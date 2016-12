Despre parteneri care critică în neştire şi zgomotos

Apare o nouă relaţie de prietenie, foarte apropiată, cu cineva necunoscut sau cineva de la locul de muncă, de la sala de antrenament, dar este cineva de sex opus, menţionat tot mai des în discuţii, recomandat şi lăudat frecvent, îţi povesteşte cu entuziasm comentariile pătrunzătoare sau glumele făcute în timpul mesei. Firească, aşadar, şi insistenţa de a petrece mult timp, contrar dorinţei tale, în compania acestei cunoştinţe, sau chiar şi împreună cu partenerul cunoştinţei respective. În repetate momente, întocmai această cunoştinţă îl aduce acasă, pentru că avea întâmplător drum în zonă, dar evită, nu vrea să vă cunoaşteţi. Se prea poate ca şi această cunoştinţă să fie de asemenea într-o relaţie de cuplu, să facă parte din cercul comun de apropiaţi, având atunci tendinţa să-i denigreze partenerul. Uneori însă şi viceversa: numele, această cunoştinţă care mereu era menţionată, dispare brusc sau este amintită tot mai rar.

Schimbările bruște și semnificațiile lor

Nu mai împărtăşeşte detaliile financiare cu tine, apar cheltuieli nejustificate sau ascunse. Se îmbracă şi se aranjează altfel. Fiecare om are un anumit stil, care se poate schimba în timp, însă nu deodată. Or, are de acum alte gusturi în ceea ce priveşte vestimentaţia, parfumul, mâncarea, muzica, filmele, foloseşte noi expresii sau noi glume. Schimbă mai des aşternuturile şi face mereu curat prin casă. Este mai puţin sau chiar deloc interesat de lucrurile, atâtea mărunţişuri, pe care le făceaţi înainte împreună.

Acum este trist, acum este bucuros şi se comportă ca un om îndrăgostit, distras, cu gândurile în altă parte, privind în gol, zâmbind fără motiv. Dar pare chiar mai trist după ce i te alături. Şi încerci să-ţi aduci aminte dacă s-a întâmplat ceva între timp. Vine de la serviciu bine dispus, dar în preajma ta atitudinea i se schimbă imediat, devine tensionat. Este emoţionat însă când se pregătește de o ieşire în oraş, despre care nu ţi-a dat prea multe detalii, ceea ce înseamnă că se simte mai confortabil în afara decât în incinta căminului. Miroase neobişnuit a alcool sau a parfum când vine acasă – părul păstrează cel mai bine mirosurile ,,vinovate “ – se duce direct să facă duş după ce ajunge acasă.

Pe patul de moarte, un bărbat îşi cheamă soţia şi, cu voce slăbită, îi spune:

– Aş vrea să-ţi fac o mărturisire, ca să pot muri în pace.

– Lasă, spuse ea, stai liniştit, nu este bine să faci efort.

– Nu, nu, insistă el, vreau să-ţi spun că m-am culcat cu sora ta, cu mama ta şi cu cea mai bună prietenă a ta.

– Ştiu asta, nenorocitule, de asta te-am otrăvit!

