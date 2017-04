De ce tace Klaus Iohannis? Știe ce au făcut SRI și Coldea pentru alegerea sa

Reluăm articolul „Ce ascunde diversiunea «partea țigănească a filierei fraților Băsescu»“, apărut prima dată pe site-ul cotidianul.ro, în data de 17 iulie 2014. Menționează destul de clar sondajul făcut la comanda SRI și operațiunea pusă la cale pentru ca primarul Sibiului să devină președintele României. Totul a fost confirmat mai târziu. Dar atunci, am ezitat. Redacția cotidianul.ro a deținut aceste informații încă din luna martie 2014, dar a evitat să le facă publice, neavând suficiente informații despre operațiune. Ulterior, surse diferite ne-au confirmat existența planului SRI și înțelegerea Traian Băsescu - Klaus Iohannis.

Republicăm și comentariile cititorilor. Unii sunt șocați și nu le vine să creadă. Alții, probabil de la SRI, postaci sub acoperire, au încercat să ne ridiculizeze sau să minimalizeze informația.

Felul în care s-au desfășurat lucrurile ne confirmă implicarea SRI. Există nenumărate dovezi indirecte că și Sebastian Ghiță a fost implicat în spargerea USL. Emisiunile de la România TV o prezintă cu fidelitate. Numai că el a jucat pentru Victor Ponta. Că operațiunea de promovare a lui Klaus Iohannis a fost condusă de SRI, nu mai avem nicio îndoială. A fost prima opțiune diferită a lui Sebastian Ghiță în raport cu SRI și Victor Ponta. Este de crezut că operațiunile de susținere a lui Klaus Iohannis să-i fie total străine lui Sebastian Ghiță. Dar, cu siguranță, ele sunt cunoscute lui Florian Coldea. El le-a condus. Și el ar putea vorbi despre ele. Acestea sunt și cărțile din mâneca lui Florian Coldea. Îl apără și îl protejează. Klaus Iohannis nu va vorbi niciodată despre sprijinul SRI și nici nu poate intra în conflict deschis cu Florian Coldea. S-ar alege praful de amândoi.

Cotidianul

Implicarea SRI în alegeri

Fragment din articolul din 17 iulie 2014

… De ce s-au certat, ca „la uşa cortului”, Ponta şi Băsescu?

În săptămânile din urmă, între premierul Victor Ponta şi preşedintele Traian Băsescu a avut loc o mare ceartă. Prima pe bune, între doi parteneri care erau strâns legaţi de interese comune majore. Ceea ce afişau în spaţiul public ca neînţelegeri ireductibile nu era decât (şi încă poate încă mai este!) o diversiune mediatică, menită a ascunde taina lor. Ce taină! Una á la Polichinelle! Ea va fi dezvăluită de evenimentele care vor urmă.

O paranteză! Comedia regizată de Traian Băsescu, prin invitarea la consultări a „Guvernului” în legătură cu o lege adoptată de Parlament, nu este decât un element de tactică a discreditării, dacă a mai rămas ceva de discreditat din premier. Dovadă în plus pentru Ponta că Băsescu nu a fost nici un moment un partener corect în jocul lor secret.

La începutul anului în curs, prioritatea „zero” a lui Traian Băsescu era să afle de la loialii săi personali din serviciile secrete care este profilul succesorului său la Cotroceni şi evalurea măsurii în care acesta va avea disponibilitate să-i garanteze impunitatea.

În fapt, un supliment de garanţie faţă de ceea ce i s-ar fi promis cândva din partea Marelui Licurici, dacă îi va stârpi pe toţi ceilalţi corupţi importanţi din ţara noastră.

Să fim înţeleşi, percepţia despre Băsescu la Washington este aceea că s-a instaurat în vârful piramidei corupţiei, cum ar zice Bulă, pentru a eradica-o „din interior”. El s-a gândit totuşi că pe la Washington se mai pot schimba lucrurile, iar vreun nebun autohton, odată ajuns în locul pe care i l-a încălzit zece ani, i-ar putea juca o festă.

