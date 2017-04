Dezvăluirile lui Gabriel Oprea despre cina tăinuită

Gabriel Oprea a vorbit, la Sinteza zilei, de la Antena 3, despre întâlnirea de la el de acasă din seara alegerilor prezidențiale din 2009, întâlnire la care ar fi participat inclusiv Laura Codruța Kovesi, George Maior și Florian Coldea.

”Nu i-am organizat ziua de sfânt a domnului Onțanu. A fost o cină, s-a servi masa, ne-am uitat la televizor. Normal i-am spus la mulți ani și domnului Onțanu. A fost o cină informală. (...) Nu a fost nimic politic, am servit masa și ne-am uitat la televizor”, a spus Gabriel Oprea, la Antena 3.

Întrebat de Mihai Gâdea dacă Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea au participat la cina respectivă, Gabriel Oprea a ezitat să răspundă și a afirmat, într-un final, că el i-a invitat pe George Maior, pe Dan Andronic, pe Anghel Iordănescu și pe Neculai Onțanu.

”Încă o dată vă spun, la acea întâlnire, pe aceste persoane eu le-am invitat”, a spus Gabriel Oprea.

Întrebat dacă este posibil ca șefa DNA și prim-adjunctul SRI să fi venit neinvitați la el acasă, Gabriel Oprea a refuzat să răspundă.

Mihai Gâdea a prezentat, la Sinteza zilei, de la Antena 3, cel mai recent mesaj postat pe Facebook de Dan Andronic, în scandalul fraudării alegerilor prezidențiale din 2009.

”Îi răspund în direct lui Mihai Gâdea:

1. Laura Codruța Kovesi a fost la Gabriel Oprea acasă în noaptea de 6-7 Decembrie 2009. Însoțită de adjunctul ei de la PG.

Dacă Gabi Oprea spune că vrea să spună adevărul ar trebui să o facă.

2. Supărările mele, cum le zice el, sunt și ale lui. Sau cel puțin eu așa am înțeles din ceea ce am vorbit. Dacă spune că vrea să spună adevărul ar trebui să o facă...

3. În aceea casă nu am fost doar noi doi. Alături de Maior, Coldea, Dâncu au fost și alte persoane.

4. Vă dați seama ce ar însemna ca niște oameni să se rupă de cele din trecut și să înceapă să vorbească?

Cred că de-abia acum ați înțeles ce înseamnă presiunea celor din " Noi suntem Statul!" în condițiile în care Oprea nu-i un fricos!”, a scris Dan Andronic.

Dan Andronic a vorbit, apoi, la Sinteza zilei, de la Antena 3, despre seara alegerilor prezidențiale din 2009, unde Laura Codruța Kovesi, George Maior și Florian Coldea au participat la cină organizată acasă la fostul ministru Gabriel Oprea.

”Eu am încercat doar să redau faptele așa cum sunt. Sincer, nici eu nu m-am așteptat la această reacție, dar asta arată și că există foarte multe traume legate de 2009. (...) Când am ajuns acolo, l-am găsit și pe Maior, și pe Coldea și pe Kovesi în același loc”, a spus Dan Andronic.

”Am ajuns acasă la Gabriel Oprea între orele 21.30 și 22.00. (...) Era un context în care nu se sărbătorea nimic pentru că ce s-a întâmplat atunci a fost totul pe muchie de cuțit și într-o atmosferă extrem de tensionată. (...) Nu avea nimeni chef de sărbătorit victorii pentru că lucrurile nu erau calme. Vă aduc aminte ce ceea ce făceau Antena 3 și Realitatea TV, care erau convinse că Geoană a câștigat alegerile”, a spus Dan Andronic.

Întrebat ce făcea Coldea în biroul lui Oprea, Andronic a răspuns: ”Se primeau telefoane, toate discuțiile erau legate de ceea ce se întâmplă din punct de vedere politic. Când cineva primea un telefon ieșea din încăpere. Era o încăpere destul de mică și era chiar aglomerat. Nu pot să vă spun ce vorbeau și cât vorbeau și cu cu cine vorbeau, însă totul avea legătură cu contextul electoral”, a mai spus Andronic.

Dan Andronic a ținut să sublinieze că el nu a vorbit despre o fraudare a voturilor, ci despre o implicare a unor înalți funcționari ai statului în procesul electoral. „Dacă aveau ce să caute toți acești oameni într-o singură încăpere în noaptea alegerilor e o discuție pe care ar fi bine să o purtăm”, a mai spus Andronic.