Diaconu: Direcții din ANAF, confiscate de un grup cu stagii de infracţionalitate

Fostul șef al ANAF Gelu Diaconu susține că situația Finanțelor țării s-a deteriorat pe timpul guvernării tehnocrate a lui Dacian Cioloș și a agravat în timpul Cabinetului Grindeanu, iar cele două structuri de control ale Fiscului (Inspecţia fiscală şi Antifrauda) au fost practic confiscate de "un grup cu vechi stagii de infracţionalitate încă nedovedite formal". Diaconu, care a condus ANAF până în februarie 2016, a făcut aceste afirmații pe blogul personal, după ce, recent, premierul Sorin Grindeanu a înlocuit mai multe persoane cu funcții de conducere din Agenția Națională de Administrare Fiscală. El susține că după plecare lui din fruntea Fiscului toate au mers pe dos iar colecătările s-au dus în jos.

"Se profila un an (2016,n.r) cu încasări bugetare foarte bune în pofida primei etape de relaxare fiscală majoră (reducere CAS, TVA alimente, taxa pe stâlp, scutire impozit pe profitul reinvestit etc.). Anterior, până şi echipa FMI/CE recunoscuse că am dat peste cap toate previziunile lor şi depăşisem cu mult “angajamentele” luate în scris, asumându-ne, eu şi vicepreşedinţii de atunci ai ANAF, consecinţele aplicării legii responsabilităţii fiscal bugetare 69/2010.

Cu două-trei zile înainte de căderea guvernului Ponta, ministrul finanţelor de atunci, Teodorovici, îmi trimite spre avizare proiectul de buget pe anul 2016 care urmă să fie depus în Parlament. După o analiză atentă cu echipa mea, refuz să îl avizez. La insistenţa unor colegi din minister semnez cu obiecţiunea “venituri supraestimate cu cca 7 miliarde de lei” pe exemplarul din buget cu semnăturile avizatorilor. Din precauţie, nu mai voiam să-mi asum o programare bugetară supraestimată pe anul 2016 cu care politrucii din exteriorul ANAF să se împăuneze iar eu prin presiunea exercitată pe colectare să îmi asum oprobriul public generat de o campanie mass media dirijată, chiar dacă ştiam că aş putea să îndeplinesc planul de încasări, în condiţiile în care eram lăsaţi să menţinem aceeaşi presiune în lupta cu evaziunea. Dar intervine episodul Colectiv şi căderea intempestivă a guvernului Ponta. Când lucrurile din perspectiva echilibrului bugetar mergeau foarte bine trebuia să distrugem tot ce se construise cu multă muncă! Noul ministru instalat, doamna Dragu (Anca Paliu Dragu, n.r.), o persoană de pe o altă planetă în materie de cunoştinţe necesare ocupării unei asemenea funcţii, îmi retrimite proiectul de buget al lui Teodorovici, deloc modificat, la reavizat. Refuz şi de această dată avizarea fără obiecţiuni, cu atât mai mult cu cât tehnocraţi dăduseră deja semnale puternice şi clare că ar cam trebui relaxată lupta cu evaziunea, fiind interesaţi exclusiv de jocurile de imagine şi să servească interesele gulerelor albe care i-au adus la putere. Mă sună pe telefonul mobil personal premierul Cioloş. Cu care am o discuţie îndelungată explicându-i motivele avizării cu obiecţiuni a proiectului de buget. Cu toate acestea, îmi spune verde în faţă: “nu pot să promovez spre aprobare legislativului, în primele zile ale mandatului meu, un proiect de buget avizat cu obiecţiuni de către şeful ANAF”. După această discuţie mă conformez şi semnez. Bugetul va fi aprobat la foc automat în Parlament. Între timp, în primele săptămâni, am realizat rapid că noua echipa Cioloş era mult mai preocupată de permanetizarea să la putere (o minciună sfruntată că ar fi fost un guvern “de tranziţie”, cum au spus iniţial!). Aveau o preocupare obsesivă pentru imaginea publică. Eu eram preocupat de un război pe toate fronturile cu evaziunea, creşterea conformării şi implementarea programului de modernizare a administraţiei fiscale, iar ei nu încercau decât să mă blocheze", a scris Diaconu.

Acesta a spus că luna 2016 a fost una de excepţie în materie de colectare a veniturilor. "Cu toate acestea, pentru mine atmosfera incompetenţei noilor şefi din MFP devine irespirabilă. Chiar la începutul lunii februarie îmi scriu demisia. Mai avusesem o tentativă în noiembrie 2015. Plec într-un mic concediu. Sunt căutat de premier. A două zi la întoarcerea din concediu şi cu o zi înainte să fiu citat că suspect la DNA mă convoacă la o discuţie, care a durat o ora. Îmi cere să-mi continui activitatea, avem o discuţie foarte consistentă pe tema colectării veniturilor şi a impactului pe care l-am putea resorbi al legii salarizării bugetare pe care populiştii din PSD se pregăteau să i-o pună în braţe. Şi, chiar dacă ştiu că este prieten cu madam Dragu, îl informez că nu pot avea nimic în comun cu “priceperea” doamnei în materie de administrare fiscală şi că îmi va fi imposibil să colaborez cu ea. Apoi urmează spectacolul pus în scenă de fabricanţii de dosare. Aşa cum nu avusesem legătură vreodată cu papa de la Roma tot aşa mă trezesc “implicat” în dosarul “Partida Romilor”. Abia atunci am realizat întreagă regie! Imediat după aceea, declar public în mod repetat că va urmă paralizarea ANAF şi că o consecinţă dezastrul deficitului bugetar. În preajma primei rectificări le spun că vor avea 10 miliarde lipsa la venituri. Aşa vor încheia anul 2016 tehnocraţii minţind încă odată printr-un simulacru de rectificare pozitivă", mai spune Diaconu.

Nici guvernarea PSD nu a scăpat acuzelor fostului șef al ANAF. "La începutul acestui an reacţionez imediat la bugetul fantezist (2017) pe care îl impune aripa populistă a PSD. Apoi aceiaşi strategi ai binelui naţional vin cu o prostie în stare pură numită introducerea impozitului pe gospodărie în România. Oamenii aceştia reuşesc să o întreacă până şi pe madam Dragu la incompetenţa, ceea ce credeam că este aproape imposibil. Iar astăzi, cum spuneam, îşi aruncă pisica unul în ograda celuilalt! Un lucru e sigur. Comisia Europeană nu operează cu sensibilităţile electorale ale acestor grupări. Iar nucleul dur Merkel-Macron se va consolida vreme de ani buni. Noi introducem o lege a salarizării bugetare cu un impact imens pe cheltuielile publice şi peticim gaura cu venituri din confiscarea rezervelor de dezvoltare a câtorva companii de stat rămase profitabile. Şi uite aşa deznodământul pentru România se apropie.

Dacă la incompetenţa guvernării Cioloş adăugaţi populismul deşănţat al PSD care şi-a reluat şi practică de a numi pe funcţii tot soiul de dubioşi în zona MFP/ANAF, aveţi explicaţia corectă a cauzelor situaţiei în care am ajuns. Această situaţie se va agrava pe zi ce trece. Cele două structuri de control ale ANAF (inspecţia fiscală şi Antifraudă) au fost practic confiscate de un grup cu vechi stagii de infracţionalitate încă nedovedite formal", a mai declarat Diaconu.