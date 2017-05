De ce vin în România firmele străine

Firmele care vin în ţara noastră sunt încântate de cum își vor dezvolta afacerile. Un lucru e sigur. Românii încă lucrează mult pe bani puțini și ocupăm penultimul loc în Europa la costul pe oră al forței de muncă.

Se produce aproape orice. De la avioane, tancuri și mașini până la corpuri de iluminat, lemn şi țigări.

Elicopterele Puma H215, la fabrica de la Ghimbav

O fabrică de succes este Airbus Helicopters România – AHRO, care va moderniza elicopterele Super Puma în fabrica de la Ghimbav, județul Brașov. În perioada octombrie-noiembrie 2017 vor fi aduse primele două elicoptere ce vor fi transformate în ultimul model Puma – H215. Producția integrală a elicopterului H215 va începe abia în 2019, din cauza comenzilor insuficiente. Acum există cereri din Germania, Spania, Chile, însă este nevoie de minimum 16 comenzi pentru a putea începe fabricarea lor. Un elicopter H215 este construit într-o perioadă de la 9 la 12 luni. Compania are acum între 18-28 de contracte în derulare.

AHRO a semnat luna trecută un acord general cu IAR Brașov, prin care acesta din urmă devine contractor principal la orice comandă de elicoptere H215M, dispusă de Ministerul Apărării Naționale. „Acordul semnat de curând, cu sprijinul total al Ministerului Economiei, are scopul de a ne uni forţele pentru a asigura autonomie totală în livrarea şi mentenanţa elicopterelor. Este foarte important în materie de strategie”, declara Serge Durand, director general al AHRO.

IAR Brașov este o societate de stat care are ca obiect de activitate producerea, repararea, asigurarea pieselor de schimb și modernizarea elicopterelor militare. Anul trecut a avut o cifră de afaceri de circa 34 de milioane de euro și 316 angajați. Fabrica de la Ghimbav a fost deschisă în 2016 și are o suprafață de 10.000 de mp.

Mai multe mașini la Craiova

Constructorul de automobile Ford anunța în luna martie angajarea a 975 de operatori pentru începerea în toamnă a producției SUV de clasă mică EcoSport. „Ne bucurăm să putem anunţa că adăugăm aproape 1.000 de noi locuri de muncă la uzina de producţie de ultimă generaţie pe care o deţinem la Craiova, aducând astfel numărul total de angajaţi la peste 3.650“, spunea John Oldham, preşedintele Ford România. Noua mașină va fi vândută în toată Europa. Compania americană a investit în fabrica de la Craiova aproximativ 1,2 miliarde de euro, de la cumpărarea acesteia în 2008. Uzina produce în prezent B-MAX și motorul 1.0 EcoBoost, care a câștigat timp de trei ani premiul Motorul Internațional al Anului. „Ford va analiza oportunităţile de a construi noi produse la Craiova pentru a folosi în întregime capacitatea de producţie şi tehnologia existentă, în timp ce derulează discuţii productive cu Guvernul României în vederea îmbunătăţirii infrastructurii şi a logisticii pentru a menţine competitivitatea globală a uzinei Ford Craiova“, spun reprezentanţii Ford România.

Lemnul, în continuare pe val

Compania turcă Yildiz Entegre va deschide în comuna Oarja, județul Argeș, o fabrică. Aceasta va avea o capacitate de producție de 8.500 de mc de plăci din lemn stratificat pe zi, pentru industria mobilei. Investiția totală este de 150 de milioane de euro, din care 7 milioane de euro sunt alocate pentru achiziționarea de tehnologie pentru protecția mediului înconjurător. Fabrica se întinde pe 43 de hectare, din care 76.000 mp are clădirea principală. Firma va avea 450 de angajați, din care 50 au fost deja la traininguri de specializare în Turcia. „Pentru noi, comuna Oarja, această investiție înseamnă foarte mult pentru că se creează locuri de muncă și, în plus, bugetul local are de câștigat. Întreaga platformă va fi pe teritoriul comunei Oarja. Oricine și-ar dori o asemenea investiție în localitatea sa“, declara Lucian Gherghesu, viceprimarul comunei. Yildiz Entegre face parte din grupul Yildizlar Yatirim Holding, care se află pe locul 38 în top 500 al celor mai mari firme industriale din Turcia și are o cifră de afaceri de aproximativ 800 de milioane de euro.

