Despăgubiri cu cântec pe Șoseaua Fabrica de Glucoză

Proiectul de lărgire a Șoselei Fabrica de Glucoză trebuia început în 2010, dar abia în 2016 au început plățile pentru primul tronson.

Deși a fost declarat de utilitate publică, de interes național și local, ani la rând, proiectul a trenat nejustificat de mult. În acest interval, „băieții deștepți“ au cumpărat mii de metri pătrați de terenuri.

Suspect este faptul că prețurile pentru exproprieri oferit de Primăria Capitalei era constant cel puțin dublu față de grila notarială. Unul dintre beneficiarii exproprierilor este Saadati Sohi Manochehr, un controversat om de afaceri de origine iraniană, cercetat de Poliţia Română şi de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) pentru mai multe infracţiuni.

În 2016, printre principalii beneficiari ai exproprierilor la Șoseaua Fabrica de Glucoză a fost Editura Adevărul, deţinută de Cristian Burci, care pentru 2.150 mp de teren și construcții a încasat 8,2 milioane lei. Cunoscuta Tanţi Virginica Dumitrescu și Adrian Ciorobea au încasat pentru circa 8.000 mp de teren circa 18 milioane de lei. Printre ei se află și Sohi Manochehr Saadati, cetățean iranian și controversat om de afaceri, care a deținut în zonă 8.796 mp de teren, pentru care ar fi primit 42,2 milioane lei.

Pe cel de-al doilea tronson al proiectului, aprobat miercuri de Consiliul General, iranianul deține 3.174 mp de teren, pentru care va primi peste 3 milioane euro, adică 1.000 de euro/mp.

Proiect respins în valuri

Aproape niciunul dintre aleșii locali nu a mai avut mandate anterioare în Consiliul General, altfel ar fi știut că proiectul fusese respins de mai multe ori din cauza sumelor exorbitante pe care municipalitatea voia să le dea pe exproprieri.

De exemplu, în 2015, acest proiect a fost pentru a 15-a oară pe ordinea de zi. Deși suma pentru întregul proiect scăzuse de la 125.780.744 lei la 47.795.266 de lei, opoziția susținea că este ilegal. Liderul grupului PDL din CGMB la acea vreme, Silviu Văduva, îi reproșa lui Sorin Oprescu valoarea despăgubirilor de aproximativ 1.000 euro pe metru pătrat, în timp ce grila notarială de preţuri arăta că aceste terenuri erau estimate între 435 şi 475 euro pe metru pătrat. Oprescu replica cu tupeu că grila notarială fusese modificată. Datele actuale arată că prețul de 1.000 euro pe metrul pătrat s-a menținut.

Afacerile lui Saadati Sohi Manochehr

Controversatul om de afaceri iranian Saadati Sohi Manochehr, cercetat de Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR într-un dosar de evaziune fiscală, a deținut în zonă 8.796 mp de teren, pentru care trebuia să primească 42,2 milioane lei (circa 10 milioane euro). Avizat fiind de surse din Primăria Sectorului 2, el a făcut tot felul de speculații.

Una dintre afacerile cu cântec s-a petrecut în perioada 13 decembrie 2010 – 1 iulie 2011. Într-un raport al Corpului de Control al Guvernului se arată că „RADET a achitat creditorului Saadati Sohi Manochehr, prin executor judecătoresc, suma totală de 8,2 milioane lei, ca despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a unui teren şi cheltuieli de executare silită“. În fapt, iranianul, avizat fiind, cumpărase din timp un teren pe sub care urma să treacă ulterior „o ţeavă“ a regiei de termoficare.

Acuzații peste acuzații

Saadati Sohi Manochehr este cercetat de Poliţia Română şi de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) pentru mai multe infracţiuni. Cea mai gravă este aceea de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional, la care s-a asociat cu fratele său Saadati Sohi Mojtaba şi cu doi notari publici. Cei patru sunt acuzaţi de următoarele: evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani. Interesant este că unul dintre denunţători este nepotul de soră al celor doi, Nemati Neema, care în perioada 2007-2008 a deţinut postul de director administrativ şi 5% din acţiunile SC Persepolis Developement SRL. Denunțătorul a relatat „rețeta“ folosită pentru sustragerea de la plata TVA a apartamentelor construite. „Eu împreună cu unchiul meu Saadati Sohi Manochehr şi Paula Ioana Rosenberg (notar public – n. red.) am încercat să găsim variante pentru vânzarea imobilelor fără TVA.

De exemplu, pentru RAF şi CJN am procedat aşa cum urmează: am semnat un contract de împrumut cu garanţie imobiliară fictiv, autentificat de biroul notarial ETICA, cu notarul public Paula Ioana Rosenberg, prin care RAF şi CJN, ambii în calitate de împrumutători/creditori ipotecari, eu în calitate de împrumutat/debitor şi Saadati Sohi Manochehr în calitate de garant ipotecar, în temeiul căruia am încasat suma de 467.000 euro, reprezentând valoarea imobilului dorit de cei doi cumpărători.

Ulterior, cumpărătorii au încheiat cu vânzătorul Saadati Sohi Manochehr o promisiune de vânzare cu obligaţia de plată a sumei de 10.000 euro pentru apartamentul cu pricina în patrimoniul SC Persepolis Development SRL, urmând ca tranzacţia reală a imobilului să aibă loc la data de 12.01.2009, deoarece la data de 31.12.2008 expira termenul de construcţii noi pentru imobilele sus menţionate“.

Strânsă prietenie cu un subcomisar de poliție

Iranianul s-a „bucurat“ permanent de protecția oamenilor legii. De exemplu, dosarele lui Manocher din Satul Francez au fost instrumentate, mai degrabă ţinute la sertar, de subcomisarul Marian Lupu Pasăre, de la Secţia 2 Poliţie.

În luna decembrie 2015, subcomisarul a fost naşul de botez al fetiţei lui Manocher. La sfârşitul începutul lunii ianuarie 2016, s-a întors roata, Manocher a fost unul dintre cei trei naşi la nunta subcomisarului.

Beneficiarii exproprierilor

Tronsonul II al proiectului de lărgire a Șoselei Fabrica de Glucoză este cuprins între Calea Floreasca și Bulevardul Barbu Văcărescu. Pentru această lucrare trebuie expropriată o suprafață de 3.586 mp, iar despăgubirile totale se ridică la 17,5 milioane lei. Unul dintre terenuri este de 3.174 mp și îi aparține lui Saadati Sohi Manochehr, care va primi 15,73 milioane lei. Cel de-al doilea este un teren de 412 mp, deținut de BVB Real Estate, care va primi 2,1 milioane lei.