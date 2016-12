Da Vinci inedit, estimat la 15 milioane de euro

Un desen descoperit la Paris a aprins imaginația profesioniștilor de pe piața de artă. Luni, casa de licitații Tajan, condusă de americanca de origine română Rodica Seward, a anunțat că schița considerată pierdută pare a-i aparține lui Leonardo da Vinci.

Coordonatorul secției de lucrări vechi din casa de licitații din Franța, Thaddee Prate, a descoperit lucrarea într-o mapă în care erau mai multe desene fără valoare. Specialistul a povestit pentru New York Times că „era un pic grăbit“ într-o zi de martie a acestui an, când un doctor ieșit la pensie a vizitat galeria prezentând o mapă cu 14 desene adunate de tatăl său, pasionat de cărți și documente rare. La cererea sa, numele colecționarului este păstrat secret, fiind identificat numai ca un locuitor din centrul Franței. Când a examinat studiul în cerneală care înfățișa un Sf. Sebastian legat de trunchiul unui copac, directorul de la casa de licitații a crezut „că e vorba despre un desen interesant din secolul XVI care ar mai fi avut nevoie de niște retușuri“. Ulterior, lucrarea a fost examinată de Patrick de Bayser, comerciant de artă parizian și consultant specializat în desenele vechilor maeștri, acesta remarcând faptul că liniile au fost trasate de un artist care lucra cu mâna stângă. Tot acesta a descoperit pe spatele desenului câteva note scrise de la dreapta la stânga și două schițe tehnice.

Părerea americană

În căutarea unei noi păreri privind descoperirea incredibilă, francezii au apelat la Carmen C. Bambach, de la Muzeul de Artă Metropolitan din New York. Bambach a organizat expoziția din 2003 „Leonardo da Vinci, Master Draftsman“, prima abordare cronologică americană care a oferit o perspectivă largă asupra desenelor artistului renascentist. Este expoziția care a inclus două studii întreprinse de muzee din Germania și din Franța asupra celor opt variante ale Sf. Sebastian păstrate între schițele și carnetele lui da Vinci de la Biblioteca Ambrosiana din Milano. Specialista americană a fost entuziasmată: „Mi-au sărit ochii din cap. Continua cu exactitate schița cu Sf. Sebastian de la Hamburg“, a declarat ea pentru New York Times. Cu toate că nu există niciun fel de referință în ceea ce privește proprietarii dinainte de secolul XX, Bambach susține că „atribuirea este dincolo de orice îndoială (...) este o descoperire tulburătoare“. Potrivit americancei, aceasta este cea mai ofertantă dintre variantele studiului cunoscute până acum. De data aceasta, artistul folosise două nuanțe de cerneală, a schimbat ușor poziția Sf. Sebastian și a adăugat un peisaj muntos în fundal. „Inima îmi bate cu putere de câte ori mă gândesc la acel desen“, a declarat Bambach. „Ai impresia că privești peste umărul artistului“. Specialista a estimat că desenul ar fi fost realizat între 1482 și 1485, în timpul șederii lui Leonardo la Milano, când a pictat prima versiune a Fecioarei între stânci, tabloul expus acum la Luvru.

2003 este anul în care Rodica Seward, născută în România, a cumpărat Casa de Licitații Tajan

Pasiunea românească

Directoarea casei de licitații Tajan, Rodica Seward, a plecat din România în adolescență, împreună cu familia. A studiat arhitectura și design în SUA și a lucrat timp de 20 de ani în domeniul bancar. A cumpărat casa de licitații în 2003 și a dezvoltat zona vânzărilor de artă modernă și contemporană, având avantajul că deja cunoștea foarte mulți colecționari din lumea financiară interesați de artă. Seward este cunoscută și pentru sprijinul pe care casa sa de licitații îl oferă artiștilor români, fiind una dintre cele mai active promotoare ale lucrărilor venite de la cei care colaborează cu spațiul „Fabrica de Pensule“ de la Cluj. „Această descoperire va întări reputația casei de licitații Tajan printre comercianții de top“, a declarat Seward.

Ultima dată când a fost descoperit un desen al lui da Vinci a fost în 2000, când pentru o schiță în cărbune și cerneală abia a fost obținut prețul minim de 600.000 de dolari. Tablouri și carnetele de schițe ale lui Leonardo au fost atribuite în ultimele decenii pentru sume care au variat de la 30 la 127 de milioane de dolari. Curatorii de la Luvru au studiat desenul fără să dea un verdict deocamdată. Potrivit legislației din Hexagon, dacă lucrarea va fi declarată „obiect de tezaur național“, guvernul francez are 30 de zile pentru a face o ofertă pe măsura valorii pe care desenul o are pe piața internațională de artă.

Săptămâna trecută, desenul de 19,3 x 13 cm era deja prezentat în camera privată a Casei de Licitații, într-o ramă aurită, pe un șevalet.