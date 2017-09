DNA și dosarele după bunul-plac

În aceste zile, începe să iasă tot mai intens la iveală felul în care a funcționat DNA: rateuri, cazuri forțate, slaba documentare a cazurilor. Din câte se observă, activitatea DNA s-a bazat mai mult pe interceptări și denunțuri, procurorii nefiind capabili să facă investigații.

Cazuri răsunătoare au ieșit în ultimii ani pe poarta DNA. Au fost audiați miniștri, parlamentari, șefi de instituții publice, vedete de partid, oameni de afaceri celebri. Prejudicii de milioane au fost scrise în rechizitorii. Dosarele instrumentate și-au găsit apoi sfârșitul în sălile de judecată. Învinuiții au fost achitați și s-au întors bine-mersi acasă, iar cazurile au fost clasate. Cercetări făcute de mântuială, de multe ori pe repede înainte. Alteori, anchetele protejaților s-au terminat cu ștampila NUP. Ori judecători sau avocați incomozi au devenit victime ale unor răfuieli personale ale anchetatorilor. Așa se face că lupta anticorupție începe și se sfârșește, nu de puține ori, în birourile și după interesele procurorilor.

Rebuturile anticorupției

Constructorii președintelui CJ Vrancea, Marian Oprișan, achitați pe fond

Tribunalul Prahova a hotărât, prin sentința nr. 96.03.2016 din dosarul 8027/105/2011, că acuzațiile de abuz în serviciu și fals în înscrisuri decise de procurorii DNA pentru 5 constructori ai președintelui CJ Vrancea, Marian Oprișan, nu sunt prevăzute de legea penală sau nu au fost săvârșite cu vinovăția stabilită de lege. Acuzații Corneliu Prunache și Vasile Mihaciuc au fost găsiți nevinovați de infracțiunile de complicitate la abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Acuzați de complicitate la abuz în serviciu, Iulian Cristian și Vasile Graur au fost achitați. Inculpatul Vasile Buta, trimis în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani în formă continuată, a fost găsit nevinovat.

Achitări în dosarul procurorului‑șef al Parchetului Judecătoriei Orșova

Curtea de Apel Craiova a hotărât, prin sentința nr. 52/07.03.2016 din dosarul nr. 2060/54/2014, achitarea procurorului-șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Orșova, Carmen Sîrboiu. Ea a fost acuzată, prin rechizitoriul întocmit de DNA, de luare de mită, trafic de influență, instigare la folosirea de informații care nu sunt destinate publicității pentru obținerea de foloase necuvenite. A fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare doar pentru tentativă de abuz în serviciu.

Și ceilalți 4 inculpați reținuți în dosar au fost achitați. Pe 15.10.2014, toți fuseseră reținuți preventiv: comisarul-șef Ion Ianoși, șeful Serviciului de Investigații Fraude din IPJ Mehedinți, sub acuzația de luare de mită; omul de afaceri Constantin Popescu, președinte PSD Orșova, trimis în judecată pentru dare de mită; Viorel Sorinel Duducea, pentru cumpărare de influență și dare de mită, și subofițerul Liviu Ionuț Fister, șeful Formațiunii Rutiere din cadrul Poliției Municipiului Orșova, acuzat de folosire de informații care nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite, fals intelectual și abuz în serviciu pentru obținerea de foloase necuvenite.

Achitarea s-a dispus în baza art.16, alin. 1, lit. b din Cpp, potrivit căruia fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

Achitări în dosarul „Portul Constanța“

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, pe 22.03.2016, achitarea în dosarul „Portul Constanța“ a fostului secretar general din MAI Laurențiu Mironescu și a senatorului Mircea Banias, împreună cu alți 36 de inculpați. Sentința s-a dat în baza art. 16, alin. 1, lit. a și b din Cpp, potrivit cărora fapta nu există și nu a fost prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția cerută ce lege. Pe 31.05.2011, din cei 39 de inculpați în dosar, 28 au primit mandate de arestare preventivă, o parte dintre ele fiind prelungite până la 6 luni.

În timp ce unii sunt hăituiţi de procurori, alţii se ascund după paravanul DNA

Achitări în dosarul „Loteria II“

Curtea de Apel București a hotărât, pe 24.03.2016, menținerea sentințelor de achitare a 9 inculpați în dosarul „Loteria II“, dispuse de Tribunalul Municipiului București.

