislaţiei electorale de către o guvernare cu grave probleme de legitimitate, contestată de majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova, reprezintă un atentat direct la adresa democraţiei reprezentative din ţara noastră şi o tentativă de uzurpare totală a puterii în stat. În cazul unor alegeri parlamentare în baza sistemului uninominal sau mixt, democraţia nu va mai avea nicio şansă.

Un lider "în interesul ţării şi al cetăţenilor moldoveni"

„Dodon nu a rezolvat nicio problemă serioasă cu Federația Rusă“

În relația Moscova – Chișinău au apărut semnele unor schimbări. Pe de o parte, Moscova a acceptat omul lui Plahotniuc la conducerea MoldovaGaz, iar pe de altă parte, ne trezim cu o tentativă de asasinare a lui Plahotniuc... ce este lăsat să înțelegem că a fost gândită la Moscova. Ce se întâmplă, dle Năstase, în realitate, în planul relațiilor dintre cele două țări, cu Dodon președinte?

Nu cred că există cineva care ar spune că Republica Moldova nu trebuie să aibă relații economice reciproc avantajoase cu Federația Rusă. Reciproc avantajoase pentru cetățeni, nu pentru un grup restrâns de profitori! Doar că, din păcate, acestea au fost compromise de Igor Dodon prin isterizarea și monopolizarea lor. Dodon vrea să dea de înțeles că el și numai el poate deschide vămile Rusiei, că el și numai el poate ajuta cetățenii moldoveni ajunși să muncească cu sutele de mii în Federația Rusă. Lucrurile nu sunt tocmai așa. Dodon nu a rezolvat nicio problemă serioasă cu Federația Rusă, deși a trepădat la Moscova de câteva ori de la învestire.

Ceea ce poate face Dodon e să mintă și să promoveze interesele oligarhului. Avem impresia că Dodon a devenit ambasadorul de buzunar al lui Plahotniuc în Rusia. Prima dovadă e că omul de buzunar al lui Plahotniuc, Vasile Botnari, a ajuns șef la MoldovaGaz datorită insistențelor lui Dodon și în schimbul unei funcții de director la ChișinăuGaz pentru un apropiat al său.

În ceea ce privește asasinatul, acest lucru a fost tratat cu umor de o lume întreagă. E vorba despre o înscenare perfidă, cu scopul de a sensibiliza occidentalii că ditamai oligarhul este amenințat cu moartea de mâna Moscovei. În realitate, e un număr de circ de cel mai prost gust și interpretare.

„Anumiți demnitari români au susținut perversiunile politice ale oligarhului“

Statul român a pus umărul la victoria lui Dodon de la prezidențiale?

Statul român nu a influenţat rezultatul alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova. Plahotniuc, cu toate televiziunile sale, care, deși în vorbe este proeuropean, de facto l-a „uns“ pe Dodon cu toate alifiile, contribuind decisiv, cu resurse administrative, financiare, umane, mediatice şi de alt gen, la înscăunarea acestuia. Dacă v-ați referit la statul român, țin să precizez că, din păcate, anumiți funcționari și demnitari au susținut cu sau fără știință perversiunile politice ale oligarhului. Unii dintre ei au fost oaspeți la televiziunile sale de linșaj, la hotelurile sale împânzite cu camere de luat vederi. De asemenea, individul a beneficiat de consultanță și spălare de imagine din partea unor vedete de la București. Nu pot să nu mă refer și la echipa de mercenari de presă care s-a înregimentat în holdingul teroristo-mediatic al Uzurpatorului, atacând zi și noapte liderii mișcării protestatare, opoziția proeuropeană și antioligarhică, sprijinind fățiș guvernarea antipopulară și cleptocratică.

Mi-aș dori o relație specială cu Guvernul și Președinția României, mi-aș dori să vin cu o părere despre oportunitatea sau inoportunitatea acordării de resurse financiare unui regim criminal care a compromis parcursul nostru european. Am foarte multe lucruri de spus, nu sunt un om al criticii de dragul criticii, sper să avem în viitorul cel mai apropiat o comunicare și colaborare benefică cu instituțiile reprezentative ale României.

Dl. Năstase, președintele Parlamentului, Andrian Candu, v-a acuzat în cadrul unor declarații de presă că, împreună cu Maia Sandu, ați încercat să influențați blocarea finanțării din partea UE. Cum comentați?

Niște inepții și calomnii nu doar la adresa mea și a opoziției, ci și la adresa tuturor cetățenilor prădați de această guvernare pretins pro-europeană și obligați pentru următorii 25 de ani să acumuleze prin sudoarea lor miliardele sustrase din vistieria statului și din fondurile occidentale.

Intenționați să-l acționați în judecată?

Nu mă preocupă piarul ieftin cu implicarea instanțelor de judecată controlate de nașul mafiei și al lui Candu, Vladimir Plahotniuc. Raspunderea lor politică, civilă și penală, cu confiscarea largă a averilor ilicit obținute, obligatoriu va surveni în momentul depolitizării și eliberării din captivitate a procuraturii și justiției, o prioritate pentru mine şi Platforma DA.