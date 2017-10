Dirijorul Cristian Mandeal revine pe scena Sălii Radio

Concertul Orchestrei Naționale Radio programat vineri, 6 octombrie, de la ora 19.00, anunță o întâlnire muzicală de excepție la Sala Radio: dirijorul Cristian Mandeal și violonistul Răzvan Stoica vor evolua împreună pe aceeși scenă, într-un concert al cărui program se prefigurează la fel de incitant ca numele protagoniștilor de pe afiș!

Corul Academic Radio, condus de Ciprian Țuțu, completează impresionanta distribuție a concertului, care va debuta pe ritmurile uverturii din opera Coțofana hoață, de G. Rossini. Va urma Concertul nr. 1 în re major pentru vioară și orchestră, op. 6, de N. Paganini, care îl va avea ca solist pe violonistul Răzvan Stoica. Seara se va încheia pe acorduri de Ravel, cu Suitele I și II din lucrarea Daphnis și Chloé.

Cu sute de concerte dirijate în peste 35 de țări de pe 4 continente, Cristian Mandeal și-a cucerit o excelentă reputație națională și internațională, atât datorită performanțelor sale muzicale, cât și implicării sale recente în evoluția Orchestrei Române de Tineret, pe care a reușit să o transforme într-un veritabil brand național.

Câștigător a peste 24 de concursuri internaționale prestigioase, între care cunoscutul Talent Prize din Bratislava, în 2013, Răzvan Stoica este astăzi unul dintre cei mai bine cotați violoniști români. A fost numit Cel mai bun violonist din Europa sub 28 de ani. Formează, alături de pianista Andreea Stoica, sora sa, Duo Stoica și pot fi ascultați frecvent în concerte la Gewandhaus, Leipzig, Concertgebouw, Amsterdam, Berlin Konzerthaus și la Musikverein, Viena, dar și în SUA, Japonia și în Europa Centrală și de Est.

CRISTIAN MANDEAL

În cei 45 de ani de activitate dirijorală neîntreruptă, Cristian Mandeal şi-a exercitat profesia atât în străinătate, cât mai ales în România. A studiat la Conservatorul Ciprian Porumbescu timp de 10 ani (1965 – 1975) pianul principal, dirijatul (Constantin Bugeanu) şi compoziţia (Ştefan Niculescu). Și-a completat ulterior studiile la Berlin (Herbert von Karajan, 1980) şi München (Sergiu Celibidache, 1990). A început prin a fi corepetitor la Opera Română Bucureşti (1974 – 1977), devenind apoi dirijor al Filarmonicilor din Târgu Mureş (1977 – 1980), Cluj (1980 – 1987) şi Bucureşti (1987 – 2009). A fost Director Artistic al Festivalului şi Concursului Internaţional George Enescu, ediţia 2001 şi 2003.

Ca Dirijor Principal şi Director General al Filarmonicii George Enescu (1991 – 2009), a ridicat nivelul acesteia la cote deosebit de înalte, lăsând în urmă o instituţie etalon pentru România. În acest răstimp a fost restaurată şi modernizată clădirea Ateneului Român (1991 – 2003). S-au realizat din venituri proprii dotări complexe în infrastructură şi în orchestră. Repertoriul a fost constant îmbogăţit şi înnoit. Personalul artistic s-a bucurat de respect şi recunoaştere naţională şi internaţională, beneficiind timp de patru ani de o lege salarială specială. Au avut loc peste 30 de turnee, atât în Europa, cât şi în Asia. S-a realizat o discografie relevantă pe CD şi DVD, printre care integralele Enescu şi Brahms. Au avut loc o serie de concerté eveniment de răsunet naţional şi internaţional şi o constantă participare la toate ediţiile Festivalului Enescu, atât prin implicarea tuturor formaţiilor muzicale ale instituţiei, cât şi prin participări individuale ale artiştilor de prim rang. A fost reînfiinţată Orchestra de Cameră a Filarmonicii, formaţie de elită selectată din cadrul orchestrei simfonice, cu stagiuni, turnee şi înregistrări proprii.

