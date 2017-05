Descoperiri de Nobel la publicitate

Am și eu micile mele momente de sadism. Uneori, dimineața, călare pe cîte un aparat, rămîn cu coada urechii la reclamele de la televiziuni. De obicei, telespectatorii migrează. Eu rămîn pe loc și pentru faptul că am mîinile ocupate pe bicicletă și nu pot umbla după telecomandă. Nici nu vă imaginați ce multe lucruri poate afla un jurnalist dintr-un calup de publicitate! În primul rînd, că este o diferență enormă între publicitatea difuzată de Digi 24 TV și, să zicem, Realitatea TV. La Digi 24, în ciuda audienței liliputane, vezi spoturile marilor companii multinaționale. Sucuri, cosmetice, telefonie, automobile etc. Este un soi de publicitate de lux, mai bine plătită. La Realitatea și la România TV, publicitatea alcătuiește un spectacol al sărăciei, al mizeriei uneori, unic în felul său. Tigăi, alifii pentru coate, pentru încheieturi, pentru zona intimă, pentru negi, pentru bătături, pentru somn, pentru scos ceara din urechile copiilor, scutece (pardon, scutece mai rar, alea merg la Digi TV, că sunt un fel de produs de import!?).

Ce vă lipsește din casă? Mopul? Super! Sunt mai multe feluri de mop! Mop rotativ, rezistent, mop-lamă de 60 de centimetri, mop cu găleată, mop fără găleată şi mop contra microbilor. Uleiuri pentru unghii? Știți că uleiul de korill, produs numai în Maroc, face adevărate minuni asupra eczemelor de la unghiile picioarelor? Știți cît costă? O nimica toată. Și dacă vă grăbiți, la același preț puteți cumpăra două sticluțe. Două tigăi, două aparate de feliat cartofi și morcovi. Și primii 30 de cumpărători vor avea parte de transport gratuit, oriunde în țară. Sunați acum, căci stocul este limitat!

Vai de mine, cum de nu m-am gîndit? Pensionarul și săracul au reumatism. N-ați încercat alifiile miraculoase? Cum de n-ați cumpărat încă? Vreți un Abexine cu mentă sau cu miere? Vă trece durerea din cot imediat. Vă place ventilatul sau dulcele pe coate și pe umeri? Preț promoțional! Ca la noul Delimano de spiralat legume! Și dacă tot stați atîtea ore în fața televizorului, trebuie să duceți dorul unei Cicatridine! Să nu vă fie rușine de hemoroizi. Nu sunt o problemă jenantă, ci doar una nerezolvată. Luați Cicatridina, cicatrizează rapid. Ați utilizat un singur supozitor și minunea e gata. Și pentru umăr merge un gel Osteotic. Ca lui Duckadam. Îmbunătățește circulația sîngelui la locul afectat de reumatism!

Soluții salvatoare, miraculoase, pentru toate situațiile penibile, pentru toate degenerările bătrîneții, pentru toate nevoile, lucruri care vă folosesc o zi, o noapte, o săptămînă sau o lună și care te țin viu în iluzia că te-ai vindecat, că ai nevoie, că ai dat peste mașina de făcut minuni.

Și n-ați slăbit. Este esențial să vă pierdeți din burtă. Vai! Nimic altceva nu este mai spectaculos decît publicitatea difuzată ca o momeală pentru fraieri. „Vreți să slăbiți? Acum aveți Fill Slim! Mii de oameni au slăbit zeci de mii de kilograme.“

Ba unora le-a crescut și părul. La publicitatea asta veselă se vînd și loțiuni care fac să crească 900 de fire de păr în 6 luni. Adică 150 de fire noi pe lună, în timp ce ți-au căzut alte 1.000.

Toate descoperirile demne de Premiul Nobel se chinuie să iasă la vedere în această publicitate ieftină, pentru televiziunile sărace, strînse de gît de o economie zgîrcită și de o publicitate dirijată de principii moderne, de putere și audiență.

Editorialul complet în ziarul Cotidianul de vineri versiunea tipărită - disponibilă la toate chioşcurile şi benzinăriile OMV Petrom şi MOL - sau varianta digitală.