Daniel Zamfir le dă idei și altor deponenți

A apărut motivarea Curții Constituționale pe Legea dării în plată. Decizia Curții, pe una dintre cele mai dezbătute și controversate legi din ultima vreme, explică ''impreviziunea'' și era mult așteptată de bănci, recuperatori de creanțe și de câteva mii de debitori, care au cerut ștergerea datoriilor și ale căror dosare au fost blocate în instanțele din întreaga țară. În motivare, judecătorii Curții Constituționale aduc in discutie echitatea, buna-credință și supra-riscurile.

"În esență, impreviziunea intervine când în executarea contractului a survenit un eveniment excepțional și exterior ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la data încheierii contractului în privința amplorii și efectelor sale, ceea ce face excesiv de oneroasă executarea obligațiilor prevăzute de acesta" se arată în motivarea CCR pe disputata Lege a dării în plată, document în care Curtea explică cum trebuie văzută legea prin intermediul teoriei impreviziunii, potrivit B1TV.

Daniel Zamfir, inițiatorul Legii dării în plată, a precizat că decizia CCR este una istorică, CCR urmând să revoluționeze toate contractele.

”Motivare istorica a CCR! Va revolutiona toate contractele, nu doar pe cele bancare! Solutie salvatoare si pentru cei cu credite in euro!!!

Astazi am avut o intalnire foarte placuta si emotionanta cu cei care mi-au fost alaturi in batalia pentru Legea darii in plata. Am plecat dupa circa doua ore de discutii cu ei, plin de optimism! Si am sa va spun si de ce: Motivarea de zilele trecute a CCR, fara nicio exagerare, e una istorica! Pur si simplu revolutioneaza relatiile contractuale intre clienti si furnizorii de servicii( deci nu numai cotractele bancare!),prin motivarea impreviziunii. Pentru toti cei nu sunt familiarizati cu terminologia, impreviziunea se aplica in cazul in care a aparut un eveniment exceptional si exterior vointei partilor ce nu putea fi prevazut in contract, cresterea cursului valutar incadrandu-se perfect in aceasta situatie. CCR" obliga partile la renegocierea contractelor, iar renegocierea trebuie sa fie una efectiva raportata la noua realitate, care sa permita executarea contractului prin reechilibrarea prestatiilor”, a precizat Daniel Zamfir.