Pentru Camelia Voiculescu, Roza Giulio Giuzepe și George Copos s-a dispus încetarea procesului penal. Ei fuseseră acuzați prin rechizitoriul DNA de spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privară, instigare la infracțiunea de participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, folosirea de informații privilegiate pentru dobândirea de instrumente financiare etc.

Achitări în dosarul „Steriletul“

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, pe 28.03.2016, achitarea consilierului pe probleme de control al fostului ministru al Sănătății Daniela Bartoș, Remus Virgil Baciu, a lui Cristinel Spiridon Vodislav, reprezentant legal al SC Vodimedicor SRL Tg. Jiu, președintele comisiei de licitație organizate de Ministerul Sănătății în 2002, a Daianei Druță și a avocatei Ileana Adriana Deac din Baroul București. Ei au fost acuzați de luare și dare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la mărturie mincinoasă etc.

Comisia de licitație ar fi înlesnit atribuirea unui contract pentru achiziția a 16.200 de sterilete în valoare totală de 223.000 dolari către firma SC Vodimedicor SRL, cu încălcarea normelor legale.

Toți au fost achitați potrivit art. 16, alin. 1, lit. a din Cpp, potrivit căruia fapta nu există.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihail Vlasov, achitat din lipsă de probe

Curtea de Apel București a hotărât în aprilie 2016 achitarea avocatului Mihail Vlasov, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, pentru lipsă de probe. El a fost trimis în judecată de DNA pentru infracțiunea de dare de mită.

În februarie 2013, DNA l-a acuzat pe Mihail Vlasov că i-ar fi promis unui deputat numirea în funcția de arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR.

Achitări din lipsă de probe în dosarul „Referendumul“

Înalta Curte de Casație și Justiție, pe 22.04.2016, a menținut hotărârea de fond prin care 44 de persoane au fost achitate în dosarul prin care DNA trimisese în judecată 75 de inculpați sub acuzația de fraudare a referendumului din 2012 pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Prin decizia din aprilie 2016, ÎCCJ a achitat alți doi inculpați în dosar care fuseseră condamnați inițial.

Printre persoanele trimise în judecată prin rechizitoriul DNA din 27.09.2013, se afla și președintele PSD, Liviu Dragnea, acesta fiind singurul inculpat căruia ÎCCJ i-a mărit pedeapsa.

Achitarea șefului ASF, Dan Radu Rușanu

Curtea de Apel București, Secția a II-a Penală, a hotărât, pe 8.03.2016, achitarea șefului Autorității de Supraveghere Financiară, Dan Radu Rușanu, acuzat, printre altele, de infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, influențarea declarațiilor, favorizarea făptuitorului etc. și arestat preventiv.

Achitarea a fost pronunțată în baza art.16, alin.1, lit. a și b din CPP, potrivit cărora fapta nu există și nu a fost prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția cerută ce lege. El a fost trimis în judecată pe 24.04.2014, printr-un rechizitoriu al DNA semnat de procurorul Marian Gherman și avizat de șeful Secția I a DNA, Gheorghe Popovici. În același dosar au mai fost achitați Corneliu Silviu Moldoveanu, vicepreședinte ASF, și Dan Odobescu, director City Insurance. Ceilalți inculpați: Ina Ana Crudu, director general Carpatica Asig; George Călin, secretar general ASF; Ioan Opriș; Marian Mîrzac, membru ASF; Elena Radu, membru în conducerea Carpatica Asig; Radu Mustățea, președinte al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România; Ioan Dacian Vinereanu, din anturajul lui Radu Mustățea, au fost condamnați la pedepse de închisoare cu suspendare. Au mai fost condamnați omul de afaceri Ilie Carabulea la pedeapsa închisorii cu executare și Laura Chițoiu, director al Direcției Avizări din ASF, la închisoare cu suspendare.

Ludovic Orban, achitat pentru corupție

Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat, pe 31.01.2017, de ÎCCJ în dosarul instrumentat de procurorii DNA prin care era acuzat de săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite. El a fost învinuit că a cerut 50.000 euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu pentru campania electorală din 2016, în calitate de candidat PNL la Primăria Capitalei. Potrivit rechizitoriului, Ludovic Orban ar fi cerut ca banii să ajungă la persoane cu funcții de decizie din cadrul a două posturi de televiziune, pentru a-și promova imaginea.

