De ce nu a cerut Tudorel Toader avizul Comisiei de la Veneția

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a răspuns, vineri, la Universitatea din Craiova, celor nemulţumiţi de proiectul de modificare a legilor Justiţiei.

Toader a fost rugat de jurnalişti să dea un răspuns, ca profesor, studenţilor la drept, nemulţumiţi de legile Justiţiei propuse de el.

Ministrul a declarat că proiectul nu este în formă finală, adăugând că acesta este şi motivul pentru care nu a solicitat avizul Comisiei de la Veneţia.

”Le-aş spune să aştepte forma finală, să nu judece formele intermediare. Ieri am auzit o voce la Radioul Public, n-am recunoscut-o, cred că era un jurist, care întreba de ce nu am solicitat avizul Comisiei de la Veneţia, din august, mai demult, pentru că între timp ajunge şi acesta? Este un singur motiv, că nu ceri avizul decât atunci când ai forma finală a proiectului de lege, nu ceri avizul, dacă o soluţie legislativă poate să mai primească modificări. Dacă se modifică de cinci ori, ceri de cinci ori avizul? Atunci, ce le-aş spune studenţilor? Studenţii facultăţilor de drept sunt foarte bine pregătiţi, ei duc până la urmă această putere judecătorească, se regăsesc sau se vor regăsi în celelalte două puteri şi am deplină încredere în capacitatea lor, în puterea şi dorinţa lor de a se specializa. Prin urmare, nu judecaţi proiectul de lege, în faza în care se află astăzi, aşteptaţi forma finală, care va putea suferi modificări, precum am spus pe data de 23 august, când am enunţat posibile direcţii de modificare, când am vorbit despre posibilitatea de a consacra Inspecţia Judiciară ca o instituţie autonomă, nici sub umbrela MJ-ului, nici sub cea a CSM-ului, aşa cum este şi în alte ţări”, a declarat Toader, citat de Mediafax.

El a adăugat că încă nu pot fi emise judecăţi de valoare privind pachetul propus pentru modificarea legilor justiţiei.

”Prin urmare, ne apropiem de forma finală a proiectului de lege, iar la momentul acela pot fi trase concluzii. Concluziile intermediare se bazează pe soluţii, pe variante intermediare, ceea ce înseamnă că nu au tot fundamentul de a fi emise judecăţi de valoare”, a conchis ministrul Justiţiei.

De asemenea, Tudorel Toader a spus că nu va retrage proiectul pentru modificarea legilor Justiţiei, adăugând că acest lucru poate să-l facă doar Guvernul sau Parlamentul.

Toader a afirmat că el are obligaţia de a finaliza proiectul de lege, iar ”forurile superioare” pot lua decizia cu privire la traseul modificărilor.

”Ministerul Justiţiei redactează proiectul de lege pentru modificarea legilor Justiţiei. Avizul CSM-ului este unul consultativ. Proiectul de lege, pe care îl avem aproape finalizat, ia în considerare multe dintre propunerile CSM. Proiectul are în conţinutul lui cele mai multe propuneri venite chiar de la CSM pentru că, în 2016, iniţiativa modificării celor trei legi ale Justiţiei a venit chiar de la CSM. Prin urmare, obligaţia mea ca ministru al Justiţiei este aceea de a finaliza proiectul de lege. Eu nu pot să-l retrag pentru că este pe biroul ministrului Justiţiei. Decizia poate fi luată la palierele superioare. Decizia poate fi a Guvernului, a Parlamentului, dar eu n-am fizic şi nici juridic de unde să le retrag, le voi finaliza. În momentul acela, avem şi forma finală a solicitării de aviz din partea Comisiei de la Veneţia. Atunci, Guvernul sau Parlamentul va decide care este drumul de urmat, care este parcursul pe care Proiectul de lege pentru modificarea legilor Justiţiei trebuie să-l aibă”, a declarat ministrul Justiţiei.

Întrebat dacă va ţine cont şi de memorandumul semnat de magistraţi din ţară, Toader nu a dat un răspuns concret.

”Modificările vor fi de natură să preia toate soluţiile, toate propunerile, de natură să îmbunătăţească proiectul de lege, de natură să asigure unitatea proiectului de lege pentru modificarea celor trei legi. Sunt propuneri de modificare în sensul punerii de acord a legilor cu deciziile Curţii Constituţionale, sunt propuneri venite de la asociaţiile magistraţilor, evident şi de la alte structuri profesionale. Am primit, la un moment dat, şi de la CSM dar şi de la judecători şi procurori. Aceste propuneri trebuie să dea o unitate proiectului de lege”, a afirmat Tudorel Toader.

Ministrul a primit, vineri, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova, în cadrul unei şedinţe solemne a Senatului Universităţii.