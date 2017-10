Dezinformările și minciunile generalului Florian Coldea

Ziare.com a publicat săptămâna trecută un interviu-fluviu cu generalul în rezervă Florian Coldea, intrat în istorie drept cel mai longeviv șef operativ al Serviciului Român de Informații, după ce a deținut aproape 12 ani funcția de prim-adjunct al directorului Serviciului. Este cel mai lung interviu pe care l-am citit în presa postdecembristă, comparabil doar cu interviurile fără cap și fără coadă date de Nicolae Ceaușescu în anii de glorie. Interviul a fost publicat de un site de serviciu al Binomului SRI – DNA și a fost realizat cel mai probabil la comandă, având în vedere că editoarea Ioana Ene Dogioiu este cumnata unei doamne colonel de top din SRI, Maria Dogioiu, care s-a numărat printre colaboratorii apropiați ai generalului Coldea, care a detașat-o câțiva ani la Bruxelles, iar în acest an a intrat în cărți pentru funcția de șef al ofițerilor acoperiți din presă, după pensionarea generălesei Elena Istode, zisă Anaconda.

Interviul cu generalul Coldea nu a fost publicat întâmplător, ci imediat după dezvăluirile grave ale colonelului în rezervă Daniel Dragomir, respectiv chiar în dimineața zilei în care acesta urma să fie audiat de Comisia parlamentară de supraveghere a activității SRI. Interviul denotă un vocabular limitat și un limbaj de lemn, conținând idei puține și fixe, precum și afirmații contradictorii sau cu mari semne de întrebare. Alături de dezvăluirile colonelului Dragomir, care i-a fost un colaborator apropiat în multe operațiuni speciale, inclusiv murdare în limbajul serviciilor secrete, chiar dacă nu a fost oficializat în funcția de adjunct sau de consilier al său, interviul confirmă diagnozele pe care i le-am pus generalului Coldea în declarațiile politice pe care le-am făcut la adresa sa în calitate de parlamentar începând din 2010, care au culminat cu declarația intitulată „Generalul Coldea, câinele de pradă al democrației“, pe care am prezentat-o în ședința Senatului din 28 mai 2013. Ba, chiar aș putea spune că dezvăluirile colonelului Dragomir au depășit sub anumite aspecte aserțiunile și previziunile mele. Pe zi ce trece, solicitarea pe care am făcut-o cu patru ani în urmă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la anchetarea și inclusiv arestarea generalului Coldea mi se pare tot mai întemeiată. Dacă avertismentele mele din perioada 2010-2013 ar fi fost luate în seamă, ar fi putut fi limitat răul făcut democrației și țării de acest Beria mioritic.

Apropiaţi ai lui Maior au declarat că SRI a fost implicat în finanţarea unor televiziuni

Un văr renegat, ajutat de subalternii lui Coldea

Înainte de toate, am constatat că generalul Coldea neagă în acest interviu, nu știu dacă personal sau prin piarista de serviciu, două afirmații pe care le-am lansat în spațiul public cu 7 ani în urmă referitor la relațiile sale de rudenie cu George Tudor Coldea, director general al firmei Medicare Tehnics, și cu defunctul general Dan Gheorghe, fost ofițer de Securitate, care au ocupat funcții de conducere în USLA, DGIPI, SRI și SIPA. Astfel, la începutul interviului, referindu-se la afirmațiile colonelului Dragomir, generalul Coldea susține că acestea „fac parte dintr-o serie mai largă de minciuni de acest gen, de exemplu, că aș fi rudă, văr se spunea, cu un domn care își desfășura activitatea în industria medicamentelor“, și face precizarea că „nu am niciun grad de rudenie cu persoana respectivă, care are același nume cu al meu, nu îl cunosc și nu l-am întâlnit niciodată“. Este vorba despre referirea la vărul său primar George Tudor Coldea, care a deținut funcția de director general la firma Medicare Tehnics, care a fost profilată pe afaceri cu aparatură medicală, nu în industria medicamentelor. Astfel, firma a dotat în cea mai mare parte cu aparatură medicală Spitalul SRI de la Balotești, în mandatul generalului Coldea, dezvăluirile făcute în acest sens de cotidianul Jurnalul Național atrăgând riposta conducerii SRI, care a realizat o operațiune de poliție politică asupra redacției ziarului, coordonată de colonelul Sorin Cozma, șeful Direcției de Securitate Economică, unul din cei mai apropiați colaboratori ai fostului prim-adjunct. Această firmă a beneficiat în timpul mandatului generalului Coldea de circa 5.000 de contracte cu statul, în valoare totală de aproximativ 85 milioane euro, din care 4.000 au fost încheiate prin încredințare directă.

