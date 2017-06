De ce a votat Norica Nicolai împotriva propunerii de premier

Europarlamentarul Norica Nicolai a declarat luni că în ședința Biroului Politic Central al ALDE a votat împotriva propunerii de premier a lui Mihai Tudose.

"Am votat contra pentru că dați-mi voie ca în politică să am propria mea filosofie și atitudine, să nu mă dezmint de ea. Eu înțeleg că suntem într-o coaliție. Înțeleg foarte bine care au fost angajamentele în coaliție. Este dreptul PSD să își desemneze primul-ministru, dar acesta va fi prim-ministrul României, nu al unui partid și dați-mi voie să am rezervele pe care le-am avut față de colegii mei. Nu le doresc a fi făcute publice și să aștept decizia președintelui Iohannis", a spus luni Norica Nicolai după ședința ALDE.

Ea a precizat că rezervele sale "au fost generate de o analiză atentă a activității domnului Tudose și de ceea ce este public în activitatea domniei sale".

"Problemele cu acuzația de plagiat sunt foarte importante. Înțeleg că domnia sa și-a retras teza, dar domnia sa nu este doamna Kovesi care să accepte să plagieze 5%, dar să rămână într-o funcție. Eu cred că în politică trebuie să avem un anumit tip de responsabilitate și de morală. (...) E dreptul meu să am rezerve. Am cântărit CV-ul domnului Tudose în atitudinea mea. Relațiile cu SRI se pot presupune, dar fiind jurist și neavând certitudini niciodată nu fac afirmații tranșante. Nu știu ce va face domnul președinte Iohannis. E decizia domniei sale, în funcție de această decizie voi avea opinii", a adăugat Norica Nicolai.

Ea și-a exprimat speranța că Tudose va fi un premier bun.

Norica Nicolai a subliniat că miniștrii ALDE vor fi menținuți și în viitorul Guvern pentru a sublinia că "și-au făcut datoria".

Întrebată dacă este potrivit Tudorel Toader pentru a-și continua mandatul la Ministerul Justiției, Nicolai s spus: "Nu știu dacă este potrivit sau nu. Din punctul meu de vedere, domnul Toader este foarte lent în a pune de acord deciziile Curții Constituționale cu legea".