În străinătate, Cristian Mandeal a dirijat sute de concerte ca invitat a zeci de orchestre, pe 4 continente, în 35 de ţări şi 31 de capitale. A participat la multe festivaluri internaţionale de prestigiu în compania celor mai reputaţi solişti ai contemporaneităţii. A fost director artistic al Northern Israelian Orchestra - Haifa (1999 - 2002) şi al Orchestrei Naţionale Basce - San Sebastian (2001 – 2008), Dirijor Permanent la Orchestrei Haydn din Bolzano și Trento (2000 – 2003); a fost dirijor principal invitat al Orchestrei Halle Manchester (2003 – 2008), primul deţinător al acestui titlu în întreaga existenţă de 150 de ani a acestei orchestre, al Filarmonicii din Copenhaga (2006 – 2013) și al Filarmonicii din Belgrad (stagiunea 2006 – 2007).

Cristian Mandeal a dirijat peste 60 de prime audiţii absolute, în special ale compozitorilor români, dar şi străini, o parte dintre acestea fiindu-i dedicate. Este un promotor neobosit al lui George Enescu, programându-i muzica pe toate meridianele. A dirijat opera Oedipe în primă audiţie britanică (Festivalul de la Edinburgh, în 2002) şi italiană (Teatro Lirico di Cagliari, în 2005). Din 2008 este Preşedintele Societăţii George Enescu din Londra.

A realizat sute de minute de imprimări de radio şi a înregistrat pe LP, CD şi DVD pentru Electrecord, BMG Ariola, AIX Record (SUA), Claves, Bis şi Nimbus. A realizat 3 CD-uri aniversare ale Filarmonicii George Enescu, la 125, 135 şi 140 de ani. Este membru, dar şi preşedinte în juriile unor concursuri internaţionale de dirijat.

Cristian Mandeal a primit numeroase premii şi distincţii româneşti şi străine. Este cetăţean de onoare al oraşului Braşov şi Doctor Honoris Causa al Academiei din Cluj. Un punct de mare interes în ultima perioadă de activitate a lui Cristian Mandeal îl reprezintă colaborarea cu Orchestra Română de Tineret pe care o cultivă, educă şi dirijează constant începând din 2008, ridicând-o în acest scurt răstimp la un nivel de autentic brand naţional, cu numeroase şi prestigioase participări în marile săli de concerte şi festivaluri din România și din Europa, la care se adaugă şi o discografie proprie.

RĂZVAN STOICA

Câștigător al premiului New Talent Bratislava 2013 și al titlului de Cel mai bun violonist din Europa sub 28 de ani.

Cunoscut pentru „virtuozitatea, pasiunea și superba sa interpretare”, violonistul Răzvan Stoica și-a stabilit deja bazele unei cariere impresionante. Reprezentațiile sale carismatice au captat atenția publicului și a presei. Mânuind cu pasiune vioara de la o vârstă fragedă, Răzvan a fost admis la Liceul de Muzică George Enescu din București, unde a lucrat cu prof. Olivia Papa, dar și cu maeștrii Ștefan Gheorghiu și Modest Iftinchi, acesta din urma fiind cel care, după spusele lui Răzvan „l-a format ca violinist și ca om”. După absolvire, Răzvan și-a continuat studiile la Conservatorul Regal din Amsterdam, studiind la clasa prof. Ilya Grubert, dar a participat și la cursuri de măiestrie cu violoniști ca Leonidas Kavakos, Krysztof Wegrzyn, Vadim Repin, Itzhak Perlman, Ivry Gitlis si Pinchas Zuckerman.