Investiție mare în corpuri de iluminat

Compania chineză Liting Universal Group a cumpărat Centrul Comercial Armonia din Brăila, cu o suprafață de 20 de hectare. Grupul are o cifră de afaceri de 80 de milioane de dolari și va produce corpuri de iluminat pentru locuințe. Vor fi angajate 600 de persoane în următorii trei ani. „Vor face o fabrică pentru producţia corpurilor de iluminat pentru case şi apartamente. În anul 2016, a analizat extinderea în Europa. Au fost vizitate mai multe ţări și la final a fost aleasă România. Apoi, în cursul mai multor vizite în zone geografice, oraşe, întâlniri cu administraţia locală, analize ale unor oportunități şi deschiderii faţă de propunerile grupului, am început discuţii avansate la Brăila. Au fost prezentate mai multe variante de terenuri publice şi private, s-au purtat negocieri şi în final au ales varianta cumpărării unui spaţiu comercial privat, pentru a câştiga timp în vederea începerii producţiei“, declara, pentru Mediafax, Viorel Marian Dragomir, primarul municipiului Brăila.

Fumatul se interzice, afacerile cu țigări cresc

Grupul american de țigarete Philip Morris a prezentat luna trecută guvernului un program important de investiții în România. La întâlnire au fost prezenți premierul Sorin Grindeanu, președintele ANAF, Bogdan Stan, consilierul de stat Marius Nica și Christos Harpantidis, director regional Philip Morris, împreună cu Branislav Bibic, director pentru România.

„Reprezentanţii companiei producătoare de ţigarete au prezentat proiectul unei investiţii semnificative pentru piaţa locală, menită să contribuie la dezvoltarea mediului investiţional din ţara noastră. România este cea de-a treia piaţă aleasă de către Philip Morris International pentru demararea acestui proiect-pilot. Salutăm investiţiile care asigură crearea de noi locuri de muncă, plătite la un nivel cât mai apropiat celui european. Forţa de muncă competitivă din România trebuie apreciată şi plătită pe măsură“, preciza Executivul într-un comunicat.

Investițiile totale se vor ridica la 450 de milioane de lei și vizează, printre altele, crearea unei noi linii de producție a fabricii de la Otopeni. În prezent, mai mult de 80% din producție este exportată în țări din Uniunea Europeană. Compania avea, în 2015, 630 de angajați în România și un profit net de 6 milioane de euro.

Blindatele AVMU 8x8 promise și în România

Planul Junker pentru IMM-uri

Prin acordul semnat pe 11 mai 2017 între Fondul European de Investiții Strategice și Raiffeisen Bank, aproximativ 2.000 de IMM-uri vor putea beneficia de credite în valoare de 177 de milioane de euro. Planul Junker va atrage investiții de circa 743 de milioane de euro, informează Comisia Europeană. „Planul Junker este destinat sprijinirii pentru crearea de locuri de muncă şi stimulării creşterii economice în Europa. Facilitarea accesului la finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii este o componentă importantă a Planului. Sunt încântată de faptul că, prin reuşita Acordului din 11 mai, şi mai multe companii româneşti vor putea investi în extindere, în crearea de locuri de muncă şi în inovare“, spunea Corina Creţu, comisar pentru Politică Regională.

14.283 de firme înființate în anii 1990-1991 funcționează și astăzi. Printre acestea sunt Electrolux, Aeroteh, Doosan IMGB, Celhart Donaris, Proiect București, Severnav, Mobila, Unisem, Napoca, Astral, se arată într-un comunicat al KeysFin din 2016. Pe primul loc se află București – Ilfov, unde au fost înregistrate 2.401 de firme care au avut pe parcursul anilor 89.000 de salariați. În zona de nord-vest sunt 2.184 de companii care au angajat 45.000 de persoane. În centrul țării își desfășoară activitatea 2.145 de societăți, cu 47.000 de angajați. În vest au supraviețuit doar 1.484 de firme, cu 24.000 de salariați. Majoritatea societăților care și-au desfășurat activitatea în acești ani au fost microîntreprinderi – 10.760, societăți mici – 2.493, întreprinderi mijlocii – 778 și firme mari – 252. Aproximativ 38% din ele au ca obiect de activitate comerțul, urmat de industria prelucrătoare, construcțiile și domeniul imobiliar.

Fabricarea blindatelor AMV 8X8

Guvernul român poartă discuții cu firma finlandeză Patria pentru producerea în țară a blindatelor AMV 8X8. Acest fapt va avea un impact pozitiv asupra industriei civile și a celei de apărare prin transferul de cunoștințe și tehnologie. „În primul rând, România va putea dobândi o independență și o capacitate imediată de a răspunde unor eventuale crize datorită faptului că va putea furniza servicii de mentenanță. În al doilea rând, capacitățile logistice vor fi sporite și îmbunătățite. În al treilea rând, industria de apărare va dobândi abilități de a dezvolta și de a adapta vehiculele în mod autonom. În plus faţă de cele menționate, impactul pozitiv se va resimți și la nivelul economiei românești, prin stimularea serviciilor conexe generând implicit sute de noi locuri de muncă într-un sector despre care noi credem că are potențial de creștere“, spunea la începutul anului Markku Koivisto, vicepreședintele companiei. Până acum au fost contractate 1.600 de tancuri. AMV-urile Patria au fost preferate de state precum Suedia, Slovenia, Croația, Polonia, Africa de Sud, Emiratele Arabe.