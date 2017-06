Dietele-minune care pot ucide

Zeci de site-uri oferă în mediul online diete-minune de slăbit, oferind speranțe deșarte de a pierde kilograme în numai câteva zile. Cum să slăbeşti rapid? Scapi de șapte kilograme în doar șapte zile! Dieta care te ajută să slăbeşti în timp ce dormi. Niciodată nu a fost mai uşor. Scapi de nouă kilograme în doar două zile. Sunt câteva din sutele de mii de diete pe care le găsim pe Internet.

Deprimați și izolați, adolescenții care suferă de obezitate încearcă fel și fel de soluții aflate la îndemână, pe Internet, înainte de a apela la ajutorul părinților și al specialiștilor, soluții care de multe ori le pun viața în pericol. Să ții regim o săptămână, fără să faci sport, și să pierzi câteva kilograme bune pare soluția ideală. În realitate, cele mai multe ne pot face rău, iar medicii avertizează că nu este exclus să ne amenințe chiar viața. „Nu doar că vor pune imediat la loc kilogramele pierdute, dar se pot îmbolnăvi chiar foarte grav. Am avut un caz odată, când un puști de 18 ani, care încercase să slăbească rapid și urmase mai multe diete ce îi făcuseră praf ficatul, stomacul și îi dăduseră peste cap tot sistemul“, explică Dorian Drăghici, expert în nutriție şi obezitate.

Programul salvator

Sorina cântărea 92 de kilograme la 14 ani și ajunsese să mănânce o pâine întreagă numai la o singură masă. „Îmi plăcea foarte mult pâinea. O mâncam cu orice: cu cartofi prăjiți, cu carne, cu paste, cu orice. Și asta făceam mai toată ziua: stăteam în casă și mâncam. Şi parcă niciodată nu mă săturam. La școală îmi era rușine, pentru că aveam colegi care râdeau de mine și mă făceau grasă. Nu se jucau cu mine pentru că îmi spuneau că nu pot să alerg, să țin pasul cu ei și să rezist. Aș fi vrut să scap de burtă, de toată grăsimea, dar nu știam ce să fac. Eram mereu singură și nu prea ieșeam din casă“, povestește acum Sorina, cu zâmbetul pe buze. Pentru că aceste kilograme în plus sunt de mult istorie. Fata a fost înscrisă de părinți într-un program care îmbină sportul, nutriția și psihonutriția. Lista cu alimentele pe care avea voie să le consume a fost un adevărat șoc: smoothiuri, cereale, ovăz cu fructe și iaurt, salate, legume multe și fructe. „Nimic nu mai era la fel. Mi-a fost foarte greu să trec de la cartofi prăjiți cu friptură de porc la salată de crudități. Nu prea mâncasem așa ceva până atunci“, povestește fata, care acum cântărește cu 30 de kilograme mai puțin.

Miraj pentru adolescenți

„E ușor pentru adolescenți să se lase pradă acestui miraj, acestor iluzii că vor obține rezultate rapide dacă timp de câteva de zile țin diete restrictive, draconice, doar sperând să fie mai ușori cu câteva kilograme. Aceste diete-minune nu funcționează și de multe ori dăunează sănătății, cu efecte ireversibile. Dietele fără carbohidraţi, dietele bazate pe proteine sau dietele cu pastile-minune, în mod normal, nu vor da rezultate“, avertizează Dorian Drăghici, expert în nutriție și obezitate.

„Oamenii cred în mod eronat că este vorba doar despre o chestiune de voință. E mai mult de atât: e vorba despre stabilitate emoțională, despre susținerea în familie, prieteni și colegi care trebuie să-l sprijine pe tânăr, ajutor necondiționat din partea celor apropiați și, mai ales, încurajări în ciuda eșecurilor“, explică Doina Tomescu, psiholog.

O treime din populația Globului este supraponderală

Aproape fiecare a treia persoană din lume este supraponderală sau obeză, copiii fiind din ce în ce mai afectați, potrivit cercetătorilor americani. Ponderea persoanelor obeze s-a dublat din 1980 în peste 70 de țări și a crescut în majoritatea celorlalte, potrivit unui studiu publicat în New England Journal of Medicine, care a acoperit 195 de țări în intervalul 1980-2015, potrivit Agerpres. În 2015, excesul de greutate corporală a afectat 2,2 miliarde de copii și adulți. În rândul acestora, circa 700 de milioane – din care aproape 108 milioane de copii – sunt obezi.

„Excesul de greutate corporală este una dintre cele mai stringente probleme de sănătate publică ale timpurilor noastre, care afectează aproape una din trei persoane“, a declarat autorul principal al studiului, Ashkan Afshin, de la Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) din Seattle, SUA. Dintre primele 20 cele mai populate țări din lume, Statele Unite prezintă cel mai ridicat nivel de obezitate în rândul copiilor și adulților tineri, cu o rată de 13%, în timp ce Egiptul are cele mai multe cazuri de adulți obezi, cu o rată de 35%. La nivel global, media obezității a fost de 5% în rândul copiilor și de 12% în rândul adulților.