A primit peste 24 de premii naționale și internaționale la competiții prestigioase, printre care Concursul Perosi (Tortona, Italia), competițiile olimpice pentru vioară (România) și Concursul pentru duete de la Bolzano (Italia). În 2009, a primit premiul I în cadrul Strad Prize, Salzburg, (Austria). Câștigând acest prestigios concurs, lui Răzvan i-a fost oferită o vioară Antonius Stradivarius, datând din 1729. A evoluat, atât ca solist invitat cât și în recitaluri camerale cu Duo Stoica, în Amsterdam, la Royal Concertgebouw, la Paris, la Théatre des Champs Elysées, la, Brescia, la Teatro San Barnaba, la Teatro Carlo Felice din Genova etc.

Din 1996 i s-a alăturat surorii lui, pianista Andreea Stoica, cu care a format Duo Stoica, într-o formulă camerală de mare succes.

În 2012, Răzvan a semnat un contract de înregistrări cu casa de discuri olandeză Aliud. Primul disc produs sub acest contract, Capriccioso, a fost lansat în septembrie 2012, fiind vândut în întreaga lume. A urmat imprimarea, foarte apreciată de către critici, a celor 24 de Capricii de Niccolo Paganini și cea a Simfoniei spaniole pentru vioară și orchestră Op. 21 de Edouard Lalo, împreună cu orchestra Academiei Beethoven din Cracovia, dar și Virtuosity and Passion, album produs de Casa Radio. Răzvan Stoica continuă să-și alcătuiască un distins catalog de înregistrări, alături de casa de discuri Universal Music România. A imprimat albumele A Journey into Classical și Strad Style – coloana sonoră a filmului cu același nume (premiera a avut loc în februarie 2017).

Răzvan și Andreea Stoica (Duo Stoica) pot fi văzuți frecvent în concerte la Gewandhaus, Leipzig, la Concertgebouw, Amsterdam, Berlin Konzerthaus și la Musikverein, Viena, dar și în SUA, Japonia și în Europa Centrală și de Est.

CIPRIAN ŢUŢU

Născut la Braşov în 1979, dirijorul Ciprian Ţuţu a absolvit cursurile Facultăţii de Muzică din orașul natal (specializarea Pedagogie Muzicală – dirijat cor academic şi masterat în Stilistică dirijorală), beneficiind de îndrumarea maeştrilor Nicolae D. Bica (Dirijat coral), Ludovic Bács (Dirijat vocal-simfonic) și Dan Buciu (Tehnici moderne de analiză muzicală). Între 2006 și 2010 a participat la cursuri susţinute de dirijorii Victor Dumănescu (Academia de Muzică din Cluj-Napoca), Octav Calleya (Conservatorul Superior de Muzică din Malaga, Spania) şi Mihai Diaconescu (Universitatea de Muzică din Bucureşti).

În 2013 și-a susţinut teza de doctorat în cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, obţinând titlul de Doctor în Muzică. În anul 2015 absolvă cursurile postdoctorale din cadrul Universității Transilvania din Brașov, având ca temă de cercetare Vocea umană și implicațiile ei în interpretarea corală contemporană.

Ciprian Ţuţu a desfăşurat activităţi didactice în cadrul mai multor instituţii de învăţământ brașovene. Din 2004 este cadru didactic titular la Facultatea de Muzică din cadrul Universităţii Transilvania din Brașov. În prezent ocupă funcția de lector universitar, activând ca dirijor al clasei de operă (2004-prezent), dirijor al corului specializării Pedagogie Muzicală (2005-prezent), dirijor al orchestrei Facultăţii de Muzică (2009-prezent).

Din anul 2000, Ciprian Ţuţu este dirijor al Corului Gheorghe Dima din Braşov, ansamblu ale cărui origini le găsim în Reuniunea Română de Gimnastică şi Cântări, înfiinţată odinioară de însuşi compozitorul Gheorghe Dima şi a cărei continuitate a fost asigurată prin activitatea dirijorilor Constantin Bobescu şi Nicolae D. Bica.

