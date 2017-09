Deputatul Marin Anton, la DNA

Update Deputatul PNL Marin Anton s-a prezentat luni dimineață la sediul DNA în legătură cu un dosar de corupție deschis în 2015 în care e acuzat. Parlamentarul a declarat că a venit să ridice o citație.

La ieșirea de la DNA, Anton, cel care a intrat în conflict cu președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, la o nuntă, l-a acuzat din nou pe Bădălău că l-a lovit la momentul respectiv, deși prezintă altfel situația.

"Am fost la nuntă, domnul Bădălau a fost foarte nervos, nu știu de ce. M-a insultat, m-a jignit, M a agresat, mi-a dat jumă de pumn în gură. Nu ne-am certat, nu am zis nimic, nu am reacționat în niciun fel. Eu nu am avut un conflict cu domnul Bădălau", a declarat luni Marin Anton.

După conflictul ce ar fi avut loc în urmă cu două săptămâni, liberalul a făcut plângere la poliție. De cealaltă parte, Niculae Bădălău, președinte executiv al PSD, a declarat că a fost doar un schimb de replici.

Cât privește prezența sa la sediul DNA, Marin Anton a declarat că a venit să ridice o citație."Nu am dat nicio declarație. Am venit să ridic o citație", a afirmat liberalul.

Procurorii DNA au început urmărirea penală, în anul 2015, în cazul senatorului Lucian Iliescu, primar al municipiului Giurgiu la data faptelor, acesta fiind acuzat de abuz în serviciu, în formă continuată, conflict de interese şi instigare la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

În acelaşi dosar sunt urmăriţi penal deputatul Marin Anton, preşedinte al organizaţiei judeţene a unei formaţiuni politice la data faptei, acuzat de folosire a influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite şi Cezar-Mircea Măgureanu, senator la data faptei, pentru trafic de influenţă, se arăta într-un comunicat de presă al DNA.

Mai exact, senatorul Lucian Iliescu şi deputatul Marin Anton sunt acuzați de intervenţii pentru câştigarea de către firmele fiului lui Iliescu a unor licitaţii organizate de Primăria Giurgiu, privind vânzarea unui teren şi construcţia Pieţei Agroalimentare din municipiu.