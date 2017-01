De ce lipsește George Maior din serialul lui Sebastian Ghiță?

Jurnalista Sorina Matei remarcă, făcând referire la afirmațiile lui Sebastian Ghiță din înregistrările video, că lipsește din seria relatărilor fostului deputat un alt personaj cheie a acelor vremuri, George Maior, pe atunci șeful SRI, lucru pe care aceasta îl califică drept "ciudat". De asemenea, aceasta subliniază că în povestea cu numirea procurorilor lipsesc Traian Băsescu şi negocierile pentru numirea Alinei Bica ca șef al DIICOT şi a lui Tiberiu Niţu, ca procuror general.

"1. În primul rând, Ghiţă spune textual că “persoane de rang înalt din SRI mi l-au prezentat pe Coldea în 2008”. Factual, în 2008, Coldea era prim adjunct, iar singura persoană din SRI de rang mai înalt decât Coldea era George Maior. George Maior, care era director deja de 2 ani, este naşul lui Victor Ponta de căsătorie.

2. În al doilea rând, după cum se observă, Ghiţă îl decupează pe George Maior din poveştile lui, ceea ce este ciudat. Ghiţă nu spune niciun cuvânt despre directorul SRI, nu-l menţionează ca şi cum n-ar fi existat în peisaj, deşi relaţiile lui erau foarte strânse, iar George Maior, ca naş al lui Ponta, era prieten bun cu Ghiţă, fără de care un adjunct al SRI, fie şi Coldea numit, nu putea să facă nimic, pentru că ii era subordonat direct.

De asemenea, în povestea cu numirea procurorilor, factual, lipsesc Băsescu şi negocierile pe Bica şi Niţu. La fel, niciun cuvânt.

3. În al treilea rând, tot factual, presa a relatat în 2013 şi ulterior despre mai multe concedii pe care George Maior, pe atunci director SRI, le-ar fi făcut cu Ponta şi Ghiţă în exteriorul ţării. George Maior a negat atunci, inclusiv prin fostul purtătorul de cuvânt al SRI.

4. În al patrulea rând, Ghiţă nu prezintă probe, fotografii, imagini, ci doar vorbe. Tipic în strategiile lui de atac. Dacă Ghiţă a fost în concedii cu Coldea, cred că din aceste concedii nu putea să lipsească şi George Maior. Iar dacă prezintă poze sau imagini, ar trebui să le decupeze. Şi se vede asta în orice montaj.

5. În al cincilea rând, George Maior era un mare susţinător al numirii lui Kovesi la DNA, astfel că în Iulie 2013, după numirea procurorilor, domnul Maior în timpul unui interviu pe care mi l-a acordat a spus că “prezenţa doamnei Kovesi este o garanţie de progres în acest domeniu, al luptei anticorupţie, să vă fie clar acest lucru şi dumneavoastră”, a accentuat atunci , pe un ton neobişnuit, nervos, eu exprimând înainte opinia pe blog că procedura trebuie să fie transparentă, pe merit şi rezultate, aşa cum cerea corpul procurorilor DNA şi nu negociată politic.

6. În al şaselea rând, factual, George Maior a devenit ambasadorul României în SUA, după ce a plecat de la SRI, iar relaţiile lui Maior cu SUA şi structurile de informaţii de acolo şi oficiali se văd în imaginile şi evenimentele publice.

7. În al şaptelea rând, având în vedere că Ghiţă, aşa cum se vede, urmează modelul Udrea, ţintele fiind aceleaşi- Koveşi şi Coldea (Udrea a făcut aşa la o zi (30 Ianuarie 2015) după ce a fost pusă sub urmărire penală şi sub control judiciar (29 Ianuarie 2015)/ deci post factum, Ghiţă a dispărut şi a început să acuze tot post factum, după ziua când a rămas fără imunitate), Ghiţă se legitimează prin Udrea, Ponta şi Băsescu- iar Băsescu vine pe turnantă la susţinere şi cere nici mai mult decât arestarea degrabă a celor doi- cred că povestea e mai mare, mai amplă, pregătită, iar gruparea celebră Ghiţă- Băsescu acţionează coordonat în acelaşi scop- dărâmarea şefei DNA şi a prim adjunctului SRI, țintele lor predilecte. După atacul lui Udrea, după Black Cube, acum avem parte de serialul “Ghiţă aruncă cu acuzaţiile pe care le vede el”, mizând pe faptul că ar putea fi oarecum credibil pentru că vine din interiorul Sistemului, ca şi Udrea şi Băsescu. Dar nimeni nu știe ce a fost in realitate acolo și cum au stat de fapt lucrurile.

8. În al optulea rând, aşa cum au declarat public, tot factual, Băsescu, Udrea şi Ponta nu pe George Maior, apropiatul lui Ponta- Ghiţă, şi susţinător al candidaturii la preşedinţie al lui Ponta, au vrut să-l demită în 2014, stând cu decretul pe masă, ci pe prim adjunctul său. Şi de atunci a început obsesia Kovesi-Coldea a acestor oameni care ţine de 3 ani și pe care a văzut-o toată țara.

So, no surprise", a scris Sorin Matei pe contul său de Facebook.