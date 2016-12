Diandra Forrest, primul fotomodel afroamerican albinos

Cu o piele ca sideful și buze cărnoase ce ar face-o invidioasă până și pe Angelina Jolie, Diandra Forrest este considerată de mai-marii industriei modelling-ului o variantă umană a diamantului Hope. Diandra este de origine afroamericană, însă suferă de o anomalie congenitală ce îi oferă acest aspect fizic neobișnuit. Ea are pielea albă, ochii verzi și părul blond natural, însă trăsăturile feței, precum nasul sau forma buzelor, sunt specifice pentru nativii afro.

Diandra este primul model feminin albinos cu origini afro-americane. Ea s-a născut în cartierul Bronx, din New York, pe data de 22 octombrie 1989, din părinți africani. Nu este singura din familie, fratele său suferă de aceeași boală. Fotomodelul nu a crezut niciodată că albinismul, care i-a distrus copilăria, o va propulsa pe cele mai înalte culmi ale gloriei. Din cauza faptului că era atipitcă și nu avea pielea neagră, Diandra a fost terorizată de colegii de clasă. Ei o întrebau dacă este adoptată sau dacă a băut prea mult lapte, fiindu-i tot timpul greu să se integreze în societate. „Obișnuiam să vin acasă plângând“, își amintește cu tristețe tânăra de 27 de ani. Era atât de traumatizată, încât părinții ei s-au văzut nevoiți să o mute la o școală specială, unde mai existau și alți copii ca ea.

Descoperită din întâmplare pe stradă

Într-o zi, lucrurile s-au schimbat radical pentru Diandra. Mergând pe stradă, ea a fost remarcată de un tânăr fotograf pe nume Shameer Khan. El a încurajat-o să își înceapă cariera, considerând că are o frumusețe exotică și o înălțime potrivită. „Ești frumoasă, ar trebui să încerci“, i-a spus acesta, iar ea i-a urmat sfatul. După ce a colaborat în probe timp de câteva luni, Diandra s-a alăturat agenției Elite Models din New York. A fost pentru prima dată când un model albinos a semnat cu o agenție de o notorietate internațională. Dintr-o dată, faptul că era diferită a devenit cel mai mare atu al său. Diandra a lucrat pentru MAC, Viviene Westwood și Jean Paul Gaultier. În același timp, a devenit o voce sonoră pentru persoanele afroamericane care suferă de albinism și sunt maltratate în Africa de Est, pe motiv că practică vrăjitoria. Fotomodelul colaborează cu organizația ACN (Assisting Children in Need) din Tanzania și luptă împotriva discriminării și pentru integrarea socială a acestor persoane.