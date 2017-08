Dan Petrescu: Cine se aştepta?

CFR Cluj, lidera clasamentului Ligii I, a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 4-3, de Poli Timişoara, într-un meci din etapa a opta. După ce au fost conduși cu 4-0, clujenii au înscris trei goluri în şapte minute.

Golurile meciului au fost marcate de Munteanu '2, '60, Cînu '33 şi Drăghici '55 pentru Poli Timişoara, respectiv Balde '73, '77 şi Cînu '80 (autogol) pentru CFR Cluj.

Tehnicianul clujenilor, Dan Petrescu, a comentat rezultatul după meci. "Nu mă aşteptam la acest rezultat. Cine se aştepta? Iei gol în minutul 1 de la 40 de metri, după ce n-ai mai luat gol de şapte etape... Am jucat prima dată de la ora 18.30. Căldura a foost incredibilă şi jucătorii au resimţit şi nu au fost ei astăzi. La pauză am avut o discuţie mai dură, am spus că dacă vom da primii gol vom câştiga. Preferam să nu marcăm niciun gol şi să marcăm golurile astea meciul următor, am marcat degeaba trei goluri. Frumoase, dar care nu ne ajută la nimic. Poate doar pentru Balde, a marcat primele goluri în tricoul CFR-ului. Cred că e prima oară când iau patru goluri într-un meci în campionatul românesc. Dacă pe final egalam poate era un rezultat mincinos dar nu s-ar fi supărat nimeni", a spus Petrescu la Digi Sport.

Antrenorul a menționat că se aştepta ca echipa sa să reacţioneze mai rapid după primele goluri primite. "Mă aşteptam reacţia să fie mai rapidă. În prima repriză. Sunt foarte supărat. Trebuie să analizez bine ce am greşit eu şi ce au greşit şi jucătorii", a spus Petrescu.