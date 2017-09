Dacia a lansat noul Duster

Automobile Dacia a lansat în premieră mondială marţi, la Salonul Auto de la Frankfurt, noul model Duster, dotat cu o gamă extinsă de echipamente care pun accent pe confortul şoferului şi al pasagerilor, dar şi cu un design exterior dinamizat.

„Noul Duster păstrează atuurile care au contribuit la succesul primei generaţii: un spaţiu interior generos, capacităţi remarcabile în off-road şi un preţ fără egal”, se arată în dosarul de presă prezentat de Dacia la Salonul Auto de la Frankfurt.

Pe scurt, potrivit Dacia, noul Duster are „un design exterior 100% nou, modern şi robust, un interior cu design inedit, confortabil, ergonomic şi utilizând materiale de calitate, echipamente noi care facilitează utilizarea în viaţa de zi cu zi” şi „conferă un confort îmbunătăţit şi un plus în materie de plăcere la volan, dar şi o experienţă off-road îmbunătăţită şi capacităţi de trecere în teren accidentat la acelaşi nivel cu generaţia precedentă”.

Utilizarea în off-road este facilitată de introducerea unor echipamente noi, precum sistemul „multiview camera”. Noul Duster propune totodată o serie de echipamente inedite în gama Dacia, aşteptate de clienţi: senzor de depăşire în unghiul mort, airbag-uri cortină, sistem de climatizare automată, card de acces mâini libere şi sistem de activare automată a farurilor.

„Datorită liniilor înălţate şi aspectului mai lat al vehiculului, Noul Duster pare mai impozant iar caracterul său de SUV şi mai afirmat”, a declarat Laurens van den Acker, director de design industrial Groupe Renault.

Partea frontală a noului Duster se remarcă prin: un calandru nou, încadrat de blocuri optice extinse în lateral, care accentuează lăţimea percepută a maşinii; o nouă identitate luminoasă care integrează lumini de zi cu LED repartizate în trei segmente; o capotă a motorului redesenată care conferă o impresie de robusteţe; un scut frontal mărit, cu aspect cromat, rezistent la zgârieturi şi care îşi păstrează aspectul de origine în timp.

În profil, noul Duster prezintă: flancuri înălţate, care accentuează impresia de robusteţe; un parbriz poziţionat cu 100 mm. mai în faţă şi mai înclinat în comparaţie cu cel al modelului actual, fapt care sporeşte senzaţia de spaţiu disponibil la interior; bare de pavilion cu un design modern dispuse în prelungirea liniei parbrizului; jante din aliaj de 17 inch şi pasaje ale roţilor puternic evazate; ornamente de culoare neagră dispuse în partea din spate a aripilor laterale frontale.

Partea din spate se remarcă prin: bosajele generoase din partea superioară a aripilor spate; blocuri optice dispuse în extremităţi; semnătura luminoasă Dacia cu 4 carouri roşii, adaptată noului model; scutul de protecţie spate de dimensiuni sporite, de culoare crom.

„La interior, Noul Duster a fost complet redesenat. El este acum mai confortabil şi mai practic, propunând comenzi mai accesibile, echipamente noi şi mai multe spaţii de depozitare. Calitatea materialelor şi finisările mai precise demonstrează faptul că Dacia a trecut la o nouă etapă cu Noul Duster”, a spus David Durand, director de design Dacia.

Dacia mai precizează că noul Duster acordă prioritate pentru confortul interior. „Designul interior a fost complet revăzut pentru a deveni mai practic şi mai confortabil. Dispunerea parbrizului cu 10 centimetri mai în faţă conferă o senzaţie de spaţiu mărit la interior. O atenţie deosebită a fost acordată acusticii, iar insonorizarea habitaclului a permis reducerea semnificativă a nivelului sonor”. În plus, „noua planşă de bord, mai verticală, pare orientată spre şofer datorită formei sale, granulaţia mai fină a materialului din care este alcătuită planşa de bord, îmbinările mai precise şi culoarea mată a plasticului conferă interiorului un aspect valorizant, iar faţada centrală a planşei de bord include un ecran MediaNav Evolution poziţionat mai sus, accesibil şi uşor lizibil”. Totodată, butoanele de comandă sunt dispuse sub forma unei claviaturi, dând astfel o notă modernă habitaclului. Comenzile sistemului de climatizare automată amintesc prin forma lor rotundă de cele trei aeratoare dispuse în partea superioară a planşei de bord.