Despre George Tudor Coldea am aflat în anul 2010 de la președintele Consiliului Județean Satu Mare și de la un vicepreședinte al acestei instituții, după ce șeful de atunci al Direcției Județene a SRI, colonelul Ștefan Coșarcă, a solicitat o întrevedere la Consiliul Județean, unde a venit însoțit de această persoană, pe care a prezentat-o drept văr al generalului Coldea, și despre care a precizat că poate asigura aparatură medicală pentru Spitalul Județean și pentru alte unități spitalicești din județ. Acest Coldea a lăsat o carte de vizită cu antetul firmei Medi­care Tehnics, cu numele și prenumele său și cu funcția deținută, care mi-a fost remisă după câteva zile și pe care o dețin și în prezent. Să fi mințit subalternul lui Coldea din fruntea SRI Satu Mare? Nu prea cred, având în vedere că firma Medicare Tehnics a prosperat sub pulpana SRI tocmai în timpul mandatului generalului Coldea. Ulterior, am aflat că firma respectivă a făcut afaceri mari, beneficiind de sprijinul șefilor locali ai SRI, cu spitale din Cluj-Napoca, localitatea de domiciliu a directorului general George Tudor Coldea. Referitor la legătura de rudenie în discuție, este important de precizat că tatăl generalului Coldea mi-a mărturisit în 2012 că un frate de-al său s-a stabilit în județul Cluj, la fel cum el s-a stabilit în județul Arad, după plecarea din localitatea natală din Munții Apuseni.

Coldea o contrazice pe mama sa

În același registru, generalul Coldea declară: „O altă minciună din aceeași serie, mediatizată de cei interesați, este că aș fi rudă, nepot sau ceva, a unui important general. Precizez și în acest caz că nu există nicio relație de rudenie cu regretatul general și, de altfel, cu niciun alt general“. Este vorba despre legătura de rudenie cu cunoscutul general Dan Gheorghe, decedat cu trei ani în urmă. Legătura de rudenie cu acesta mi-a fost devoalată chiar de mama generalului Coldea, cu ocazia unei vizite pe care am făcut-o la domiciliul părinților săi din localitatea Târnova, județul Arad, în ianuarie 2012, împreună cu jurnalistul Ovidiu Ohanesian.

Cu ocazia respectivă, după ce tatăl lui Coldea ne-a relatat că fiul său nu l-a ascultat și a urmat cel mai slab liceu din Arad (Liceul Industrial nr. 11, cu profil petrol și gaze) și că a avut probleme la Politehnica din Timișoara (a rămas repetent), mama sa ne-a spus că a fost ajutat să ajungă la Academia Națională de Informații de generalul Dan Gheorghe, care era originar dintr-o localitate apropiată, Sinta, și-i era văr. Să fi epatat mama generalului Coldea? Nu prea cred, având în vedere că, după câțiva ani, o persoană care i-a fost apropiată generalului Dan Gheorghe mi-a mărturisit că acesta l-a ajutat pe Coldea atât la admiterea la Academia Națională de Informații, cât și la angajarea ulterioară în cadrul Inspectoratului pentru Prevenirea și Combaterea Terorismului din SRI, unde era șef generalul Ion Ștefănuț, care i-a fost subaltern și colaborator apropiat în perioada în care generalul Dan a fost locțiitor al șefului USLA. Oare de ce nu a negat Coldea această relație de rudenie în timp ce generalul Dan se afla în viață?

