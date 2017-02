David și Victoria Beckham și-au reînnoit jurămintele

În ultimii ani au tot apărut prin presa internațională zvonuri că mariajul soților Beckham se apropie ușor, ușor de final. David (41 de ani) și Victoria Beckham (42 de ani) au demonstrat recent că lucrurile nu stau deloc așa. Fostul fotbalist a dezvăluit că se iubesc mai mult ca oricând. Drept dovadă, și-au reînnoit jurămintele de căsătorie în cadrul unei ceremonii secrete, în locuința lor, informează The Sun.

David Beckham a făcut o serie de dezvăluiri într-un interviu acordat în emisiunea Desert Island Discs, de pe canalul BBC Radio 4. El a precizat că ceremonia în care și-au reînnoit jurămintele de credință și iubire a fost una foarte discretă și a avut loc în fața a doar șase invitați. Cu toate acestea, nunta, ce a avut loc în urmă cu 18 ani în Irlanda, a fost un eveniment spectaculos și grandios, la care au participat sute de invitați.

„Ne-am reînnoit jurămintele prima dată după nuntă. A fost mult mai intim, aproximativ şase oameni au fost la noi acasă“, a declarat Beckham. Fostul star de la Manchester United a recunoscut că el și soția sa au întâmpinat multe probleme în cei 18 ani de căsnicie, însă au reușit de fiecare dată să le depășească și acum sunt mai fericiți ca niciodată.

Întrebat de reporteri dacă rămân împreună datorită „brandului Beckham“, vedeta a negat vehement aceste speculații. „Să stăm împreună pentru un brand? Bineînțeles că nu. Suntem împreună pentru că ne iubim unul pe celălalt“, a fost răspunsul lui David, tranșant.

David Robert Joseph Beckham este fost fotbalist profesionist englez, în prezent retras din activitate. Beckham apare în Topul 100 FIFA al celor mai mari fotbaliști în viață, în viziunea celebrului Pele. A fost amintit și în topul „Time 100“ al revistei „Time“, pe anul 2004, top ce cuprinde cele mai influente 100 de personalități din toată lumea. Starul este, de asemenea, o marcă publicitară globală.

De cealaltă parte, Victoria Caroline Beckham este o femeie de afaceri, activă în industria de modă, actriță și cântăreață de origine britanică. Victoria și-a câștigat notorietatea la sfârșitul anilor 1990, atunci când s-a alăturat formației pop Spice Girls, fiind poreclită Posh Spice de revista britanică Top of the Pops în iulie 1996.

David și Victoria Beckham au împreună patru copii: Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David și Harper Seven. Elton John și David Furnish sunt, conform surselor, nașii lui Brooklyn și Romeo, iar nașa este Elizabeth Hurley. Înainte de nașterea lui Harper, cei doi au declarat că și-au dorit din suflet o fată.