Fratele scăpat prin clasarea Dosarului „Transgaz“

La sesizarea Corpului de Control al fostului premier Victor Ponta, a fost deschis dosarul „Transgaz“ în 2014, pentru posibile fapte de corupție săvârșite la compania de stat. În perioada respectivă a fost director adjunct la Direcția Tehnologia Informației și Comunicare Sergiu Lascu, fratele procurorului-șef DNA, Laura Codruța Kovesi. DNA Alba-Iulia a decis clasarea dosarului Transgaz, în urma unei anchete care a durat 3 ani, pentru posibile infracțiuni de abuz în serviciu, obținere de foloase necuvenite, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals intelectual. DNA a dispus declinarea competenței dosarului în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, unde a fost procuror timp de 20 de ani, Ioan Lascu, tatăl procurorului-șef al DNA.

Printr-un contract de achiziții din 30 decembrie 2016, compania Transgaz a cumpărat 100 de laptopuri în valoare totală de 791.000 lei. Caietul de sarcini a fost semnat de Sergiu Lascu, după cum informează Grupul de Investigații Politice, condus de Mugur Ciuvică. „Mă gândesc că e totuși o situație de incompatibilitate. După aia, ideea în sine, de a cumpăra laptopurile exact pe 30 decembrie, știe deja toată lumea în România că multe tunuri se dau între Crăciun și Revelion în zona asta de achiziții publice, își cumpără cei de la Transgaz, cu semnătura domnului Lascu, cele mai scumpe gadgeturi“, spunea atunci Mugur Ciuvică la A3.

Cazul procurorului DNA Ciprian Man

Pe 16.05.2017, a fost depusă la Consiliul Superior al Magistraturii o sesizare prin care sunt semnalate mai multe abateri disciplinare ale procurorului DNA Ciprian Man, fost șef al DNA Oradea, transferat în luna martie 2017 la DNA București. Plângerea a fost semnată de Valer Marian și Eduard Ohanesian, reprezentanți ai Asociației Avertisment.

Procurorul Ciprian Man a instrumentat dosarul penal nr. 37/P/2013, prin care a trimis în judecată 4 judecători de la instanțele din Oradea, sub acuzațiile de trafic de influență, abuz în serviciu, favorizarea făptuitorului, fals intelectual, pentru că aceștia ar fi fost implicați în schimbarea din funcția de președinte al Secției Penale a Tribunalului Bihor a judecătoarei Crina Muntean. Dosarul a fost restituit de instanță DNA pentru carențe grave de drept material și procesual. A fost preluat apoi de structura centrală a DNA, care a dispus clasarea cauzei. Cei 4 judecători au fost însă suspendați din funcții de CSM după trimiterea lor în judecată.

Procurorul Ciprian Man a realizat în mai multe rânduri înțelegeri ilegale cu infractori condamnați, inculpați ori în curs de urmărire penală în dosarele instrumentate la Serviciul Teritorial Oradea, după cum se arată în sesizare.

„Într-un dosar penal (18/P/2012) pe care l-a instrumentat avocaților Sava Ioan și Sava Ana Daniela, foștii săi îndrumători, pentru trafic de influență, și în care aceștia au fost condamnați definitiv la pedepse de 3 ani închisoare cu executare, respectiv la 3 ani de închisoare cu supraveghere, procurorul Man Ciprian a realizat o înțelegere frauduloasă cu inculpatul Romocsa Morar Ionel, care era acuzat de 6 infracțiuni de complicitate la furt, după ce anterior fusese condamnat pentru 24 de astfel de infracțiuni. Recent am intrat în posesia unui document care confirmă modul fraudulos în care a fost instrumentat de către DNA dosarul susmenționat al soților Sava. Este vorba despre o sesizare penală formulată de către fostul prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor Popa Vasile, înregistrată la structura centrală a DNA sub nr. 14698/03.11.2014 și nesoluționată până în prezent, prin care solicită cercetarea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și trafic de influență, a procurorului Man Ciprian de la Serviciul Teritorial Oradea al DNA și a procurorului Ardelean Cristian de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Conform acestei sesizări, care este confirmată de o înregistrare audio, Popa Vasile a fost căutat la începutul anului 2013 de procurorul Man Ciprian de la DNA Oradea, care i-a solicitat ca, în calitate de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, să dispună preluarea la această unitate de Parchet a unui dosar penal aflat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea privind pe învinuitul Romocsa Morar Ionel, care era acuzat de 6 infracțiuni de complicitate la furturi din locuințe.