Volanul este reglabil în înălţime (40 mm) şi în adâncime (50 mm), permiţând astfel şoferului să îşi ajusteze cea mai bună poziţie de condus. Disponibil pe toate modelele gamei Dacia, acest volan cu patru braţe integrează în centru comanda claxonului. Nivelele superioare de echipare beneficiază de un volan îmbrăcat în material Soft Feel foarte rezistent şi în acelaşi timp mai moale şi mai plăcut la atingere.

Consola centrală adăposteşte noi spaţii de depozitare. Dispunerea manetei frânei de mână a permis obţinerea unui spaţiu suplimentar. Consola integrează o nouă manetă a cutiei de viteze cu inserţii din crom satinat. Panourile portierelor integrează mânere de deschidere robuste şi cotiere din material plăcut la atingere.

Volumul spaţiilor de depozitare de la interior sporeşte cu 5,8 l, ajungând în total la 28,6 l. Printre spaţiile noi se numără un sertar situat sub scaunul pasagerului din faţă, având capacitatea de 2,7 l. Noul Duster dispune de un portbagaj cu un volum echivalent cu cel al predecesorului său: 445 dm3 în versiunea 4X2 şi 376 dm3 în versiunea 4X4.

„Cu Noul Duster, am dorit să propunem echipamente noi în materie de confort şi de siguranţă, inedite până acum în gama Dacia. Pentru a putea propune aceste echipamente la cel mai bun preţ, am revizuit în profunzime unele tehnologii concentrându-ne pe aspectele esenţiale ale prestaţiilor respective. Sistemul multiview camera este foarte simplu şi se dovedeşte foarte util atât în offroad, cât şi în circulaţia urbană.

Funcţionarea cardului mâini libere a fost simplificată. Noul Duster oferă mai mult confort, un plus de siguranţă şi un nivel de finisare superior la un preţ la fel de accesibil”, a menţionat Vincent Fournier, director de program Duster.

Noul Duster beneficiază de un sistem de climatizare automată. Datorită celor cinci aeratoare (trei centrale şi două laterale), repartizarea aerului rece sau cald este optimă în interiorul vehiculului. Sistemul a fost îmbunătăţit în mod special pentru ţările calde.

Modelul propune de acum cardul mâini libere, tehnologie utilizată de mai mulţi ani în cadrul Grupului Renault. Uşor de utilizat, sistemul declanşează automat deschiderea tuturor portierelor la apropierea şoferului şi încuierea acestora (însoţită de un semnal sonor) atunci când acesta se îndepărtează. Nu mai este necesară nici utilizarea cheii pentru pornirea maşinii, acest lucru realizându-se cu ajutorul butonului start/stop.

Noul Duster dispune de un avertizor de depăşire în unghiul mort. Cei 4 senzori cu ultrasunete amplasaţi în colţurile maşinii detectează prezenţa vehiculelor (motociclete sau camioane) situate în spate sau în lateral. Pericolul este semnalat printr-un martor luminos situat în oglinda retrovizoare laterală.

Noul Duster oferă un plus de siguranţă datorită structurii ranforsate, noilor armături ale scaunelor, airbag-urilor cortină şi sistemului de aprindere automată a farurilor.

„Noua direcţie asistată electric uşurează manevrele atât în oraş cât şi în parcurs off-road. La drum întins, aceasta îi asigură noului Duster un comportament dinamic şi o plăcere de a conduce la cel mai înalt nivel”, se mai arată în dosarul de presă.

De asemenea, noul Duster prezintă capacităţi offroad la cel mai bun nivel din segment şi se dovedeşte şi mai agreabil în utilizare. „Deşi vizual afişează o alură mai impozantă, noul Duster nu se îndepărtează de dimensiunile predecesorului său: 4,3 m lungime şi 1,8 m lăţime; o gardă la sol de 210 mm; un unghi de atac apropiat de 30° şi un unghi de degajare de 33° care îi conferă capacităţi reale în offroad”.

