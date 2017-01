Disecții artistice în realitatea identității noastre

Până pe 12 martie este deschisă, la Eastward Prospectus (Str. Plantelor nr.50), expoziția „New Year's Dissections“ a artistului Pavel Brăila. Născut la Chișinău, Pavel își împarte acum viața între capitala Moldovei și Berlin. Evenimentul adună lucrări video, instalații și fotografii ale artistului basarabean care a descoperit arta fără să își dorească să ajungă altceva decât bucătar.

Pe Pavel Brăila l-am găsit cu câteva ore înaintea vernisajului de pe strada de care este legată moartea lui Eminescu. La capătul unei scări abrupte te întâmpină ceea ce criticul Raluca Voinea descrie drept „portretul unui gangster transformat în erou revoluționar“. Artistul tocmai întreba ce se întâmplă cu una dintre instalațiile din expoziție, așa că abia am apucat să ne cunoaștem înainte să ne împărțim responsabilitățile. El s-a întors în camerele de la subsol să pună la punct ultimele detalii ale expoziției, iar eu am fost condus de la o lucrare la alta.

Un miliard de dolari la expoziție

La început m-am lăsat derutat de lucrările din seria „Cum arată un miliard de dolari?“. Panouri de dimensiuni și culori diferite explodează în diferite colțuri ale primului etaj, fiecare lucrare fiind însoțită de câte un pachet cu bani moldovenești. Fiecare pachet conține 100 de bancnote de o anumită valoare.

Dimensiunea lucrării este dată de numărul de semne grafice alese de Brăila pentru a reprezenta câte teancuri de bancnote de o anumită valoare adună un miliard de dolari în bani moldovenești. Așa se face că, atunci când e vorba de pachetul de 1 leu moldovenesc, lucrarea se întinde pe jumătate de perete, iar atunci când în fața serigrafiei se află pachetul cu bancnote de 100 de lei dimensiunile pânzei imprimate abia se întind până la câțiva zeci de centimetri. Culoarea fiecărei serigrafii este împrumutată de pe bancnota expusă în fața pânzei. Acum nu mai poate să spună nimeni că nu știe cum arată miliardul dispărut cu ani în urmă din băncile moldovenești.

Revelionul moldovenesc cu repetiție

De ce ciocnesc basarabenii la două ore diferite Anul Nou? Este primul lucru pe care îl întrebi după ce ieși din subsolul în care lucrările video și instalațiile cu conserve (murături, dulceață, brânză) și mașina de scris se reflectă unele pe altele. Când coborâsem la etajul de jos al expoziției, lăsasem în urmă podelele curate ale galeriei. La întoarcere, Pavel împrăștiase peste tot confetti și am călcat pe micile buline colorate ca să ne începem discuția: „Am mai avut expoziții la București, dar aceasta este cea mai extinsă. Asta e o expoziție pe care am pregătit-o, nu am venit cu lucrări mutate din altă parte. Majoritatea lucrurilor pe care le vedeți aici, serigrafiile, tabloul, video cu mașina de scris, sunt toate încheiate în 2017“, a explicat artistul.

Explicații și mister

Lucrarea de la care ar porni traseul său prin propria expoziție spune că ar fi imaginile cu meseriașul care schimbă tastele și literele mașinilor de scris din chirilice în caractere latine: „Video cu mașina de scris este, de fapt, lucrarea-cheie. De acolo se începe ruptura. Acolo se vede cât de anevoios este să te întorci înapoi după 70 de ani de pierdere“. Dar, din momentul în care intri în parcursul propus de expoziția sa este foarte greu să te oprești: „Tot o ruptură este surprinsă și în imaginile cu Anul Nou. Pentru că noi nu mai suntem în Uniunea Sovietică și, totuși, involuntar, ciocnești paharul pentru Anul Nou de la ora Moscovei și, separat, când vine miezul nopții la Chișinău. E un obicei. Când era compania Concorde existau oferte de Revelion și luai avionul în jurul lumii ca să ciocnești pe fiecare fus orar pentru venirea Anului Nou. Acum nu mai e“, a explicat Brăila.

La câteva ore de la vernisaj mă întorceam la expoziție. „De ce este fotografia aceea lipită lângă pat?“, întrebau câțiva dintre cei care deja umpluseră galeria. Iar Pavel Brăila explica de fiecare dată cu povești întregi despre fiecare casă în care a fotografiat încăperea cu televizor, despre ușa frigiderului uriaș în care lovește mingea din lucrarea de la subsol, despre căutările sale de la o lucrare la alta.