Prim-procurorul Popa l-a refuzat inițial, invocând motive obiective legate de volumul de activitate, dar procurorul Man a insistat să dispună preluarea acestui dosar, rugându-l chiar să-l repartizeze unui anumit procuror, sens în care l-a indicat pe procurorul Ardelean Cristian. Procurorul Man a invocat drept motiv pentru justificarea demersului său faptul că procurorul Stamatiu Adela, la care se afla dosarul în care era cercetat învinuitul Romocsa, intenționa să-l trimită pe acesta în judecată, deși nu ar exista probe privind vinovăția sa.“

Mircea Negulescu și declaraţiile sale halucinante în instanță

Procurorul Mircea Negulescu a compărut livid în faţa judecătorilor de la ÎCCJ: „Eu vreau să spun lucruri ca să par credibil, că nu vreau să spună lumea că a venit Negulescu la Înalta Curte să mintă judecătorii. Doamna președintă, eu am avut o percepție evidentă!... Nu îmi găsesc termenii acuma, am avut o confirmare... Nu prea mă pricep... Nu am avut funcții de conducere mult timp... Mă puneți pe mine să îmi imaginez, eu vă spun ce am perceput eu cu simțurile mele“.

Procurorul „Portocală“ a mai declarat că nu-și mai aduce aminte de dosarele pe care le-a instrumentat! Fostul magistrat DNA a fost audiat la Înalta Curte în dosarul în care sunt cercetați mai mulţi colegi de-ai săi de la Parchetele din Ploiești. Un fost deputat a susţinut în faţa judecătorilor că Negulescu a cerut declaraţii incriminatoare la adresa lui şi că ar fi fabricat probe în dosar. Iată o mostră din declarația lui Negulescu dată în faţa magistraţilor:

Negulescu: Nu îmi aduc aminte.

Judecător: Când s-a făcut prima arestare?

Negulescu: Nu am mai studiat dosarul, nu îmi aduc aminte.

Judecător: Nu vă aduceți aminte selectiv...

Negulescu: Eu vreau să spun adevărul.

Judecător: Nu vă mai aduceți aminte câți ați arestat?

Negulescu: Nu mai rețin, oricum rezultă din referat.

Întrebat de magistraţi de ce a formulat o cerere de abţinere într-o cauză care o privea pe Andreea Cosma, deputat, fiica fostului preşedinte CJ Prahova Mircea Cosma, procurorul Mircea Negulescu a răspuns: „Am apreciat că am intrat în nişte discuţii în afara cadrului profesional. Au fost discuţii particulare pe WhatsApp. Interesul meu profesional era să aflu dacă Răzvan Alexe a ascuns banii undeva. Cererea e scrisă de mine, nu ştiu dacă mi-a solicitat cineva să o depun. Dosarul mi-a fost luat ca urmare a cererii, iar procurorul următor a dat clasare“.

NUP în cazul Sorin Blejnar

În dosarele penale întocmite lui Sorin Blejnar (foto) pentru fapte săvârșite în timpul când a fost comisar general adjunct al Gărzii Financiare (2005-2009) și de președinte al ANAF (2009-2012) s-a dispus NUP. Niciuna din cele trei instituții abilitate să ancheteze faptele de corupție și de crimă organizată la adresa lui Sorin Blejnar, respectiv DNA, DIICOT, Înalta Curte de Casație și Justiție, nu l-a anchetat. Dosarul în care Blejnar a fost arestat preventiv pentru trafic de influență a fost instrumentat de Serviciul Teritorial Ploiești al DNA, în urma unui autodenunț al unui om de afaceri. Dosarul „Motorina“ a fost instrumentat de Serviciul Teritorial Brașov al DIICOT și Sorin Blejnar a fost condamnat în primă instanță la 5 ani de închisoare.