Noul Duster dispune de noi sisteme de asistenţă pentru un plus de confort şi siguranţă. Modelul este echipat cu un sistem multiview camera, alcătuit din 4 camere de filmat (1 frontală, 2 laterale şi 1 în spatele vehiculului). Datorită acestuia, şoferul poate observa ce se află în jurul maşinii sale şi poate realiza manevrele în off-road în deplină siguranţă. Acest echipament se dovedeşte la fel de practic în utilizarea cotidiană în timpul manevrelor de parcare. Sistemul se declanşează automat la cuplarea treptei de marşarier.

Sistemul de control la coborâre (Hill Descent Control), completat de sistemul de asistenţă la demarajul în rampă (Hill Start Assist) facilitează conducerea în teren accidentat.

Pentru adepţii traseelor offroad, ecranul de informaţii 4x4 afişează o busolă şi indică în timp real înclinarea vehiculului.

„Proiectarea primului Duster a fost la momentul respectiv un pariu îndrăzneţ. Nu era deloc simplu să concepi un SUV la un preţ atât de accesibil. Atunci când ne gândim la drumul parcurs în aceşti 7 ani şi la capitalul de simpatie de care Duster se bucură în rândul clienţilor, nu putem să nu fim impresionaţi. Acesta este motivul pentru care m-am decis să mă alătur din nou aventurii Duster. Noua provocare a fost de această dată să păstrăm atuurile care au reprezentat forţa primei generaţii Duster şi să propunem evoluţii aşteptate de clienţii noştri”, a menţionat Erdenechuluun Tungaa - Designer exterior.

„Model de vocaţie internaţională, Duster s-a impus ca un bestseller al Grupului Renault în întreaga lume. În gama Dacia, Duster lasă o amprentă puternică pe piaţa modelelor SUV. În decurs de şapte ani, modelul a cucerit o clientelă numeroasă, în căutarea unui vehicul polivalent, fiabil şi abordabil. Conceput pentru a aborda orice tip de traseu, pe şosea sau în offroad, Duster s-a ilustrat prin fiabilitatea sa.

Capacităţile sale în teren dificil şi manevrabilitatea sa au fost puse din plin la încercare în competiţii renumite: Trofeul Andros (Franţa), Raliul Gazelelor (Maroc), Cursa de la Pikes Peak International Hill Climb (Statele Unite)”, se mai arată în dosarul de presă.

Lansat mai întâi sub marca Dacia, Duster este vândut începând din 2011 şi sub marca Renault în America Latină (Brazilia, Argentina, Mexic, Chile şi Columbia), precum şi în Rusia şi în India. Duster a fost vândut până acum în peste două milioane de exemplare în peste o sută de ţări sub cele două mărci.

În primul semestru din 2017, Dacia a afişat un nou record de vânzări cu peste 332.800 de unităţi vândute în lume, în creştere cu aproape 12%. În Europa, cota sa de piaţă creşte cu 0,1 puncte (până la 2,6%), în regiunea Eurasia cu 0,2 puncte (până la 3,2%) şi cu 7 puncte în Maghreb (până la 23,5%). Din cele 44 de ţări unde este comercializată marca Dacia, 22 au stabilit în primul semestru recorduri în materie de cotă de piaţă sau de vânzări.

În Europa, Dacia a înregistrat un nou record atât în volume (245.453 de unităţi, + 9,3%) cât şi în cotă de piaţă (2,6%, +0,2 pp). Dacia Sandero este maşina cea mai vândută către clienţii particulari (la sfârşitul lunii iulie 2017). Dacia Duster se situează pe locul al treilea în rândul modelelor SUV cele mai vândute către clienţii persoane fizice.

În Franţa, Dacia stabileşte un nou record de vânzări semestriale cu 65.165 de unităţi, în creştere cu 3,7%. Sandero este lider pe piaţa modelelor vândute către clienşi particulari.

În alte ţări din Europa, Dacia înregistrează vânzări în creştere cu 11,5% (până la 180.288 de unităţi). În Germania, vânzările cresc cu 26,2% (până la 32.506 unităţi). În Italia, Dacia a vândut 35.378 de unităţi, în creştere cu 15,7%. Vânzările cresc şi în Marea Britanie (+7%) şi Polonia (20,1%).

În România, Dacia a vândut în primul semestru 19.696 de unităţi, în creştere cu 25,8%.

În Maroc, Dacia a vândut 24.410 unităţi, în creştere cu 10,8%.

În Algeria, vânzările Dacia au crescut cu 118,5%, până la 12.729 de unităţi, în ciuda scăderii generale a pieţei auto cu 22,7%.