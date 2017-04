Dependența de tehnologie se tratează la spital

Mii de copii și adolescenți din toată țara sunt internați anual în spitale de psihiatrie din cauza tulburărilor emoționale și de comportament pe care le au ca urmare a folosirii excesive a tabletelor și telefoanelor inteligente. Ei au nevoie de tratament de specialitate, iar medicii spun că de la an la an crește numărul copiilor dependenți de tehnologie.

Numai la Spitalul Universitar de Psihiatrie din Iași, au fost internați anul trecut 3.000 de copii cu tulburări emoționale și de comportament provocate de utilizarea excesivă a tabletelor și telefoanelor inteligente. Surprinzător, numărul cazurilor din Capitală este mai mic.

Totul a pornit de la o reclamă

Paul are 15 ani și este internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Al. Obregia“ din București de aproape 3 săptămâni. Părinții lui ne-au spus că totul a început de la o reclamă a unui joc și a intrat apoi să vadă cum e. „A început să joace. Zi și noapte. Nu mai mânca, nu mai dormea, nu-și făcea lecțiile, nu ieșea afară din casă cu prietenii. Nu-l interesa nimic altceva în afară de blestematul acela de joc. L-am adus aici, pentru că nici la școală nu se mai ducea, decât foarte rar. Am zis că trebuie făcut ceva și l-am adus aici“, povestește mama lui Paul. Medicii organizează o serie de activități pentru astfel de tineri și copii care trebuie să scape de respectivele dependenţe.

Cazuri de copii de grădiniță

La Iași, un alt caz. Andrei este un copil care a ajuns în Spitalul de Psihiatrie tot din cauza jocurilor pe calculator. Tot curiozitatea l-a împins să vadă ce este cu un anumit joc despre care aflase dintr-o reclamă. „Stăteam zile și nopți să mă joc. Am tot avansat, am crescut anumite niveluri ale jocului și am acumulat experiență“, spune el. Pe măsură ce avansa, tot mai greu îi era să se lase. Trei luni a lipsit de la școală. Pentru Andrei și pentru ceilalți copii dependenți de tehnologie, tratamentul e de lungă durată. Izolați de familie, sunt învățați să deseneze, să citească, să se joace în aer liber.

„E adevărat că accesul copiilor la noile tehnologii le dezvoltă abilități și aptitudini, dar lucrurile trebuie făcute cu măsură. Debutul în mediul virtual trebuie amânat cât mai mult cu putință. Calculatorul, tableta și telefonul mobil dau dependență. Sunt foarte multe cazuri chiar de copii de grădiniță sau de clase primare. Aceștia nu își doresc nimic altceva decât să se joace pe calculator. Cu cât vârsta la care copiii au acces la calculator e mai mică, cu atât este mai periculos în ceea ce privește adicția. Copiii fug de realitate și se refugiază în mediul virtual, pentru că altfel controlezi lucrurile în joc. Mai mult, sunt cazuri în care copiii socializează doar online, ei acolo trăiesc“, explică medicul psihiatru Ana Cocea.

Ajutor tardiv

Există cam 2-3 cazuri grave pe săptămână, din ce povestesc medicii psihiatri. Iar majoritatea părinților vin tardiv la un consult de specialitate, când situația scapă de sub control și se impacientează că nu mai găsesc soluții și s-a instalat deja dependența. „Aici, la noi, în spital, încercăm să le găsim tot felul de alte ocupații care să-i țină departe de gândul la jocuri. E foarte greu pentru ei, e o suferință. E, practic, un sevraj“, spune medicul.

Potrivit medicilor psihiatri, timpul petrecut la calculator de un copil ar trebui să fie de 15-30 de minute zilnic, în funcție de vârsta acestuia. Mai mult, acesta ar trebui antrenat de părinți sau bunici în tot felul de alte activități care să-i capteze interesul.

Concluziile specialiștilor britanici

Cel mai tânăr pacient din Marea Britanie care se află sub tratament împotriva dependenței de tabletă și telefon mobil are doar 4 ani. Părinții lui au apelat la ajutor de specialitate după ce acesta a devenit „din ce în ce mai supărat și imposibil de consolat“ pentru că i-a fost luată tableta pe care o folosea zilnic, câte patru ore.

Dr. Richard Graham, medicul terapeut care a inițiat în urmă cu trei ani primul program de suport și ajutor pentru persoanele din Marea Britanie afectate de dependența de tehnologie, a declarat, în legătură cu acest subiect, că există și alți copii de aceeași vârstă care suferă de această tulburare. Conform lui Graham, copiii afectați de dependența de tehnologie se confruntă cu aceleași simptome de sevraj cu care se confruntă și dependenții de droguri sau de alcool. De asemenea, medicul a precizat că acest tip de dependență afectează dezvoltarea normală a personalității copiilor, precum şi modul în care interacționează cu ceilalți copii.

Psihiatrii estimează că numărul persoanelor care au devenit dependente de mediul digital a crescut cu 30% în ultimii trei ani.