Ca să arătăm că informația noastră este corectă, exact în ziua de joi, 20 februarie 2014, preşedintelui Traian Băsescu i-a fost prezentat profilul viitorului preşedinte. Un profil rezultat din sforţările „grupului B.N.D. de la Cluj”, rafinate de institutele de cercetări şi evaluări sociologice acreditate de un serviciu de informaţii, care a pus untul secret pe sandvișul informaţional servit preşedintelui.

Succesorul indicat de “profilul sociologic” ajuns pe masa preşedintelui României nu era Crin, nu era Victor, nu era Elena, nici fostul său consilier C. Diaconescu, nu era… niciuna dintre figurile politice ale căror nume se vehiculau ca prezidenţiabil în spaţiul public.

Traian Băsescu, mulţumit şi nu prea, a cerut furnizorului păstrarea deplinului secret asupra numelui noului prezidenţiabil. Când Băsescu este naiv, e naiv de-a binelea. Un secret deplin poate fi doar ceea ce ştie o singură persoană. Or, înaintea lui…

Şi, totuşi, o vreme nu a transpirat nimic. Dar cum între naşi şi fini legea cumetriei politice bate legea secretului prezidenţial, Ponta a aflat că rejectatul din USL deschide cale la prezidenţiale lui… Klaus Johannis! Simţindu-se ca pocnit în moalele capului, Ponta a intrat în stare de şoc, iar după ce şi-a revenit s-a răţoit urât de tot la Traian Băsescu. Acesta a dat mână liberă lui Coldea la „terminarea” lui Maior…

Numai că fie un subaltern devotat lui Maior, fie altul din parohia lui Gabriel Oprea, ori din ambele părţi, a sifonat către presă documentele conservate care au acoperit partea „ţigănească” a cazului fraţilor Băsescu.

Prin această mişcare, Traian Băsescu a fost scos din joc câteva săptămâni şi pus la prăjit la foc scăzut. Adică un timp de care avea nevoie ca să-şi pregătească următoarele mişcări.

Altă paranteză.

Nu cumva avem, în acest fel, şi o parte din explicaţia obstinantului refuz al cuplului (politic) Ponta – Oprea de a-l accepta pe Johannis ca viceprim-ministru responsabil de domeniul securităţii naţionale?! Dacă se întâmpla, mai era posibil cele ce urmează?....

(Articolul integral din 17 iulie 2014 http://www.cotidianul.ro/cotidianul-243383)

Cum au reacționat cititorii noștri pe 17 iulie 2014

Mitica: Articolul pare a fi scris de Pavel Corut. Ceva dovezi exista ?

Rxctps: scenarii? ce abureala, niste smenari se trag in piept si alti smenari se straduie sa ne prezinte trebusoara asta drept nu stiu ce operatiune secreta! pai daca-i adevarat atunci tipii din servicii dau in gropi!

Radu: N-am inteles pe deplin pct.3. Se pot detalia problemele? ca pare o treaba f.f.f interesanta! Cine sunt acei domni/doamne?

Vox Populi: TIGANIADA jocul preferat al politicienilor corupti, incompetenti, ticalosi, lacomi, nesimtiti

Ochi Ager: Articolul asta are prea multe ghicitori si prea multe sarade. Autorul mai bine se axeaza pe o singura informatie si o explica ca lumea.

SUNDAY: Articol scris de un securist pt. dezinformarea si manipularea maselor ! Mass-media este plina de agenti infiltrati ! Romania este o tara securistica !

Virgil: ghem de interese si scenarii, ceatza peste ce ar trebui sa fie clar ca lumina zilei: omul de la Cotroceni este un impostor, in slujba altora si impotriva noastra.

CIUDATENIE MARE: Adica se sparge buboiul? Cam asta e ce urmeaza sa se faca? Vor americanii sa faca chirurgie in plaga infectata de bolsevism, degenerata in mafie intern-internationala?

