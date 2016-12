De la Umberto Eco și Radu Beligan la Leonard Cohen

Anul 2016 a început cu trista dispariție a actorului George Alexandru - chiar în prima zi a anului, urmată, câteva zile mai târziu, de cea a superstarului rock David Bowie. A fost un an agitat, în care ne-am luat rămas-bun de la patru actori uriași ai generației de aur a teatrului și filmului românesc, dar și de la câțiva scriitori de referință ai literaturii universale. Cotidianul vă prezintă cronologia celor mai importante figuri artistice care ne-au părăsit pe parcursul acestui an.

„Sunt pregătit să mor. Sper doar să nu fie prea inconfortabil acel moment. Totul s-a cam terminat pentru mine...”, spunea Leonard Cohen, la jumătatea lunii octombrie, pentru „The New Yorker“. Trei săptămâni mai târziu, legendarul cântăreț canadian se stingea din viață, la vârsta de 82 de ani, reactualizând funebrul catalog al marilor personalități culturale dispărute dintre noi.

Ianuarie

George Alexandru, actor

Ultimul proiect la care a lucrat George Alexandru (58 de ani) a fost spectacolul „Viața e suferință”, o comedie de bulevard de Oliver Bukowski, în regia lui Vlad Massaci, la Teatrul Nottara.

Melania Ursu, actriță a Teatrului Național din Cluj

Alan Rickman, actor britanic, câștigător al Premiului Emmy și al Globului de Aur

Theodor Danetti, actor al Teatrului Evreiesc și Teatrului Bulandra din București

Jacques Rivette, cineast francez. Reprezentant al Noului Val francez, celebru pentru peliculele „La Belle Noiseuse”, „Paris nous appartient” şi „L’Amour fou”

David Bowie, muzician britanic

„Adevărul este, bineînţeles, că nu există nicio călătorie. Toţi sosim şi plecăm în acelaşi timp.” - David Bowie.

Artistul s-a stins din viață la două zile după ce împlinise vârsta de 69 de ani, când își lansase cel de-al 28-lea album din carieră, „Blackstar”. Ultimul videoclip lansat de cântăreţul britanic, pe 17 decembrie 2015, a fost „Lazarus”, videoclip în care Bowie apare pe un pat de spital şi cu ochii bandajaţi.

Februarie

Harper Lee, scriitoare americană, cunoscută pentru romanul său din 1960, “Să ucizi o pasăre cântătoare”, pentru care a câștigat Premiul Pulitzer

George Kennedy, actor american de film și TV

Umberto Eco, scriitor și filosof italian

„Nu-mi fac griji. Cartea va dăinui. Citeşti tot timpul: citeşti în tren, în autobuz. Citeşti în parc. Citeşti când te plimbi şi chiar când faci dragoste poţi să citeşti. Cu computerul este mai greu…” – Umberto Eco.

Autorul celebrului roman „Numele trandafirului” s-a stins din viaţă la vârsta de 84 de ani. În anii ’60, a devenit unul dintre reprezentanţii de frunte ai avangardei culturale italiene.

Martie

Imre Kertész, scriitor maghiar, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2002

Solomon Marcus, matematician român și membru al Academiei Române. S-a stins din viață la vârsta de 91 de ani: „Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă”

Aprilie

Cornel Patrichi, balerin și coregraf

Mircea Albulescu, actor

„Aștept moartea, sunt tot mai aproape de ea, e cea mai grea așteptare. Soția mea a încetat din viață acum câțiva ani, dar de ceva vreme o simt tot mai des prin casă, mă cearta adesea, că sunt dezordonat, că de ce pun aia colo sau dincolo. Poate că e tot mai prezentă pentru că mă apropii și eu de lumea de dincolo, de lumea ei... E bine în viața asta, ca actor, să dispari când trebuie, cât ești pe val” – Mircea Albulescu.

Actorul avea 81 de ani și avea probleme cardiace de mult timp. S-a stins din viață pe 8 aprilie, după ce, în urmă cu doi ani, a fost supus unei triple operații de bypass la inimă. Albulescu a fost unul dintre cei mai mari actori români, profesor universitar, publicist, poet, prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Iunie

Mihnea Berindei, istoric de origine română, naturalizat în Franța

Alvin Toffler, scriitor și futurolog american

Carlo Pedersoli (Bud Spencer), actor

Fost înotător olimpic în tinerețe, Bud Spencer (86 de ani) s-a făcut remarcat în așa-numitele „western spaghetti” italiene, devenit foarte îndrăgit cinefililor din întreaga lume pentru rolul comisarului Piedone.

Iulie

Michael Cimino, regizor american, laureat al Premiului Oscar pentru filmul „Vânătorul de cerbi“

Abbas Kiarostami, regizor și scenarist iranian, premiat cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes

Radu Beligan, actor

„Regret? Nu am niciun regret. Nu pot să am. Fata mea spune «cine nu are un regret?» – Uite, eu nu am! Am trăit şi momente proaste, dar dacă ar fi să le dau un sfat tinerilor, le-aş spune să nu regrete niciodată ceea ce au făcut. Să regrete ceea ce nu au făcut” – Radu Beligan.

