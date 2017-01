Dar denunţătorii care îi fac treaba lui Kovesi nu sînt tot inculpaţi, ca şi Ghiţă?

Tupeu maxim al Codruţei Kovesi la ieşirea de la întîlnirea cu ministrul Justiţiei, Florin Iordache! Este reacţia tipică a unei persoane disperate, care simte laţul aproape de gît, pentru care ultima soluţie este eschivarea agresivă din faţa oricărei acuzaţii. Neavînd încotro, a dat ochii cu jurnaliştii, dar şi-a pregătit cu minuţiozitate reacţia, astfel încît să nu spună nimic despre acuzaţiile concrete la adresa sa!





Iată, mai întîi ce a spus Laura Codruţa Kovesi înainte de a intra în sediul Ministerului Justiţiei: „Daţi-mi voie să spun eu ce am de spus. Ca să nu întîrzai la şedinţă, v-aş ruga să mă aşteptati şi o să fac declaraţii cînd ies. Am să vă răspund la întrebări cînd ies”!

După „şedinţă”, Laura Codruţa Kovesi a uitat de promisiune şi nu a mai răspuns la întrebări, ci s-a năpustit pe inculpaţi, fără să spună un cuvînt dacă acuzaţiile la adresa sa sînt sau nu adevărate: „Să lăsăm lucrurile ridicole, gen cucuvele mov și șefi de la CIA. Nu comentez declarațiile unui inculpat fugar, cu mai multe dosare, cu unele dosare instrumentate la DNA, unele trimise în judecată. Încă de anul trecut a acuzat DNA și a făcut afirmații cu privire la sistemul judiciar. În ceea ce privește atacurile din ultima perioadă cu privire la sistemul de justiție, sunt făcute de inculpați și persoane care-i susțin. Sunt făcute pentru că DNA și-a permis să deranjeze inculpații. Doar la sfârșitul anului trecut am făcut peste 14 sesizări la CSM, am sesizat CNA pentru 12 emisiune și-n cursul zilei de astăzi am reluat, din nou, dialogul instituțional cu CSM”!





Extrem de afectată de ce i se pune în cîrcă în ultima vreme, Kovesi nu s-a putut însă controla, astfel încît orice psiholog poate să scrie un tratat de specialitate în urma acestei reacţii!





Metoda folosită de Codruţa Kovesi este una descrisă în orice „Tratat de manipulare”, unde putem afla cum se procedează în astfel de situaţii :





- negare in corpore a tuturor acuzaţiilor, astfel încît să evite răspunsuri concrete

- decredibilizarea celui care face acuzaţiile, aruncîndu-l în zona dispreţului public

- scoaterea la iveală a interesului major al celui care face acuzaţiile pentru a scăpa de acţiunea instituţiilor

- afirmarea profesionalismului celui acuzat, în speţă al lui Kovesi.

Scopul unei astfel de manipulări este totdeauna „ascunderea adevărului”! Ceea ce face şi Laura Codruţa Kovesi, care, deşi a promis că va răspunde la întrebările jurnaliştilor, ştiind bine care erau acelea, însă, la ieşire, a preferat să-şi spună părerea despre cel care a acuzat-o, fără se mai dea nici un răspuns! Trei chestiuni o interesau pe Codruţa Kovesi:

- „Să lăsăm lucrurile ridicole, gen cucuvele mov și șefi de la CIA”! Ca şi cum astea ar fi fost nişte glume proaste sau zvonuri! În realitate, „Cucuveaua mov” este e-mail-ul de pe care comunica cu Sebastian Ghiţă, în care se „fabrica” dosarul „Vântu-Realitatea TV”, una dintre cele mai tari acuzaţii la adresa lui Kovesi fiind aceea că s-a implicat direct într-o acţiune ilegală, de represiune nedreaptă, pentru care Codul penal prevede la art. 283 o pedeapsă de pînă la 10 ani! De asemenea, „şefii de la CIA” este, în realitate, dezvăluirea lui Sebastian Ghiţă despre locul unde se întîlnea cu Laura Codruţa Kovesi, în prezenţa a doi oficiali ai Ambasadei SUA! Amestecarea celor două evenimente, „cucuveaua mov” şi „şefii CIA”, face parte, de asemenea, tot din tehnica de manipulare, astfel încît acuzaţiile să treacă drept banale, după care sînt etichetate la grămadă: „lucruri ridicole”!