Sandra: Cosmarul Romaniei sub cleptocratie, agenti vanduti, tradatori, parveniti, institutii destructurate si o tara adusa la stadiul de colonie.

IQ100: dl Busher pare si dansul mexican, precum multi alti trimisi ai URSSA, dupa fizionomie...

OTV Traieste: Uite asa se duce credibilitatea unui ziar. Dan Diaconescu e autorul ?

Samatha: Harry Potter nu alta, mai lipsesc Valdemort si vrajitorul din Oz.

Teo: in concluzie????? .... nu am inteles nimic.....

Baliverna Voda: „o amplă operaţiune a Departamentului Justiţiei din SUA, menită a curăța mediul de afaceri şi scena politică de rechinii corupţiei „ - poezie de Ilie de la Scularie. Pai cum sa curete Departamentul de Justitie al SUA mizeria si coruptia de la noi, cand chiar ei au regizat-o? Hai sa scriem articole ca sa ne bagam in seama singuri. SUA cel mai mare traficant si vanzator de arme nu are nevoie de editat de pe la noi ca sa traficheze arme. Au ei baieti pregatiti la CIA.

Jaguarul: Citat: „organizatii criminale de tip mafiot, organizatii care trebuiesc desfiintate si reorganizate pe criterii democratice.” Fii, mai nene Moldovane, mai clar ca se intelege ca organizatiile criminale sa se organizeze democratic. Pe de alta parte, nu-s de acord ca „securistii si comunistii” sunt mafiotii. In Italia, Franta, Anglia sau SUA, in Japonia sau India, Malaiezia sau Thailanda, tot comunistii-s de vina? Acolo unde apar banii (si multi, nu gluma) apare coruptia.

QUO VADIS DOMNULE MAIOR ????: Quo vadis S.R.I. ??? Quo vadis dulce Romanie ???

Moesia: In concluzie! Dumnezeule!!!! Hotii si coruptii astia sunt cei ce iau piei de pe noi, marind mereu, an de an, impozite, taxe, accize, preturi la gaze, energie, metrou, trenuri, mijloace de transport in comun, paine, carne.....etc....etc....? De aceea se pune mereu presiune pe” nu mai avem de unde plati pensiile”....? Cand pensiile se pot plati pe un an numai din ce au incasat mafiotii astia la un transport clandestin de arme ! Intelegeti de ce lupta - prin sindicate - ca portul Constanta sa nu cumva sa treaca sub influenta lui Mazare ? Sa nu se afle si mai multe. Iar despre incompetentul Ponta, se pare ca vom afla curand cum el a gandit scrisorica si drumul la Barroso pentru a anihila votul de la referendum.

IQ100: „Nu este mai puţin adevărat că şi fostul premier Adrian Năstase a încercat să impună casarea la fier vechi a materialului rulant funcţional al Căilor Ferate, cu scopul de a capta bunăvoinţa electorală din partea mafiei fierului vechi.” deci si Nastase....

K: Tara e paralizata de „doctorii” pusi ca sefi in institutii cheie ale statului. Acestia sunt oameni ingusti la minte, fara idealuri mari in viata si cu un singur gand, acela de a se imbogati.

Simplu: Articol foarte bun. Cand vom afla tot adevarul: oamenii politici romani sunt majoritatea agenti ai unor alte tari?

Ioanitescu: Maaaaai basistilor, nu ne mai aburitzi....tot cu Ponta vom vota !

Asimov: Mamaaaaa ! Bai dar nu semnezi si SF-ul asta demn de premiul Nobel pentru literatura ? Asta-i apogeul cetzii...

Mutulica: cred ca si Ciuvica este invidios pe asa o bazaconie ...

Escu: Corectă analiză și la obiect. Era necesar să amintiți și cum a fost anchetat Băsescu în SUA pe timpul așa-ziselor sale vizite tot pentru trafic de armament și muniții în cazul acela cu unul Bithner, parcă.