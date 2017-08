Dansatorii care (nu) cad

Senzația zilei în festivalul Undercloud de la sala Arcub din Centrul Vechi este spectacolul „Gravitas“, al coregrafului israelian Ofir Yudilevitch. Spectacolul construit în jurul fenomenului fizic natural care face să se atragă corpurile este o montare plină de forță, în care cei doi dansatori aflați pe scenă își lasă corpurile pradă gravitației ce „acționează la fel asupra noastră și asupra fiecărui obiect fizic. Gravității nu îi pasă dacă aterizăm lin sau ne lovim. Ea va rămâne aceeași.“ Cu o interpretare presărată cu momente acrobatice, Ofir Yudilevitch, alături de care dansează Asher Ben Shalom, reușește să țină publicul cu sufletul la gură, evidențiind cu fiecare execuție riscantă capacitatea de a disciplina mișcarea în condiții de cădere sau suspendare deasupra podelei.

„Acest fenomen definește limbajul pe care îl folosim în viața de zi cu zi: sus-jos, ușor-greu, artă înaltă-artă vulgară, viață-moarte. (…) Stăm puțin să ne jucăm cu acest fenomen. Devenim masă pură și încercăm să ne lăsăm în voia ei oarbă. Gravitas e un duet care combină dansul contemporan și acrobația. Gravitația este tema centrală a spectacolului. Explorăm posibilitățile deschise de acest domeniu și încercăm să împingem mai departe limitele acestei exporări.“

Ofir Yudilevitch a practicat și a predat acrobația și Capoeira timp de un deceniu înainte să înceapă să studieze dansul contemporan la școala de dans și coregrafie din Haifa. „Cu această lucrare simt că mă întorc la origini. Eu și Asher avem trasee asemănătoare. Și el a studiat Capoeira, dar e mai mult un acrobat de circ. Am vrut să folosesc acrobația ca pe un limbaj și am căutat pe cineva cu care să lucrez în acest sens. Am gândit totul din perspectiva unui dansator care își aplică principiile în acrobație“, spune coregraful.

Spectacolul are loc pe o suprafață specială, air-floor, pe care Yudilevitch povestește că a văzut-o pentru prima dată într-o filmare pe Internet și de atunci a fost sigur că trebuie să încerce să o folosească într-un spectacol. „Am comandat podeaua din China“, povestea el la începutul aventurii cu Gravitas. În timp, Yudilevitch a lucrat cu coregrafi israelieni de primă mărime, precum Arkadi Zaides, Iris Erez, Yossi Berg and Oded Graf și Dana Ruttenberg. Spectacolul său se mișcă pe o coloană sonoră din care fac parte piese de Hakobune (The Leaf Strewn Path), Son Lux (Easy) și TNGHT (Higher Ground remix).