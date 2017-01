Dacian Cioloş, la final de mandat

Acest Guvern a apărut într-un context excepţional. În acest context am beneficiat de o susţinere politică volatilă, ceea ce a îngreunat luarea unor decizii, a spus premierul interimar Dacian Cioloş, la Palatul Victoria, la finalul prezentării bilanţului guvernării.



"Vă reamintesc la Sănătate, crizele prin care am trecut: problema biocidelor, problema lipsei medicamentelor din farmacii. În Educaţie, discuţiile din spaţiul public legate de calitatea doctoratelor.

În domeniul Muncii, probleme legate de şomajul cronic din anumite zone din România. În domeniul Mediului, o problemă acută e cea legată de combaterea tăierii ilegale a pădurilor.



Dincolo de ceea ce ne-a propus noi, am fost împinşi să abordăm aceste lucruri frontal şi să începem mai multe reforme. Câteva rezultate din acest an de guvernare: am transparentizat actul guvernamental, actul de decizie guvernamental, am creat registrul unic al transparenţei intereselor, am declanşat un proces de debirocratizare.

Ne-am asumat organizarea unor alegeri locale şi parlamentare corecte şi transparente, pentru prima oară am folosit un sistem de control multiplu, am pus la punct un sistem de supraveghere video pentru numărarea voturilor.



Am continuat lupta împotriva corupţiei, am folosit strategia naţională anticorupţie. Am dorit să continuăm trendul ascendent al economiei, suntem într-o creştere economică de aproape 5% la sută, au crescut investiţiile străine şi autohtone, a crescut numărul locurilor de muncă, inclusiv în mediul privat, a scăzut numărul şomerilor. Creşterea economică a avut impact pozitiv în buzunarele românilor, chiar şi pensiile au crescut cu 5 la sută, am crescut şi salariul minim în 2016 cu 200 de lei.



E nevoie de măsuri care să stimuleze crearea de locuri de muncă. Am pus Sănătatea şi Educaţia în topul priorităţilor, am venit cu creşteri salariale. Am rezolvat şi problema remuneraţiei gărzilor medicilor.

Am venit cu o abordare structurată a politicii de resurse umane în domeniul sănătăţii. În educaţie, transparentizarea unor concursuri pentru ocuparea posturilor de directori în şcoli.



Pentru prevenirea abandonului şcolar: decontarea integrală a navetei elevilor, programele fiecare copil în grădiniţă, o masă caldă în şcoli

S-au absorbit peste 7 miliarde de euro fonduri europene.



În domeniul transporturilor se lucrează pentru finalizarea a 160 de km de autostradă. Am reuşit să negociem în acest an direct cu Canada eliminarea vizelor pentru români. Am învăţat foarte mult în acest an, am învăţat în primul rând din criticile care au venit spre guvern, acest mod de guvernare deschis spre interesul public, se poate guverna şi în acest fel, am încercat să învăţăm din greşeli, am înţeles că rostul nostru a fost de a pune în primul rând de seminţe de schimbări şi am încrederea că aceste seminţe vor da roade în anii care vin.



Am avut o şansă extraordinară să-mi servesc ţara, voi încerca să valorific ceea ce am învăţat, pentru interesul public. Nu mi-am pus problema să părăsesc ţara. Vă mulţumesc pentru modul în care aţi reflectat activitatea guvernului din acest an.

La finalul prezentării bilanţului guvernării, Dacian Cioloș a declarat că, deși rezultatul campaniei pentru "Cumințenia Pământului" nu a fost cel așteptat, se mândrește că și-a asumat acest proiect, întrucât a dorit să stimuleze și interesul public pentru proiecte culturale.

"Mă mândresc, totuși, prin faptul că mi-am asumat acest proiect. Poate că ar fi fost mai simplu să mă duc să caut doar bani pentru acel proiect, dar am vrut, mai mult decât atât, să stimulez și un interes public al cetățenilor de a susține astfel de proiecte cu valoare culturală. Din păcate, rezultatul nu a fost acela pe care l-am așteptat, dar (...) faptul că peste 100.000 de oameni s-au implicat e deja un semn bun, încurajator. Eu cred în continuare că noi nu am mai avut timp și din păcate proiectul a fost abordat electoral de unele partide în acest an. Aici probabil am făcut dovadă de naivitate pentru că nu mi-am imaginat că astfel de proiecte, chiar și astfel de proiecte, pot să fie speculate electoral, chiar dacă ele aveau un interes mai larg", a spus Cioloș.

În opinia sa, există, în continuare, soluții pentru ca statul să poată dobândi această operă de artă. "Eu cred că Brâncuși merită acest lucru", a adăugat premierul.

De asemenea, Cioloş a declarat că nu exclude implicarea politică şi că este deschis la discuţii cu PNL şi USR, partidele alături de care a fost în campania electorală.

Dacian Cioloş, la final de mandat: Nu exclud implicarea politică. Dar nu am luat o decizie încă legată de acest lucru



„Nu exclud implicarea politică. Eu consider că, deja, de la un astfel de nivel de responsabilitate, un prim ministru, când îşi face treaba şi încearcă să facă treaba corect, face politică, într-un anumit fel. Nu am fost înscris într-un partid politic, dar voi căuta să văd care e modalitatea cea mai eficientă ca să pot să-mi valorific competenţele în viitor. Dar nu am luat o decizie încă legată de acest lucru.

Dacian Cioloş a făcut referiri şi la cele două partide care l-au susţinut în acţiunile sale, PNL şi USR.

„Sunt deschis să avem discuţii. În măsura în care vor exista invitaţii, nu am să le evit. Eu cred că e util să avem o discuţie legată inclusiv de modul în care au decurs lucrurile în acest an şi legat de modul în care vor decurge lucrurile şi în viitor. Mă gândesc în primul rând la cele două partide care au susţinut Platforma România 100. Eu am pus acolo nişte valori şi nişte principii în care chiar cred. Şi chiar cred că un proiect politic, indiferent de ce natură, ar trebui să aibă la bază acele valori. Probabil că o discuţie asupra modului în care ataşamentul la aceste valori şi la această platformă, cel puţin din partea celor două partide care au declarat că susţin această platformă, o discuţie pe marginea acestora ar putea fi utilă. O să vedem, în perioada următoare”.