Dezvăluirile lui Dragomir au declanşat reacţiile generalului Coldea, care uită să spună cât de des a vizitat-o pe Kovesi în biroul său

Nici presă n-a mâncat, nici Ghiță nu-i miroase

Pe aceeași linie, generalul Coldea a negat că ar fi avut un birou la DNA, omițând însă să precizeze că actuala conducere a DNA a pus un birou la dispoziția ofițerilor SRI în sediul central. De asemenea, Coldea a uitat să spună cât de des a vizitat-o pe Laura Codruța Kovesi la biroul său, atât în perioada în care aceasta a deținut funcția de procuror general al Pachetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cât și după ce a preluat funcția de procuror-șef al DNA. A uitat când o vizita mascat cu ochelari de soare și pălărie texană și stătea ostentativ cu fundul pe masa de birou a lui Kovesi, ridicându-și la vedere cizmele ciocate de cowboy, ca să arate cine este șeful. Coldea a negat și că ar avea vreo legătură cu DIGI și HotNews, deși persoane apropiate cândva foștilor șefi ai SRI George Maior și Florian Coldea au declarat cu ani în urmă că SRI a fost implicat în înființarea și finanțarea unor televiziuni. Astfel, fostul consilier prezidențial și ministru Elena Udrea a afirmat că fostul său soț Dorin Cocoș i-ar fi spus că, la solicitarea generalului Coldea, ar fi trimis prin fiul său o sacoșă cu 500 de mii de euro cash la România TV, care era patronată de fostul deputat Sebastian Ghiță. Iar jurnalistul Radu Moraru, fost moderator la Antena 3 și B1 TV, iar ulterior director al postului de televiziune Nașul TV, a afirmat că postul de televiziune DIGI 24, înființat și finanțat de patronul RCS-RDS, s-ar afla sub controlul SRI în ceea ce privește politica editorială.

Referitor la Sebastian Ghiță, generalul Coldea a negat sec că ascensiunea acestuia și a firmelor sale ar avea legătură cu relațiile lui privilegiate cu conducerile SRI. Deși este de notorietate cel puțin în SRI că afaceristul ploieștean și-a început afacerile de anvergură sub directoratul lui Radu Timofte, când a beneficiat de sprijinul unor generali ­(Gioni Popescu, fost șef al Diviziunii Logistică, și Ovidiu Soare, fost șef al Direcției de Securitate Economică și al Direcției pentru Apărarea Constituției) și colonei (Corneliu Păltânea și Gheorghe Dumitrache, foști șefi ai Direcției Județene Prahova a SRI). Deși este de notorietate cel puțin în SRI că afacerile lui Ghiță au înflorit exponențial atât cu SRI, cât și cu alte instituții de forță, ca STS, MAI, MApN, după ce a devenit omul de casă și partenerul de excursii de lux al fostului director George Maior și al fostului prim-adjunct Florian Coldea.

Traian Băsescu a devoalat implicarea generalului Coldea în condamnarea lui Dan Voiculescu

Justiție la comanda lui Coldea

Fostul șef operativ al SRI neagă categoric că SRI s-ar fi implicat în activitatea justiției ori că ar fi ordonat vreun dosar sau vreo arestare. O astfel de negare este contrazisă de afirmațiile făcute în ultimul an de cel puțin trei persoane care au deținut funcții importante în statul român. Fostul președinte Traian Băsescu a devoalat implicarea generalului Coldea în condamnarea omului de afaceri Dan Voiculescu, patronul trustului Impact. Fostul procuror-șef al DIICOT Alina Bica a dezvăluit că generalul Coldea i-a solicitat să-l țină la curent cu evoluția în instanță a dosarului omului de afaceri Ovidiu Tender și să facă demersuri pentru ca acesta să scape cu o condamnare cu suspendare condiționată. Iar mai recent, colonelul în rezervă Ion Târnu, fost șef al Direcției Județene Alba a SRI, a declarat că generalul Coldea i-a spus că va fi reținut și arestat cu șapte ore înaintea reținerii sale de către procuror. Ilustrativ în acest sens este și cazul fostului deputat PSD Ion Stan, care a fost arestat și trimis în judecată pentru pretinse fapte de corupție după ce în prealabil a fost sunat și amenințat cu arestarea de către fostul director George Maior, care a fost deranjat de anumite declarații și interpelări ale acestuia.

