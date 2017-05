De Niro trebuia să fie invitatul de la TIFF

Tudor Giurgiu a fost prezent în studioul Gold Morning alături de Gianina Corondan, Radu Buzăianu şi Artur Palaghia. Cei trei Matinali au făcut pariuri cine va fi invitatul de marcă din acest an la TIFF. De la Kate Winslet până la Angelina Jolie, Gianina şi Radu au încercat să afle numele starului, dar Tudor Giurgiu s-a încăpăţânat să ţină secretă informaţia legată de Alain Delon.

Când Gianina i-a pronunţat numele lui Robert De Niro, Tudor Giurgiu a povestit că a fost la un pas să îl aducă în România. “Am fost pe o pistă şi ni s-a spus: «Domne’, omul vine cu Jet-ul lui, cu un avion privat.» Și am început noi să facem nişte calcule: cât ar costa să aterizeze în Frankfurt iar de acolo să ia altul. Nu prea ne-a ieşit cu virgula şi am zis… pas.”

Un film despre Ilie Năstase

Radu Buzăianu i-a propus să îl folosească pe Ilie Năstase, spunând că este de fapt Gérard Depardieu. “Mi-a părut aşa de rău de linşajul acesta din ultimele zile, pentru că mie mi-e foarte drag Năstase. Am un prieten foarte bun, cu care mai joc tenis din când în când, şi mi-a zis: «Hai să facem un film despre Năstase». Dacă citeşti biografia lui, e fabulos!” Radu Buzăianu i-a susţinut argumentul, mai ales că a şi fost la tenismen acasă, cu ocazia unui interviu pe care i l-a luat: “Voi nu ştiţi ce are omul acesta acasă!”, a menţionat Radu. ”Are o cameră întregă cu poze făcute de-a lungul vieţii! Am stat 2 ore doar ca să mă uit peste ele. La un moment dat, scoate o poză şi zice: ”Îţi place fata asta? Știi cine e? E Grace Kelly. Îi plăcea de mine”, a povestit realizatorul Gold Morning. “Are o biografie fascinantă, e un tip spumos, care e subiect de film”.

Sophia Loren, o bunicuţă simpatică

Gianina şi Radu l-au întrebat şi referitor la experienţa întâlnirii cu Sophia Loren, invitata de anul trecut de la TIFF. “Singura chestie surprinzătoare a fost că am ajuns, prin forţa împrejurărilor, la ea în camera. Nu eram singur (râde) şi mă uitam la ea. Era ca o bunicuţă foarte simpatică şi drăguţă, cu nişte papucei de casă, aşa cum stau în camera oamenii normali. Mă uitam aşa… şi mi-am zis: «Băi, de fapt stau cu o legendă!». Și aveam senzaţia, în mod paradoxal, că deşi eram cam la 3 metri de ea exista o perdea invizibilă de timp iar eu veneam cu problemele mele din timpul prezent şi ea venea din alt timp. Sophia reprezintă o altă vârstă a cinema-ului, un alt timp, o perioadă foarte nobilă şi specială.”