A fost cel mai longeviv actor aflat în activitate, un actor unic, mentorul a numeroase generații, un adevărat simbol al artei teatrului. A murit pe 20 iulie, în urma unui stop cardio-respirator, la vârsta de 97 de ani, după o carieră de 80 de ani.

August

Ana, Principesa de Bourbon-Parma, a fost soția fostului suveran Mihai I al României și fiica prințului René de Bourbon-Parma și a prințesei Margaret a Danemarcei. În cercurile monarhiste și în cadrul familiei regale a României, Ana de Bourbon-Parma a fost cunoscută sub titlul Regina Ana.

Adrian Enescu, muzician și compozitor, cunoscut în special pentru activitatea sa în domeniul muzicii de film. Ca muzician, Adrian Enescu a fost printre primii artiști de muzică electronică din România.

Gene Wilder, actor, scenarist și scriitor american, faimos pentru rolul principal din filmul „Willy Wonka şi fabrica de ciocolată” din 1971. Gene Wilder murit la vârsta de 83 de ani.

Marin Moraru, actor

„Fericirea nu există pentru că atunci când spui sunt fericit, ai fost deja. Nu poţi să pui mâna pe ea. Dacă ajungi să spui sunt fericit, înseamnă că această constatare e trecută prin conştiinţa ta şi e lăsată în urmă, fericirea care a fost, deci nu exitsă. Totul trece. Dumnezeu ne-a lăsat cu această pierdere, adică uităm. (...) Dacă îţi propui să fii fericit, o bucăţică de fericire ajunge. (...) Fericirea mea e munca”, declara Marin Moraru. S-a stins din viaţă pe 21 august, la vârsta de 79 de ani. A fost unul dintre cei mai mari actori români din ultima jumătate de veac, o personalitate aparte care a lăsat în urma sa o mare lecţie de iubire pentru artă şi oameni.

Septembrie

Ioan Gyuri Pascu, muzician, actor și cântăreț.

Ioan Gyuri Pascu, fost membru al trupei Divertis, s-a stins din viață la vârsta de 55 de ani, în urma unui infarct. Artistul s-a lansat în cariera muzicală în anul 1982 şi de atunci a abordat diverse stiluri muzicale, printre care pop, rock, blues, reggae.

Sebastian Papaiani, actor

„Mi-am iubit profesia, am stimat-o. În fiecare film şi spectacol laşi câte ceva din tine. Cred că fiecare om se termină aşa, dându-şi sufletul pentru fiecare lucru pe care l-a făcut”, afirma Sebastian Papaiani. Îndrăgitul actor s-a stins din viaţă pe 27 septembrie, la vârsta de 80 de ani. Fusese internat de mai multe ori, pentru recuperare, după ce în luna mai suferise un accident vascular cerebral. Papaiani a debutat în comedia lui Geo Saizescu „Un surâs în plină vară”, unde a fost remarcat atât de critici, cât și de public. A devenit celebru pentru rolurile din seria „B.D.“, din „Astă seară dansăm în familie“, „Păcală“, „Toamna bobocilor“ sau „Toate pânzele sus“.

Octombrie

Andrzej Wajda, regizor polonez, laureat al Premiului Oscar de Onoare (1999), pentru întreaga sa carieră. În anul 1981 a primit Premiul Palme d’Or, pentru filmul „Omul de fier“.

Dario Fo, scriitor, dramaturg, pictor, actor și regizor italian, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1997

Noiembrie

Robert Vaughn, actor american. Vaughn (83 de ani) a devenit cunoscut publicului pentru rolurile din filmele: „Cei şapte magnifici“, „Locotenentul Bullitt“ şi „Superman III“.

Leonard Cohen, cântăreț, poet și romancier canadian

Pe 21 septembrie, la împlinirea vârstei de 82 de ani, vizionarul, respectatul și prolificul muzician anunța lansarea unui nou album în care explorează relația metafizică a omului cu Dumnezeu și cu moartea. „Am terminat unele lucruri. Nu știu câte altele o să mai pot termina, pentru că în acest moment trec printr-o stare de oboseală profundă... Sunt momente în care nu fac altceva decât să stau întins. Nu mai pot cânta și mă lasă repede și spatele. Lucrurile spirituale s-au așezat, fapt pentru care sunt profund recunoscător”, spunea acesta.

Decembrie

Zsa Zsa Gábor, actriță americană Legenda hollywoodiană de origine maghiară a devenit celebră în anii 60 după ce a jucat în filme precum „Moulin Rouge” sau „Stigmatul răului”.

George Michael, muzician, fostul component al trupei Wham, de la care a rămas, printre altele, refrenul „Last Christmas”, s-a stins în ziua de Crăciun. „Cu bine, prietene! Încă un mare artist ne părăsește”, a scris Madonna pe Twitter după ce a aflat vestea.