DGPI o contrazice pe Kovesi

Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) a Ministerului Afacerilor Interne arată, într-un răspuns la declarația procurorului şef DNA, Laura Kovesi, conform căreia nu a primit nicio sesizare de la această instituție, că, în acest an, DGPI a transmis 29 de informări către DNA și 89 către DGA.

„Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 194/2017, atribuțiile Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI) au fost reduse, aria de competență reprezentând-o strict Ministerul Afacerilor Interne (MAI) – respectiv informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională ale structurilor sale, dar și coordonarea și controlul activităților pentru protecția informațiilor clasificate, precum și pentru securitatea cibernetică la nivelul structurilor MAI”, conform unui comunicat al DGPI.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, arată sursa menționată, datele și informațiile referitoare la amenințările, vulnerabilitățile și factorii de risc identificați în exercitarea atribuțiilor de serviciu și potrivit competențelor stabilite sunt comunicate beneficiarilor legali.

„Până în prezent, DGPI a transmis 29 de informări structurilor centrale și teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit art. 14 alin. (1) din OUG nr. 76/2016, în cazul în care identifică amenințări, vulnerabilități și factori de risc care vizează corupția în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne, DGPI informează Direcția Generală Anticorupție. În cursul acestui an, DGPI a transmis 89 de informări acestei structuri a MAI”, arată sursa citată.

DGPI arată, în cadrul comunicatului, că Direcția a fost complet operaționalizată la 1 iunie 2017, dată la care a fost finalizat amplul proces administrativ pe care l-a presupus înființarea unității.

„Ne exprimăm deschiderea pentru o corectă, completă și oportună informare a opiniei publice, în limitele competențelor legale, și determinarea de a rămâne un serviciu echidistant, profesionist și dedicat îndeplinirii misiunilor încredințate prin lege”, conform DGPI.

Procurorul şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, luni, că instituţia pe care o conduce primeşte în continuare sesizări de la Serviciul Român de Informaţii (SRI), însă mult mai puţine faţă de anii anteriori, precizând că DNA nu primeşte sesizări nici de la serviciul de informaţii al MAI.

„Sunt sesizări (de la SRI-n.r.), dar mult mai puţine faţă de anii anteriori. De altfel nu primim sesizări nici de la serviciul de informaţii al Ministerului de Interne, am avut discuţii instituţionale în acest sens”, a declarat Laura Codruţa Kovesi, la Europa FM.

În replică, ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat că a cerut o evaluare în acest sens, fiind prima oară când aude că a avut „discuţii instituţionale” cu procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

„Am solicitat la nivelul Direcţiei Generale de Protecţie Internă a ministerului să se facă o evaluare şi imediat după ce vom avea o evaluare, ieşim cu un comunicat. Este prima dată când aud că doamna procuror-şef a avut o discuţie instituţională cu mine şi pe tema aceasta. Nu a existat o asemenea discuţie, nu mi-a sesizat că nu primeşte informări, plus de asta fac precizarea că această direcţie de la nivelul ministerului lucrează, aşa cum spune actul normativ care reglementează activitatea, cu Direcţia Generală Anticorupţie”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, la Antena 3.