- „Nu comentez declaraţiile unui inculpat fugar.Sînt făcute de inculpați și persoane care-i susțin”! În această propoziţie este devoalată cel mai clar intenţia de manipulare a Codruţei Kovesi. Că Sebastian Ghiţă este inculpat în cîteva dosare este un lucru de notorietate pentru toată opinia publică, însă Codruţa Kovesi foloseşte acest adevăr pentru a-i decredibiliza dezvăluirile, într-un sofism penibil, ca şi cum statutul de inculpat ar duce automat la concluzia că tot ce spune Ghiţă este minciună! Preocupată de Ghiţă, Laura Codruţa Kovesi nici nu-şi dă seama că se contrazice: în fond, nu acelaşi statut, de inculpaţi, îl au şi mulţi dintre denunţătorii care au fost folosiţi de procurori în cele mai multe dintre dosarele spectaculoase ale DNA, cu care se laudă peste tot Laura Codruţa Kovesi, fiind decorată pentru aceste realizări? De altfel, cînd Ghiţă apărea la TV şi nu era fugar, Kovesi spunea că nu s-a întîlnit niciodată cu acesta, deşi ulterior a apărut dovada fotografică a faptului că a minţit!





- „Sînt făcute pentru că DNA și-a permis să deranjeze inculpații”! După ce a încercat să treacă în ridicol acuzaţiile care i-au fost aduse şi după ce l-a decredibilizat pe acuzator, Codruţa Kovesi a făcut şi acest ultim pas în manipulare, arătînd că DNA îşi face profesionist treaba, deci toate acuzaţiile la adresa ei au fost făcute doar ca un fel de răzbunare din partea celor cercetaţi. Pentru amplificarea efectului, a pus în discurs şi o frîntură de statistică, al cărei rol este de a spori credibilitatea demersului său manipulator! Adică, în loc să spună dacă s-a întîlnit cu Sebastian Ghiţă prin casele conspirative ale SRI sau în alte locuri, dacă a participat direct la fabricarea unui dosar penal, Codruţa Kovesi ne-a spus că s-a plîns de 26 de ori la unele instituţii!





Ca urmare a acestei scenete din faţa Ministerului Justiţiei, Laura Codruţa Kovesi a reuşit să evite deocamdată răspunsurile la întrebările pe care jurnaliştii şi opinia publică le-au pus în aceste zile. Asta nu înseamnă că a „scăpat” de acuzaţii, căci lucrurile sînt încă prea fierbinţi şi deloc lămurite.





Însă, ce nu înţelegem este reacţia celor care au numit-o în funcţie şi care nu procedează la suspendarea Codruţei Kovesi pe perioada anchetei, aşa cum se procedează în alte cazuri similare, pentru a proteja instituţia DNA şi pentru ca Laura Codruţa Kovesi să nu-şi folosească autoritatea pentru a zădărnici ancheta! La fel se procedează şi în cazurile primarilor, miniştrilor sau altor categorii de persoane din fruntea unor instituţii! Ce are atît de special Codruţa Kovesi, încît este păstrată în fruntea DNA?





Faptul că nu se procedează la fel şi în cazul Codruţei Kovesi nu face altceva decît să sporească sentimentul de neîncredere în rîndul oamenilor în instituţii şi că nu se doreşte aflarea adevărului, ci muşamalizarea lui! La fel ca şi în cazul plagiatului din teza de doctorat al Codruţei Kovesi.





P.S. Un rol important în această manipulare din faţa Ministerului Justiţiei l-a avut şi presa de propagandă. Dacă priviţi cu atenţie ieşirea Laurei Codruţa Kovesi pe scări, veţi vedea că unul dintre jurnalişti o întreabă care mai este situaţia denunţului cuiva împotriva fostului prefect de Prahova, la care şefa DNA îi răspunde. Asta în timp ce o ţară întreagă aştepta răspunsul lui Kovesi dacă s-a întîlnit cu Sebastian Ghiţă pentru a „fabrica” Dosarul „Vântu-Realitatea TV”! Aşa se face deturnarea atenţiei în tehnicile de manipulare profesioniste!