Din ce cauză un cunoscut realizator TV a tras o spaimă zdravănă

Realizatorul TV Dragoș Pătraru s-a aflat într-o mașină implicată într-un accident rutier, chiar el povestind întâmplarea pe Facebook. Mașina în care era Pătraru oprise la o trecere de pietoni, moment în care a fost lovită din spate, de o alta.

Realizatortul TV a creat controverse pe Facebook după ce l-a caracterizat într-o manieră nu tocmai elegantă pe posesorul autoturismului din spatele mașinii în care era și el.

”Abia după ce oprești la o trecere de pietoni și se înfige un prost cu un Logan în tine realizezi că merită să plătești ratele alea la leasing pentru o mașina rezistentă. Later edit: cred că, pe bună dreptate, s-au supărat pe mine posesorii de Logan, care cred că i-am făcut proști pe ei. Scuze, n-am nimic cu posesorii de Logan, am foarte mulți prieteni cu Logan, desigur, nu asta era ideea. Spun doar că ăsta care avea Logan și a intrat în mine era un prost. Pentru că noi eram opriți la o trecere de pietoni. Și mai spun că între Logan și o mașină rezistentă e o maaaare, foarte mare diferență, am constatat după accident. Graba. Scuze încă o dată”, a scris Dragoș Pătraru, luni, pe pagina de Facebook.