Apar polemici agitate

Dacă înainte răspundea lejer la orice întrebare adresată, acum evită întrebările, schimbă subiectul sau intră în defensivă. Când vine vorba despre discuţii serioase sau dacă îi spui, chiar şi în glumă, că ai aflat ceva foarte important despre care vrei să vorbiţi, se panichează uşor (cei care ascund ceva, care înşală, trăiesc cu teama că vor fi prinşi). Simplul fapt că îl întrebi de ce a întârziat şi ce a făcut în ziua respectivă, discuţiile, la început calde, calme şi cu oarecare urme de umor şi de logică, au acum tendinţa ciudată de a se transforma într-o polemică agitată, sfârşind printr-o ceartă zgomotoasă. Vă certaţi tot mai des din orice, reproşează că îl agasezi, pisălogeşti, că îl supui la un interogatoriu. Da. Celălalt încearcă să scape de vina pe care o simte faţă de partener, convingându-se, prin aceste certuri, că lucrurile în relaţia lor oricum nu (mai) merg. Certurile pot veni ca o justificare pentru faptele sale. De asemenea, cearta poate fi o reacţie la faptul că vrea să plaseze vina infidelităţii sale la partener sau vrea să-l convingă pe acesta să părăsească relaţia. Este posibil, în acest sens, să pronunţe aceeaşi concluzie legată de certurile voastre: întotdeauna te va considera un bun prieten, dacă s-ar întâmpla să vă despărţiţi. De fiecare dată când aveţi o ceartă banală sau doar câteva păreri în contradictoriu, celălalt ameninţă că va pune punct sau vorbeşte despre sfârşitul relaţiei (sunt indicii clare ale faptului că se gândeşte deja la acest lucru).

Interese diferite

Dacă înainte făceaţi toate planurile în cuplu, acum dă dovadă de independenţă: interesele comune s-au transformat în interesele tale şi interesele lui, proiectele şi afacerile în care eraţi implicați împreună devin doar proiectele şi afacerile sale, iar tu, fie nu mai ai ce căuta, fie au fost cu totul abandonate. Nu mai există ,,noi“, ci doar ,,eu“. Face tot posibilul să aibă activităţi de om singur, nu cuplat, şi nu îți mai cere ajutorul sau părerea, aproape că nu mai ştii nimic despre serviciul sau anturajul său. Atitudinea acestor apropiaţi s-a schimbat: obişnuiau să fie amabili şi prietenoşi, făceaţi glume, iar acum sunt tăcuţi, retraşi, reţinuţi sau chiar nepoliticoşi – se prea poate, ca urmare a faptului că aceştia deja ştiu de existenţa aventurii partenerului tău şi nu mai acordă atenţie actualei relaţii, pe care o consideră sortită eşecului. Sau chiar pot fi și ei implicaţi sau partenerul te critică constant în faţa lor, aceștia ajungând, în final, să te considere nedemn de respect şi inferior.

Este uşor să ne luăm sau chiar să judecăm după aparenţe. Şi mai uşor este să condamnăm. Dacă tu crezi că ai analizat cu destulă obiectivitate şi ai motive de suspiciune, procedează cu prudenţă, indiferent cât de rău te simţi. Primul impuls este aproape întotdeauna cel nepotrivit pentru situaţia dată. Spune-i partenerului despre schimbările pe care le-ai observat, spune-i de ce anume eşti îngrijorat şi de faptul că te preocupă că nu mai sunteţi la fel de apropiaţi cum aţi fost odată, că vrei să înţelegi, măcar, de ce s-a întâmplat. Reacţia acestuia ar trebui să te ajute să evaluezi dacă suspiciunile tale sunt justificate. Partenerul poate considera binevenită şansa de a discuta despre ceea ce este în mintea sa şi despre tot ce s-a întâmplat. Poate să spună, la fel de bine, că nu s-a întâmplat nimic, și nu oferă nicio justificare pentru schimbările sale de comportament şi de dispoziţie. Jocul acesta, noua relaţie de cuplu nu are cum să fie legată prin iubire, prin parteneriat şi prin încrederea pe care fiecare o merităm, astfel că ai doar două variante: să accepţi în continuare o relaţie de acest fel sau, este de preferat, ca fiecare să meargă pe drumul său.

De fapt, orice schimbări în rutină sunt suspecte. Suntem, la urma urmei, sclavii obişnuinţei. O consecinţă este că, atunci când răsturnăm obiceiurile, există întotdeauna un motiv. Sunt însă destul de frecvente situaţiile când misterul se poate dezlega întâmplător, prin descoperirea unor mesaje – este posibil ca un mesaj să ajungă din greşeală (dar în obişnuinţa de a comunica şi astfel) pe telefonul tău – sau să găseşti o notiţă prin care se fixează o întâlnire cu acel altcineva ori facturi incriminatoare şi brusc revelatoare că ceva nu este în regulă.

