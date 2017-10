De la Țiriac, pentru Isărescu, fără număr, fără număr

Fostul tenismen Ion Țiriac a declarat, miercuri, la Comisia economică din Senat, că este dispus să plătească de "zece ori" prețul Arenelor BNR.

”Mulțumesc mult pentru că vă pierdeți vremea, pentru că nu prea ne-a ascultat nimeni în ultimii 20 de ani (...) Istoria e foarte scurtă. Noi considerăm că ne aparține oarecum și nouă această bază (Arenele BNR – n.r.), care ne-a fost luată fără niciun fel de noimă, fără niciun fel de drept. Uitați, vă rog frumos să considerați o ofertă publică. Eu îi fac o ofertă guvernatorului o ofertă și îi plătesc două ori, de patru ori, de 10 ori. Și nici măcar nu îmi trebuie mie, că nu o duc la Monte Carlo. O las aici, o puneți într-o fundație și pe lângă ce e acum, mai faceți și bazin olimpic și patinoar olimpic”, a spus în Comisia economică din Senat Ion Țiriac.

Acesta a mai afirmat că cele 17 hectare de la Arenele BNR sunt dedicate sportului.

”Să nu ajungă ce a ajuns BTT-ul. Ar fi păcat. Iar, pe de altă parte, zău, cei de la bancă nu au ce să facă cu ea. Au făcut un hotelaș acolo, cu zece camere, e ceva construit acolo. Nu consider că dumnealor au făcut ceva rău, dar de ce l-au luat, nu mă întrebați pe mine. O bancă națională este făcută să aibă grijă de băncile din țara aia, de sistemul financiar, de EURIBOR, de ROBOR, dar nu de copii care se duc sau nu se mai duc să joace tenis”, a adăugat fostul tenisman.

Întrebat dacă există posibilitatea unui proces pentru ca Banca Națională să fie nevoită să înapoieze Arenele BNR patrimoniului Ministerului Tineretului și Sportului, Ion Țiriac a răspuns: ”Am ajuns la concluzia să-i dăm în judecată după ce am calculat luni de zile cum s-a vândut această bază, cum a ajuns la dumnealor această bază, ce-au făcut cu ea și vreau să văd dacă cineva poate să judece normal. După părerea multor legiști, această bază nu s-a vândut corect, nu s-a vândut la un preț real”.

Ion Țiriac a spus că baza sportivă trebuie să fie dedicată sportului care a pierdut-o ”gratis”.

Cât ar fi cerut guvernatorul BNR

Potrivit ministrului Marius Dunca, prezent, miercuri, alături de Ion Ţiriac şi preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, la Comisia economică, guvernatorul BNR cere 35 de milioane de euro pentru ca baza sportivă Arenele BNR să revină la Ministerul Tineretului şi Sportului, în contextul în care în 1991 a trecut în proprietatea băncii contra sumei de 233.000 de dolari.

"Din câte ştiu eu acum nu e nicio activitate sportivă în această bază, pentru că nu îndeplineşte condiţiile de funcţionalitate. Am avut două discuţii cu domnul guvernator şi sunt discuţii în continuare, dar la nivel declarativ, să vândă această bază. În aceste discuţii au solicitat suma de 35 de milioane de euro. BNR nu are activitate sportivă, nu am evaluat încă nimic, pur şi simplu a fost o discuţie. Eu trebuie să mă duc în Guvern, să vedem dacă suntem dispuşi să cumpărăm. Mai există şi varianta unui schimb cu unele imobile aflate în apropierea sediului central al BNR", a declarat Dunca în cadrul şedinţei.