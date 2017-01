Cyberspionaj la Roma

Spionaţii sunt politicieni, deputaţi, senatori, miniştri, avocaţi. Poliţia este cea care a descoperit centrala de spionaj care, timp de mulţi ani, a adunat informaţii rezervate. Printre "controlaţi" se află şi Matteo Renzi, fostul premier al Italiei, al cărui email a început să fie accesat încă din iunie anul trecut și preşedintele BCE Mario Monti, ex-comandant al general al Gărzii de Finanţe, fost ministru al economiei. Au fost infectate până şi computerele cardinalilor din Vatican.

Principalii vinovaţi au fost arestaţi ieri, în Roma. Giulio şi Francesca Maria Occhionero, doi fraţi cu origini italiene. El inginer nuclear, ea fără ocupaţie, amândoi cu rezidenţa în Londa şi cu legături în USA.

O chestiune numai pentru specialişti. Prin acest trafic de date reuşeau să adune cantităţi mari de materiale. Peste 18.000 de computere, peste 2000 de parole. Cotidianul Il Giornale scrie astăzi că "pare ciudat ca aceste două persoane, absolut necunoscute în lumea hackerilor, să aibă aşa capacităţi" şi că "în spatele lor se află agenţii de spionaj profesioniste, din exterior".

Ziarele mai vorbesc şi de implicarea Guvernului USA, mai ales în operaţii comerciale - construirea infrastructurii în porturile Pugliese şi liniile dedicate clienţilor high-net-worth din sistemul bancar. Printre victime este şi Enav, entitatea de control al traficului aerian italian.

Pe baza informaţiilor obţinute din computere, puteau cu mai multă uşurinţă să acceseze şi să asculte şi convorbirile telefonice. De la un atac la altul, spun aceleaşi ziare italiene, nefiind o aşa mare diferenţă.

Scopul celor doi fraţi era să ţină sub control tot sistemul de putere italian. Încep, aşadar, să iasă la iveală şi surprize neplăcute odată ce ancheta continuă. Sunt cercetaţi inclusiv poliţişti, pentru favorizare.

Metoda utilizată de aceştia este un malware (sofware răuintenţionat), sau Apt (Advanced Persistent Threat) care, din moment ce vine instalat pe un computer, permite controlarea acestuia de la distanţă. Atacul se poate face şi printr-o ataşare email, un document (PDF sau Office), o poză sau un clip video şi se activează în momentul în care acesta/aceasta vine deschisă.

"Ataşamentul rămâne cea mai obişnuită metodă, dar poate fi şi un mesaj cu un link simplu, chiar şi pe social. Sau pe un USB. Din momentul instalării, hackerul poate compromite şi administrarea sistemului, iar din acel moment absolut tot îi este la îndemână. Virusul poate citi emailurile şi poate trimite absolut toate informaţiile pe un computer extern fără să lase urme. De la o imagine (acesta fiind şi principalul motiv pentru care marile aplicaţii de email, precum Outlook, ThunderBird, Yahoo, Google, etc) nu deschid automat imaginile, decât dacă utilizatorul confirmă sursa ca fiind de încredere, până la un simplu link care să redirecţioneze apoi utilizatorul către pagina destinată. Recomandarile noastre ar fi un antivirus puternic (de preferabil contra-cost, pentru că soluţiile free nu sunt mereu cele mai bune), un malware scanner adiţional (dacă e vorba de un calculator mai puternic, dacă nu, e suficient şi antivirusul) şi evitarea deschiderii mailurilor de la necunoscuţi.

Recomand de asemenea şi folosirea mai multor adrese de email, de exemplu una sigură, de pe care să-ţi faci treaburile băneşti, telefonie mobilă, etc şi una pentru lucruri mai puţin importante (în cea de-a doua este recomandat să nu deschizi mailurile, sau să le deschizi doar cele de confirmare a contului şi atât). Asta pentru evitarea înscrierii adresei de email într-o bază de date care se poate vinde. Scanarea oricărui fişier primit sau descărcat de pe net şi evitarea instalării programelor piratate", povesteşte Cristian Ristoiu, specialist IT în cadrul BRIGHTON.

Serverul care stoca informaţiile a fost sechestrat în Statele Unite de către FBI, o bază de date cu peste 122 de categorii şi multe zeci de mii de username.

Sergiu Balaban Duck