… mărturii la tribunal.

Soţul: Intru în casă şi-mi văd femeia în pielea goală, pe pat, geamul deschis, mă uit pe geam şi văd pe unul în chiloţi, alergând. Iau noptiera şi arunc după el.

Soţia: Era cald. M-am dezbrăcat, am deschis geamul, văd cum intră dobitocul ăsta şi, fără să zică ceva, aruncă cu noptiera prin geam.

Victima: Eu sunt sportiv. Alerg în fiecare zi pe acel traseu. Întorc capul şi văd cum zboară o noptieră spre mine.

Martorul: Eu nici nu ştiu ce caut aici! Stăteam liniştit în noptieră.



Este ciudat cum te trezeşti dimineaţa şi nu ştii cum îţi va fi ziua. Trec zile, o mie de zile, fără să se întâmple nimic şi, din senin, sau chiar dacă bănuieşti, dar este altceva când auzi direct sau îţi prinzi partenerul asupra faptei (o imagine vorbeşte mai explicit decât zece mii de cuvinte, decât întreg dicţionarul). Şi cu atât mai crunt dacă infidelitatea s-a consumat în patul vostru conjugal. Tinzi să te întorci, cumva, să te agăţi de un moment când era mai bine. Şi care este acel moment? Doar cinci minute înainte ca totul să o ia razna, înainte de a afla astfel. Vrei atunci să dai timpul înapoi. Vrei să fugi. Poate că este doar un coşmar, o confuzie stupidă, o farsă. Dar, nu! Nu! Totul este adevărat. Acolo, chiar în faţa ta se află un adevăr pe care nu ai cum să-l anulezi.

Furia orbește

Circumstanţele nu sunt mereu ideale. Sigur, aici nu mai este vorba şi de alte indicii. Deşi ţi-a spus-o poate în atâtea ,,feluri“, dar tu nu ai ascultat, nu ţi-a păsat de nimic sau poate că tu chiar nu bănuiai nimic – şi, la urma urmei, de ce l-ai fi bănuit vreodată de infidelitate? – iar asta te doare îngrozitor, că nu ţi-a trecut prin minte că ar fi capabil de aşa ceva, i-ai investit încrederea ta. Şi deodată îţi dai seama cam pe unde au loc şedinţele, întâlnirile, călătoriile, orele de sală, urgenţele medicale a acelei rude de nu mai ştii ce grad îndepărtat – dar există oare această rudă? – şi toate celelalte ,,scuze perfecte“ pe care ţi le-a servit (în pat cu un oarecare altcineva). Simţi acum primul îndemn că nu mai vrei să-l vezi, că vrei să dispară. Sau, mai bine: eşti atât de furios încât ai putea să-l omori, să-i omori chiar. Furia te orbeşte. Când te înfurii, sângele circulă mai repede în mâini şi-ţi este mai uşor să înşfaci o armă sau să loveşti. Bătăile inimii cresc şi se degajă hormoni precum adrenalina, ceea ce generează un plus de energie suficient de puternic pentru o faptă în forţă.

Uneori, ne trebuie o catastrofă, un şoc, să ne ,,trezim“. Oamenii nu pot schimba adevărul, dar adevărul îi poate schimba pe oameni. Acum, a făcut-o ca să te rănească? Foarte bine, te-a rănit cumplit şi dezgustător, dar mai departe – vrei să-i faci şi tu o surpriză (să-l omori?) – mai departe este rândul tău, o să-l răneşti şi tu, nu o să-ţi pară rău (şi orgoliul te orbeşte).

Apropo, te-ai recunoscut?

Liviu Predescu, psiholog clinician