Deciziile dezastruoase și prestația Theresei May

Joi seară premierul britanic Theresa May s-a așezat la masă împreună cu restul liderilor statelor UE, pentru o cină oficială la Bruxelles, și a găsit cu cale să spună sec în ce constă „oferta generoasă“ a Marii Britanii – nimeni nu trebuie să fie îngrijorat pentru soarta familiilor cetățenilor europeni din Marea Britanie, pentru că guvernul de la Londra nu are de gând să le rupă familiile, expulzându-i pe cei care nu se califică pentru rezidență în Regatul Unit.

A fost modul care May a demonstrat cât de mult îi lipsesc tactul și diplomația. Reacția liderilor UE: am ajuns atât de rău, încât vorbim despre ruperea familiilor? „Nu e suficient“, a spus președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. „Oferta este sub așteptările noastre“, a spus președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk.

În Marea Britanie, reacțiile au fost mult mai violente. „Este o palmă peste fața“ celor peste trei milioane de imigranți europeni din Marea Britanie, arată organizația „The 3 million“, care consideră că acești oameni sunt la mila legislației „bizantine“ a imigrației din Marea Britanie, ce se poate modifica oricând. Un singur lucru pot accepta criticii guvernului de la Londra: Theresa May nu vrea ca cetățenii UE din Marea Britanie să intre sub jurisdicția Curții Europene de Justiție, pentru că aceasta ar însemna încălcarea suveranității țării și o nerecunoaștere a corectitudinii justiției britanice. O soluție discutată este crearea unei curți speciale, cu magistrați din Marea Britanie și din statele UE.

La mila unei legi „bizantine“

Cei mai afectați sunt cetățenii polonezi din Marea Britanie (o comunitate de circa un milion de oameni), dar și cei circa 300 de mii de români. Publicația Politico prezintă cazurile unor polonezi care, deși locuiesc în Marea Britanie de peste zece ani, nu se califică pentru obținerea rezidenței, care, teoretic, implică doar cinci ani de ședere. În primii șapte ani după aderarea Poloniei la UE, polonezii care soseau în Regatul Unit nu erau obligați să aibă un permis de muncă, ci doar să se înregistreze la un departament special al Ministerului de Interne. Acum le este imposibil să dovedească faptul că au muncit aici atât timp, pentru că acel departament a fost desființat, spune o tânără poloneză care lucrează la Universitatea Reading. Oamenii ar trebui să demonstreze prin mijloace proprii că au locuit în Marea Britanie, prin tomuri întregi de facturi și polițe de asigurare medicală, pe care însă puțini le-au păstrat de-a lungul anilor. Chiar și în cazul fericit în care documentația este disponibilă, imigranții se lovesc de o birocrație care o depășește și pe cea de la Bruxelles. Formularul pentru cererea dreptului de rezidență are peste 80 de pagini și solicită până și scrisori din partea medicilor la care au apelat.

Alianță anti-May în Camera Comunelor

Între timp, la Londra, zilele premierului Theresa May par numărate chiar de către propriii miniștri și deputați, nemulțumiți nu numai de pierderea majorității conservatoare la recentele anticipate, dar și de prestația considerată dezastruoasă a Theresei May la Consiliul European, de la finalul săptămânii trecute, și de decizia riscantă a premierului de a se rupe de UE chiar și fără a ajunge la un acord în acest sens cu Bruxelles-ul, până la termenul-limită din 2019.

The Independent, o publicație din tabăra anti-Brexit, susține că în Camera Comunelor se pune la cale o alianță între toate partidele pentru a modifica strategia Theresei May pentru Brexit. Deputații conservatori, liberali și laburiști își doresc ca guvernul să țină cont de interesele patronatelor și să nu îi împingă pe cetățenii UE care muncesc în Regatul Unit înapoi pe continent. „Sunt mulți conservatori care, deși nu susțin rămânerea în UE, sunt îngrijorați de opțiunile extreme ale premierului și își doresc menținerea uniunii vamale, a pieței unice sau a ambelor tomuri întregi de facturi“, spune deputatul liberal Vince Cable.

O poziție rușinoasă

Theresa May a fost atacată și de George Osborne, fostul ministru de Finanțe în precedentul cabinet condus de David Cameron. Osborne spune pentru The Independent că Theresa May, ministru de Interne în cabinetul amintit, a fost singurul membru al guvernului care s-a opus inițiativei lui Cameron de a-i „reasigura pe cetățenii UE din Marea Britanie că vor putea rămâne aici după Brexit“. „Este rușinos pentru Theresa May să fi blocat garantarea drepturilor cetățenilor UE după referendum. Asta arată că nu are suflet. Acum, decizia luată din răutate se întoarce împotriva ei și vedem un exod al angajaților calificați, de la asistente medicale până la cadre universitare“, spune Vince Cable.

Cine poate fi viitorul premier

The Sunday Times scrie că mai mulți membri ai cabinetului britanic își doresc debarcarea Theresei May și înlocuirea ei cu actualul ministru de Finanțe, Philip Hammond. Ar fi o schimbare majoră, pentru că Hammond a fost unul dintre conservatorii care în campania referendumului pentru Brexit a militat pentru rămânerea în UE, iar acum, odată voința populară exprimată, își dorește negocierea în termeni cât mai amiabili a „divorțului“. Iată ce spune unul dintre miniștrii Theresey May pentru The Sunday Times: „Cred că Philip este singurul candidat pentru următorii doi ani, pentru a aplica Brexitul. Este mai credibil decât actualul premier. Imaginea premierului a suferit atât de mult, încât este dureros. Oamenii încep să-și facă calcule, iar May este atât de nepotrivită, încât nu mai putem aștepta doi ani“. Alți membri ai guvernului citați de publicația britanică sunt de părere ca May poate fi înlocuită în fruntea cabinetului de actualul ministru pentru Brexit, David Davis, sau chiar de sulfurosul ministru de Externe, Boris Johnson.