Am cunoscut pe propria piele efectul unor comenzi date de generalul Coldea în scop de răzbunare după ce am făcut afirmații critice la adresa sa prin declarații sau interpelări parlamentare. Astfel, la începutul lunii ianuarie 2011, la două săptămâni după ce am făcut primele referiri substanțiale la generalul Coldea într-o declarație politică intitulată „Gașca lui Falcă“, prezentată în ședința Senatului din 22 decembrie 2010, am fost înștiințat de Agenția Națională de Integritate că a fost demarată împotriva mea procedura de verificare a declarațiilor de avere (compusă dintr-un apartament cu 3 camere în Satu Mare și un teren de 1.400 mp în satul natal) și a incompatibilităților. Solicitând inspectorului de caz să-mi comunice modul de sesizare al ANI, mi s-a răspuns că a fost formulată o sesizare de către SRI. După doi ani și jumătate, respectiv la finele lunii iunie 2013, ANI a emis raport de clasare a cazului, cu motivarea că nu am încălcat dispozițiile legale privind regimul declarațiilor de avere și al incompatibilităților. La începutul lunii iulie 2013, după ce în lunile mai și iunie am prezentat în Senat cele mai ample declarații politice despre șefii SRI, directorul George Maior și prim-adjunctul său Florian Coldea, ANI a anunțat printr-un comunicat de presă că am fost depistat în stare de incompatibilitate întrucât dețineam calitatea de administrator la două societăți comerciale, deși acestea fuseseră dizolvate de drept în 2005, cu trei ani înainte de a fi ales senator, iar în raportul inițial de clasare al ANI se reținuse că nu aveam calitatea de asociat sau administrator la nicio societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului. Am contestat în justiție raportul de incompatibilitate, care a fost anulat în noiembrie 2014 de Curtea de Apel Ploiești, hotărârea acestei instanțe devenind definitivă la finele lunii iunie 2017, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul ANI.

Am mai beneficiat de atenția sporită a SRI în perioada mai-august 2011, când am fost supus unei operațiuni de control tehnic operativ total (CTOT), care a avut drept scop identificarea surselor mele de informare, după ce în cursul anului respectiv am făcut o duzină de reclamații și interpelări la adresa fostului președinte al ANAF Sorin Blejnar și a fostului ministru de Interne Traian Igaș, în care am făcut referiri și la generalul Coldea, cu care aceștia erau conjudețeni la origini. În fine, la începutul anului 2016 am fost agățat și învinuit într-un dosar de către DNA Oradea pentru o fantasmagorică complicitate la șantaj legată de o declarație politică din decembrie 2010 privindu-l pe fostul ministru al Apărării Naționale Gabriel Oprea, în care am făcut referiri și la primarul unei comune din județul Satu Mare. Înainte de a începe audierea, procurorul de caz mi-a adus două reproșuri legate de SRI care nu aveau nicio legătură cu obiectul cauzei, respectiv că am organizat un protest în fața SRI Satu Mare cu ocazia mitingurilor antiguvernamentale și antiprezidențiale din iarna anului 2012 și că mi-am permis să intru în casa părinților generalului Coldea, împreună cu jurnalistul Ovidiu Ohanesian (deși am fost invitat insistent de către aceștia). Așa că mi-am dat seama de unde mi se trage acuzația inventată.

După astfel de minciuni și dezinformări evidente, unele de-a dreptul puerile, ca să nu zic idioate, cine să-l mai creadă pe un individ de teapa lui Coldea că SRI nu are ofițeri acoperiți în politică și în presă? Mai ales că singur se contrazice, când este întrebat dacă confirmă recunoașterea fostului șef al SRI George Maior că există ofițeri acoperiți printre ziariști, răspunzând astfel: „Reiterez poziția exprimată public de instituție, și anume că SRI se comportă după aceleași norme ca și serviciile partenere din zona euroatlantică, utilizând surse secrete umane, inclusiv acoperite, în toate domeniile de interes, pentru siguranța națională“. Or, după logica primară a generalului Coldea, clasa politică și justiția nu ar prezenta interes pentru siguranța națională. Quod erat demonstrandum.