Din 18 septembrie, schimbări în Grila Gold Fm

Gold Fm aduce pe 96.9 sau Live pe www.radiogoldfm.ro ori prin noua aplicație de mobil (disponibilă pe ambele platforme iOS și android) atât emisiunile îndrăgite deja de ascultătorii săi, dar și programe noi și emisiuni modificate.

Emisiunile de linie

De astăzi, de la ora 7.00, s-a spus ”Bună dimineața!” din nou de către echipa “Gold Morning” (luni- vineri 7:00 -10:00) - Gianina Corondan, Radu Buzăianu și Arthur Palaghia.

“E un matinal care, dacă nu ar fi fost, ar fi trebuit să fie. Nu era ușor dimineața. Era de ales între o sumedenie de matinale. Din clipa în care-l descoperi, nu va mai fi de ales. Dinamic, personal și viu. Muzică și vorbă bună”, spun matinalii.

”Travel man” se aude de luni până joi, de la 10:00 la 12:00. Bogdan Popescu își așteaptă ascultatorii cu informații despre tot ceea ce înseamnă călătorii explicate “on air”, cu o adresabilitate largă.

“Destinația contează mai puțin. Drumul însă este cel care m-a chemat întotdeauna. Să vezi și să simți este secretul. Singura forma de mișcare este călătoria… O călătorie unde ne poartă drumurile și oamenii, realitatea și întâmplările. Într-o zonă în care sper că, în cele din urmă, zâmbetul e cel care învinge”, explică Bogdan aka Travel Man.

”Gold FM de vreme” bună își continuă drumul de luni până joi, 14:00 -16:00, sub vocea inconfundabilă a Alinei Dimitriu. Personalități GOLD, istorioare interesante sau povești de viață ce merită spuse.

“În emisiunea asta nu plouă niciodată. Decât cu povești despre oameni extraordinari, istoriile lor, invențiile lor și muzica lor faină. Te vei amuza, te vei mira și apoi vei exclama: Ahaa! Ești născut azi? Azi descoperi în ce zi grozavă te-ai născut!” afirmă Alina.

Alex Vasilache On Air!

O nouă producție radio debutează din data de 18 septembrie: ”Overtime” cu Alex Vasilache (Jukebox) și Dan Andreșescu, de luni până joi, 17:00 -19:00.

Emisiunea lui Alex Vasilache (cunoscut și din emisiunea ”Cronica Cârcotașilor”) și Dan Andreșescu este un program în care realizatorii vor comenta veseli tot ce e nou, tot ce e de văzut/făcut.

“În primul rând, surpriza este că suntem o echipă nouă în lumea radioului. Poate este surprinzătoare noua mea ipostază de om de radio. E drept, colegii de la Jukebox îmi spun că vorbesc prea mult pe scenă, așa că pare natural că m-am îndreptat spre un domeniu în care pot comunica liber cu publicul. Ascultă Overtime, de luni până joi, de la 5 la 7 seara. O emisune făcută din pasiune și cu sinceritate”, spune Alex despre noul său proiect.

Dan Andreșescu adaugă: “E o emisiune lejeră, relaxată, cu muzica aleasă să meargă bine și pentru cei care ar mai fi băut o cafea daca n-ar fi băut deja suficiente. Dăm tonus drumului spre casă, de la job, și că noi credem cu tărie că savoarea lui "joie de vivre" poate fi recuperată în orice parte a zilei. Eu, Alex Vasilache și producătorul nostrum, Mișu Constantin, vă promitem quality time.”

Vinerea, emisiunile “de autor”

IT Republic (10:00-12:00)

Emisiunea lui Carmen Ivanov & Mihai Crăciun este în continuare singura emisiune radio cu acest profil pe piața bucureșteană.

Vocea filmelor (13:00-14:00)

Irina Margareta Nistor și invitații săi vorbesc despre cele mai noi, premiate și interesante filme apărute pe piața cinematografică.

Oameni de aur (14:00 -15:00)

Cunoscutul realizator de emisiuni de televiziune (profesor de jurnalism) Bogdan Gamaleț propune o serie de interviuri cu oamenii de valoare ai timpurilor noastre. O emisiune în care vor fi doar aceia care dau valoare lumii românești și din ale căror vorbe avem ceva de învățat.

“Emisiunea Oameni de aur este destinată celor care vor să cunoască oameni de top, valori ale societăţii noastre, să afle cum au ajuns “sus”, de unde au pornit, cum privesc lumea, ce transmit celor pentru care constituie un exemplu, ce greşeli au făcut, ce riscuri şi-au asumat etc. Invitaţii sunt persoane publice şi nu numai; sunt pe locul 1 în domeniul în care activează, sau sunt pe locul 1 în preferinţele publicului, chiar dacă încă nu au ajuns la “medalia de aur” (ex.: Simona Halep). Emisiunea doreşte să arate şi faţa frumoasă a României, nu politicieni corupţi, nu hoţi exportaţi, nu escroci de renume mondial. Nu facem politică, aducem un elogiu excelenţei”, explică realizatorul.

Pe românește (15:00 -17:00)

Emisiunea “experiment” realizată de jurnalistul Gabriel Fereșteanu se muta vinerea. Timp de două ore își propune să atragă atenția asupra problemelor din societatea românească într-o manieră multimedia (radio/ vlogg/ presă scrisă/tv).

Gabriel Fereșteanu: “Pe românește e despre mine, despre tine, cel care citești acum și despre vecinul tău. Vorbesc despre povești de succes, probleme și fac experimente sociale. Ascultătorii sunt vedetele din tronsonul meu, ei vor fi pe FM, două ore, în fiecare vineri. Bine, vin și miniștrii, cântăreți de top și vloggeri, dar nimeni nu va avea mai mult spațiu dedicat înafara ascultătorului. Și, în plus, nu sunt singur. Am trei oameni frumoși cu mine, mereu în studio: Georgiana Ioniță, Sandra Sălăgean și Alex “The Link”. Plus Roxana Bichiș, “șefa” și Ioana “Chb”. Eu garantez că o să ne iubiți gașca și o să vă regăsiți total.”

Drive Time coaching (17:00 -19:00)

Raluca Moianu propune o emisiune relaxată, de început de weekend, în care subiectele abordate se axează pe timp liber și dezvoltare personală.

“Este un program relaxant, de drive time, cu ce e de văzut/făcut sau ce ne-a plăcut la capitolul carte, film, teatru sau concerte în București. Mai găsești … tot ceea ce este nou și provocator și poate fi catalogat drept hipsteresc, poveștile bucatelor de la masa de seară sau istorioarele unor oameni sau locuri care ne fac mândri că suntem români”, spune cunoscutul om de radio și televiziune.