Activitatea dirijorală cuprinde manifestări artistice diverse, de la spectacole de operă, până la concerte á cappella, cu acompaniament, precum şi vocal-simfonice, în compania unor importante orchestre din ţară (Braşov, Oradea, Cluj-Napoca, Bucureşti) şi străinătate. Ca dirijor al corului mixt Gheorghe Dima a concertat în anul 2005 alături de orchestra Filarmonicii ”Dmitri Șostakovici” din Sankt-Petersburg (în program oratoriul Matthäus Passion de Johann Sebastian Bach), iar în anul 2007 a prezentat, alături de Filarmonica din Roma, o lucrare contemporană – oratoriul San Camillo de Lellis de Collafranceschi. A pregătit şi condus peste 10 proiecte de operă cu studenţii specializării Interpretare Muzicală – Canto din cadrul Facultăţii de Muzică Braşov, între care amintim Bastien und Bastiennne în anul aniversar Mozart (2006), Il trittico în anul aniversar Puccini (2008) – spectacol transmis de TVR Cultural, The little sweep de Britten (2011), ş.a.

Reunind studenții celor trei specializări ale Facultății de Muzică din Braşov (Canto, Pedagogie şi Interpretare Muzicală), Ciprian Țuțu a coordonat și dirijat o serie de proiecte vocal simfonice, dintre care amintim: în 2006 Petite messe solennellede G. Rossini, în 2008 Matthäus Passion de J.S. Bach, în 2009 Nelsonmesse de J. Haydn (comemorarea a 200 de ani de la trecerea în neființă a compozitorului austriac), în 2010 Stabat Mater de G. B. Pergolesi, în 2011 Der 42 Psalm de F. Mendelssohn Bartholdy, în 2012 Requiem de W.A. Mozart, în 2013 Requiem de G. Verdi, în 2014 Stabat Mater de Rossini, în 2015 Misa în Sol major de F. Schubert (200 de ani de la compunere) și Gloria în re minor de A. Vivaldi (300 de ani de la compunere).

Din anul 2012 ocupă funcţia de maestru de cor la Opera Braşov, de-a lungul celor patru stagiuni pregătind sau dirijând ansamblul coral al instituţiei în peste 100 de spectacole, dintre care vom enumera doar premierele operelor Madama Butterfly de Puccini, Tosca de Puccini, Il Tabarro de Puccini, Flautul fermecat de Mozart, Il Trovatore de Verdi, operetei Țara surâsului de Lehár şi a oratoriului Stabat Mater de Rossini. De asemenea, Ciprian Țuțu s-a aflat la pupitrul orchestrei Operei Brașov, conducând în perioada 2013-2015 un număr de 7 gale sau concerte de arii și coruri din opere.

În anul 2011 devine membru al cvintetului vocal Anatoly alături de care participă la concerte, recitaluri, festivaluri şi concursuri în ţară şi străinătate. Anul 2014 este marcat de obținerea a două importante distincții pentru palmaresul cvintetului Anatoly: premiul I și trofeul Concursului Coral A ruginit frunza din vii, Chișinău, Moldova, precum și premiul II la Concursul Coral Internațional de la Tolosa, Spania. Împreună cu ceilalți membri ai formației a realizat două compact discuri – Tainica grădină (2012) şi Poveste de Crăciun (2013), precum și un DVD intitulat Ninge iar (2015), pe care le semnează în calitate de interpret (bariton) şi aranjor.

În anul 2015 obține o bursă din partea Universității Transilvania din Brașov și participă la Masterclass-ul Internațional de Dirijat și Cânt Coral de la Sarteano, Italia, unde are posibilitatea să studieze cu Simon Carrington (Yale University SUA și fondator al sextetului vocal The King’s Singers), Brian O’Connell (Boston University din SUA) și Bronislawa Falinska (Padua Music Conservatory, Italia).

În prezent Ciprian Țuțu este dirijor al Corului Academic Radio.